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В блогах: Самарская область: поздняя осень под Сырейкой

В блогах: Самарская область: поздняя осень под Сырейкой

Блогер Алексей Авдейчев пишет про позднюю осень под Сырейкой. "Каждое время года прекрасно по-своему, и даже в конце ноября можно найти виды, которые потрясают. Причём находятся они не где-то там, а всего в нескольких десятках километров от Самары. Сегодня 
7 декабря 2018, 11:11
В блогах: битва за сахар в

В блогах: битва за сахар в "Ашане"

Блогер ruben4eg163  поведал, что в "Ашане" якобы смели с поддона весь сахар. "Победный клич счастливчика, урвавшего последний килограмм, слышался на 9-й кассе. Судя по рваным пакетам, грызлись за каждый грамм. Или дегустировали? Что случилось? С нового года поднимаются цены 
8 декабря 2018, 09:39
Появилось видео задержания тольяттинца, подозреваемого в нападениях на женщин

Появилось видео задержания тольяттинца, подозреваемого в нападениях на женщин

Опубликовано видео задержания молодого человека, подозреваемого в нападениях на женщин. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, оперативники главного управления уголовного розыска МВД России вместе с коллегами из Тольятти и сотрудниками УТ МВД России по ЦФО задержали подозреваемого на 
7 декабря 2018, 05:15
Житель Самарской области едва не задушил брата из-за квитков за «коммуналку»

Житель Самарской области едва не задушил брата из-за квитков за «коммуналку»

В отдел полиции по Безенчукскому району обратился 32-летний мужчина. Он рассказал, что ему угрожали убийством. Прибывшие на место событий силовики пообщались с потерпевшим и выяснили, что этот человек живет вместе со своим братом, сестрой и бабушкой. Во время очередной посиделки 
7 декабря 2018, 04:46
Скончался самарский архитектор Юрий Храмов

Скончался самарский архитектор Юрий Храмов

В среду ночью, 16 октября, на 84-м году жизни скончался самарский архитектор Юрий Храмов. Об этом в Фейсбуке сообщил его сын, архитектор Дмитрий Храмов. Напомним, что Юрий Храмов - заслуженный архитектор России, он является автором проектов стадиона «Динамо», культурно-развлекательного 
16 октября 2018, 04:31
В блогах: нецензурный привет строителям подземных переходов в Самаре

В блогах: нецензурный привет строителям подземных переходов в Самаре

Самарский урбанист Алексей Радченков через "Твиттер" передал нецензурный привет, как он пишет, строителям, проектировщикам и заказчику новых подземных переходов на Московском шоссе. Переход через тоннель для мамы с ребенком в коляске - настоящий ад. "Колёсики" коляски никуда не 
2 октября 2018, 10:40
В Самаре заменят облицовку памятника воинам-интернационалистам

В Самаре заменят облицовку памятника воинам-интернационалистам

В областной столице хотят отремонтировать памятник воинам-интернационалистам, установленный на площади Памяти на пересечении улиц Мичурина и Осипенко. Аукцион уже объявлен, подрядчику готовы заплатить 7,13 млн рублей. Победитель конкурса будет обязан заменить облицовку мемориального комплекса, причем, мрамор и гранит должны полностью 
25 сентября 2018, 10:45
Оргкомитет «Культурная Самара» собираются возродить

Оргкомитет «Культурная Самара» собираются возродить

В областной столице могут возродить организационный комитет «Культурная Самара». Напомним, что общественный комитет при горадминистрации в  2012-2015 годах решал вопросы установки в  городе скульптур и различных арт-объектов. В состав  «Культурной Самары» входили историки, краеведы, писатели, деятели культуры и искусства. По 
10 сентября 2018, 10:16
В Самаре установили памятник клену из хита «Синей птицы»

В Самаре установили памятник клену из хита «Синей птицы»

На самарской набережной, на участке напротив Струковского сада установили скульптурную композицию «Клен» в честь легендарной песни ВИА «Синяя птица». 
 
«Торжественно откроем ее в субботу, 8 сентября, в Дни города вместе с музыкантами ВИА «Синяя птица», - написал в своем микроблоге 
6 сентября 2018, 10:38
«Творится бардак»: самарцы пожаловались, что молодежь курит кальяны у памятника ИЛ-2

«Творится бардак»: самарцы пожаловались, что молодежь курит кальяны у памятника ИЛ-2

Оказывается, что площадка около самолета Ил-2 на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе превратилась в импровизированное место отдыха десятков людей. На это горожане пожаловались в твиттер главе администрации Кировского района Самары Игорю Рудакову. 
 
- Каждые выходные ближе к ночи там 
4 сентября 2018, 01:09
Дом-терка на улице Осипенко напугал группу самарцев

Дом-терка на улице Осипенко напугал группу самарцев

В Самаре разгорелся спор по поводу судьбы дома №32 на улице Осипенко. Уникальное для Самары здание расположено у перекрестка с проспектом Ленина, напротив областной библиотеки. В народе этот дом также известен как «терка», «кукуруза», «напильник» или «рашпиль». Инициативная группа самарцев 

20 ноября 2017, 12:36
В Самаре отремонтируют особняк Фон Вакано

В Самаре отремонтируют особняк Фон Вакано

Самарское реготделение фонда социального страхования объявило конкурс на капитальный ремонт кровли и фасада известного особняка Альфреда фон Вакано. Это здание является объектом культурного наследия и находится в исторической части города по адресу: улица Шостаковича, дом 3. Сейчас там базируется соцстрах. 

2 ноября 2017, 02:50
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