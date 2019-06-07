8
26
43
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 07.06.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

В блогах. Самарская область: природа под Луначарским

В блогах. Самарская область: природа под Луначарским

Блогер Алексей Авдейчев показал природу в окрестностях посёлка Луначарский Ставропольского района. "Посёлок расположен на живописном левом берегу Куйбышевского водохранилища. Вдали виднеется село Ягодное. Выше по течению находится посёлок Висла. Берег здесь фантастической красоты. За красивой природой необязательно ехать за границу, 
7 июня 2019, 02:51
В России могут поднять порог детства до 21 года

В России могут поднять порог детства до 21 года

Российское Министерство здравоохранения предлагает повысить период детства в стране до 21 года. Об этом сообщила в рамках ПМЭФ заместитель главы ведомства Татьяна Яковлева на сессии «Демографические вызовы XXI века». Она подчеркнула, что это необходимо для того, чтобы оградить молодежь от 
7 июня 2019, 02:50
В Самаре под колесами «Приоры» оказалась 11-летняя девочка

В Самаре под колесами «Приоры» оказалась 11-летняя девочка

В четверг, 6 июня, в столице 63-го региона произошла авария, в которой пострадал ребенок-пешеход. В 14:45 31-летний мужчина ехал на ВАЗ 21723 по проспекту Карла Маркса в направлении Авроры. Внезапно автомобилист сбил 11-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть в неположенном 
7 июня 2019, 01:45
В Кинеле 8-летний велосипедист и подросток на мопеде устроили ДТП

В Кинеле 8-летний велосипедист и подросток на мопеде устроили ДТП

В среду, 5 июня, в Кинеле произошла дорожная авария, в которой пострадал ребенок. Вечером в 18:00 восьмилетний мальчик ехал на своем велосипеде «Форвард» по улице Полевой. Когда велосипедист разворачивался, то не уступил дорогу мопеду «Скиф», который двигался по главной дороге. 
6 июня 2019, 02:04
Долговая нагрузка на российские семьи с детьми повысилась

Долговая нагрузка на российские семьи с детьми повысилась

Долговая нагрузка на семьи с детьми выросла на 25%. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Высшей школой экономики.

По данным за III квартал 2018 года, семьи с детьми тратили на обслуживание кредитов по 2,5 тысячи рублей в месяц на 
6 июня 2019, 12:18
В блогах: развитие самарских территорий

В блогах: развитие самарских территорий

Блогер Евгений Синюков обращается к властям с вопросом, почему они не развивают окраины Самары, на примере поселка Толевый. «Это же Железнодорожный район. Отнюдь не Кировский или Советский. Он граничит с Ленинским и Октябрьским районами - самыми цивильными и благополучными 
6 июня 2019, 10:22
В блогах: самарец нашел на берегу Волги человеческий череп

В блогах: самарец нашел на берегу Волги человеческий череп

Шокирующие фото выложил в «Инстаграме» самарский блогер Юрий Прокофьев. "Вот что сегодня можно найти на месте размытого деревенского погоста на берегу Волги, - пишет автор. - Все это следствие тотального рукотворного обмеления реки. Вызванного "умными" гидрологами и "точными" прогнозами 
6 июня 2019, 09:40
В блогах: 116 рублей за минуту. В Самаре безработных могут

В блогах: 116 рублей за минуту. В Самаре безработных могут "развести на бабки"

В паблике "Черный список Самара" соцсети "ВКонтакте" предупредили о новом виде мошенничества. Безработных запросто могут "развести на бабки". «В городе начали распространять вот такие хитрые объявления о приеме на работу.  Это настоящий развод! - утверждает автор. - На листовке 
5 июня 2019, 04:54
В Самаре проведут ликбез для кондукторов

В Самаре проведут ликбез для кондукторов

В Самаре из-за многочисленных жалоб пассажиров кондукторам автобусов устроят специальный инструктаж, сообщает "СамараАвтоГаз" - компания, отвечающая за пассажирские автобусные перевозки в областной столице. Кондукторам разъяснят, как работать с кассовыми терминалами и проводить оплату банковскими картами. Ежедневно горожане оставляют десятки негативных 
30 мая 2019, 08:09
В Самаре кондуктора уволили из-за курения в автобусе №67

В Самаре кондуктора уволили из-за курения в автобусе №67

В Самаре сотрудницу предприятия-перевозчика уволили после нарушения правил. По словам одного из пассажиров, кондуктор автобуса № 67 сидела рядом с водителем и курила во время движения, не стесняясь пассажиров. 

- Сегодня ехал на автобусе рейса 67. Кондуктор вместе с водителем 
16 мая 2019, 04:28
Видео: в Самаре 15 троллейбусов оснастят валидаторами и турникетами

Видео: в Самаре 15 троллейбусов оснастят валидаторами и турникетами

В депо «Трамвайно-троллейбусного управления» Самары завершается монтаж оборудования для запуска в пилотном режиме бескондукторной системы оплаты проезда. Турникеты уже установлены, в салонах троллейбусов размещают валидаторы. Работать они начнут с 6 апреля на всех 15 троллейбусах маршрута №6. Напомним, что они 
3 апреля 2019, 10:38
В Самаре купят 18 турникетов для трамваев, где не будет кондукторов

В Самаре купят 18 турникетов для трамваев, где не будет кондукторов

Стало известно, что Трамвайно-троллейбусное управление Самары планирует закупить 18 турникетов в общественный транспорт. Речь идет о трамваях, в которых не будут работать кондукторы.

Напомним, эта практика стала недавно широко внедряться в областной столице. Например, пассажирам троллейбусов № 16 и 
4 марта 2019, 08:25
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2019. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Наименование СМИ : Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 75404 от 01 апреля 2019 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Статус свидетельства : действующее. Форма распространения : сетевое издание. Территория распространения : Российская Федерация, зарубежные страны. Языки : русский.
Учредитель: Акционерное общество «Телерадиокомпания «ТЕРРА». Главный редактор: Курдов Евгений Александрович. Адрес: 443090, Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, 5 этаж. seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04.

Мы Вам перезвоним!

Наверх