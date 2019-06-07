В России могут поднять порог детства до 21 года Российское Министерство здравоохранения предлагает повысить период детства в стране до 21 года. Об этом сообщила в рамках ПМЭФ заместитель главы ведомства Татьяна Яковлева на сессии «Демографические вызовы XXI века». Она подчеркнула, что это необходимо для того, чтобы оградить молодежь от …