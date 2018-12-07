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В блогах: Самарская область: поздняя осень под Сырейкой
Блогер Алексей Авдейчев пишет про позднюю осень под Сырейкой. "Каждое время года прекрасно по-своему, и даже в конце ноября можно найти виды, которые потрясают. Причём находятся они не где-то там, а всего в нескольких десятках километров от Самары. Сегодня …
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7 декабря 2018, 11:11
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В блогах: битва за сахар в "Ашане"
Блогер ruben4eg163 поведал, что в "Ашане" якобы смели с поддона весь сахар. "Победный клич счастливчика, урвавшего последний килограмм, слышался на 9-й кассе. Судя по рваным пакетам, грызлись за каждый грамм. Или дегустировали? Что случилось? С нового года поднимаются цены …
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8 декабря 2018, 09:39
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Появилось видео задержания тольяттинца, подозреваемого в нападениях на женщин
Опубликовано видео задержания молодого человека, подозреваемого в нападениях на женщин. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, оперативники главного управления уголовного розыска МВД России вместе с коллегами из Тольятти и сотрудниками УТ МВД России по ЦФО задержали подозреваемого на …
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7 декабря 2018, 05:15
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Житель Самарской области едва не задушил брата из-за квитков за «коммуналку»
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7 декабря 2018, 04:46
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Скончался самарский архитектор Юрий Храмов
В среду ночью, 16 октября, на 84-м году жизни скончался самарский архитектор Юрий Храмов. Об этом в Фейсбуке сообщил его сын, архитектор Дмитрий Храмов. Напомним, что Юрий Храмов - заслуженный архитектор России, он является автором проектов стадиона «Динамо», культурно-развлекательного …
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16 октября 2018, 04:31
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В блогах: нецензурный привет строителям подземных переходов в Самаре
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2 октября 2018, 10:40
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В Самаре заменят облицовку памятника воинам-интернационалистам
В областной столице хотят отремонтировать памятник воинам-интернационалистам, установленный на площади Памяти на пересечении улиц Мичурина и Осипенко. Аукцион уже объявлен, подрядчику готовы заплатить 7,13 млн рублей. Победитель конкурса будет обязан заменить облицовку мемориального комплекса, причем, мрамор и гранит должны полностью …
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25 сентября 2018, 10:45
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Оргкомитет «Культурная Самара» собираются возродить
В областной столице могут возродить организационный комитет «Культурная Самара». Напомним, что общественный комитет при горадминистрации в 2012-2015 годах решал вопросы установки в городе скульптур и различных арт-объектов. В состав «Культурной Самары» входили историки, краеведы, писатели, деятели культуры и искусства. По …
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10 сентября 2018, 10:16
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В Самаре установили памятник клену из хита «Синей птицы»
На самарской набережной, на участке напротив Струковского сада установили скульптурную композицию «Клен» в честь легендарной песни ВИА «Синяя птица».
«Торжественно откроем ее в субботу, 8 сентября, в Дни города вместе с музыкантами ВИА «Синяя птица», - написал в своем микроблоге …
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6 сентября 2018, 10:38
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«Творится бардак»: самарцы пожаловались, что молодежь курит кальяны у памятника ИЛ-2
Оказывается, что площадка около самолета Ил-2 на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе превратилась в импровизированное место отдыха десятков людей. На это горожане пожаловались в твиттер главе администрации Кировского района Самары Игорю Рудакову.
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4 сентября 2018, 01:09
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Дом-терка на улице Осипенко напугал группу самарцев
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20 ноября 2017, 12:36
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В Самаре отремонтируют особняк Фон Вакано
Самарское реготделение фонда социального страхования объявило конкурс на капитальный ремонт кровли и фасада известного особняка Альфреда фон Вакано. Это здание является объектом культурного наследия и находится в исторической части города по адресу: улица Шостаковича, дом 3. Сейчас там базируется соцстрах. …
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2 ноября 2017, 02:50