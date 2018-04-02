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В блогах: 7 шампуней и шоколад унес из магазина самарский «экстрасенс»
Офицер самарской полиции Ольга Шелест снова поведала в "ЖЖ" про коварную кражу в магазине области.
«В селе Валы мужчина, по-видимому обладая экстрасенсорными способностями (потому что по-другому объяснить это явление даже сами продавцы не могут), похитил из «Пятерочки» семь …
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2 апреля 2018, 09:33
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В блогах: «Японцы использовали дороги Самарской области как полигон»
Блогер 63ru поведала, что «подвеска Subaru настроена на слезах самарских автомобилистов».
«Почитала тут на досуге последний номер «Авторевю» с тест-драйвом обновлённых «форика» и «аута» в России. Оказывается, японцы использовали дороги Самарской области как полигон и эталон «плохой дороги» …
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2 апреля 2018, 09:21
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В блогах: «Что случилось на железнодорожном вокзале Самары?»
Самарец Игорь Ермоленко поведал в «Инстаграме» о странной ситуации на городском железнодорожном вокзале. "Самый высокий и самый красивый современный железнодорожный вокзал Самары: сегодня утром там не работало ни одно табло. Дежурный на доске маркером пишет расписание прибытия. Все остальное …
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29 марта 2018, 05:44
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Фото в блогах: «В Самаре «растаяла» тактильная плитка»
В "Твиттере" пользователь avtosamara выложил фотографии контактной плитки на гостевом маршруте по Галактионовской, которая после уборки снега просто «растаяла». Такую плитку используют для того, чтобы люди со слабым зрением могли самостоятельно передвигаться по городу - она нужна для предупреждения …
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29 марта 2018, 07:00
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Подробности визита в Самару вице-премьера Дмитрия Рогозина
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15 марта 2018, 03:09
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Вице-премьер Дмитрий Рогозин посетил РКЦ «Прогресс» в Самаре
В Самару в среду, 14 марта, прибыл заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Он уже посетил РКЦ «Прогресс» вместе с главой региона Дмитрием Азаровым.
«Пояснения по ходу осмотра даёт врио гендиректора предприятия Равиль Ахмедов», - сообщили в департаменте информационной политики администрации …
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14 марта 2018, 03:59
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На гендиректора РКЦ «Прогресс» Александра Кирилина заведено уголовное дело
Управление Следственного комитета России по Самарской области сообщило о возбуждении уголовного дела против генерального директора РКЦ «Прогресс» Александра Кирилина. Его подозревают в превышении должностных полномочий.
По версии следствия, руководитель космического предприятия заключил с одной из организаций договор на покупку …
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15 февраля 2018, 05:06
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Директора РКЦ «Прогресс» Александра Кирилина могут отстранить от занимаемой должности
16 февраля может быть отстранен от должности генеральный директор РКЦ «Прогресс» Александр Кирилин. Соответствующее ходатайство уже поступило в Самарский районный суд, и его рассмотрение назначено на пятницу. Руководителя космического предприятия подозревают в превышении должностных полномочий.
Напомним, что 15 февраля …
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15 февраля 2018, 03:50