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В блогах. Самарская область: природа под Луначарским
Блогер Алексей Авдейчев показал природу в окрестностях посёлка Луначарский Ставропольского района. "Посёлок расположен на живописном левом берегу Куйбышевского водохранилища. Вдали виднеется село Ягодное. Выше по течению находится посёлок Висла. Берег здесь фантастической красоты. За красивой природой необязательно ехать за границу, …
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7 июня 2019, 02:51
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В России могут поднять порог детства до 21 года
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7 июня 2019, 02:50
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В Самаре под колесами «Приоры» оказалась 11-летняя девочка
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7 июня 2019, 01:45
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В Кинеле 8-летний велосипедист и подросток на мопеде устроили ДТП
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6 июня 2019, 02:04
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Долговая нагрузка на российские семьи с детьми повысилась
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6 июня 2019, 12:18
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В блогах: развитие самарских территорий
Блогер Евгений Синюков обращается к властям с вопросом, почему они не развивают окраины Самары, на примере поселка Толевый. «Это же Железнодорожный район. Отнюдь не Кировский или Советский. Он граничит с Ленинским и Октябрьским районами - самыми цивильными и благополучными …
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6 июня 2019, 10:22
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В блогах: самарец нашел на берегу Волги человеческий череп
Шокирующие фото выложил в «Инстаграме» самарский блогер Юрий Прокофьев. "Вот что сегодня можно найти на месте размытого деревенского погоста на берегу Волги, - пишет автор. - Все это следствие тотального рукотворного обмеления реки. Вызванного "умными" гидрологами и "точными" прогнозами …
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6 июня 2019, 09:40
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В блогах: 116 рублей за минуту. В Самаре безработных могут "развести на бабки"
В паблике "Черный список Самара" соцсети "ВКонтакте" предупредили о новом виде мошенничества. Безработных запросто могут "развести на бабки". «В городе начали распространять вот такие хитрые объявления о приеме на работу. Это настоящий развод! - утверждает автор. - На листовке …
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5 июня 2019, 04:54
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В Самаре проведут ликбез для кондукторов
В Самаре из-за многочисленных жалоб пассажиров кондукторам автобусов устроят специальный инструктаж, сообщает "СамараАвтоГаз" - компания, отвечающая за пассажирские автобусные перевозки в областной столице. Кондукторам разъяснят, как работать с кассовыми терминалами и проводить оплату банковскими картами. Ежедневно горожане оставляют десятки негативных …
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30 мая 2019, 08:09
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В Самаре кондуктора уволили из-за курения в автобусе №67
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16 мая 2019, 04:28
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Видео: в Самаре 15 троллейбусов оснастят валидаторами и турникетами
В депо «Трамвайно-троллейбусного управления» Самары завершается монтаж оборудования для запуска в пилотном режиме бескондукторной системы оплаты проезда. Турникеты уже установлены, в салонах троллейбусов размещают валидаторы. Работать они начнут с 6 апреля на всех 15 троллейбусах маршрута №6. Напомним, что они …
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3 апреля 2019, 10:38
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В Самаре купят 18 турникетов для трамваев, где не будет кондукторов
Стало известно, что Трамвайно-троллейбусное управление Самары планирует закупить 18 турникетов в общественный транспорт. Речь идет о трамваях, в которых не будут работать кондукторы.
Напомним, эта практика стала недавно широко внедряться в областной столице. Например, пассажирам троллейбусов № 16 и …
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4 марта 2019, 08:25
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