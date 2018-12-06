В блогах: идея внедрить в самарских автобусах оплату банковскими картами - это утопия … Самарчанка Ольга Афанасьева заявила в "Фейсбуке", что идея городских чиновников внедрить в общественном транспорте оплату банковскими картами - это утопия. "В метро ещё да. Там зашёл, спокойно достал карточку и кошелёк, прошёл... пока на платформе стоишь, все убрал. А в