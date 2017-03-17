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В блогах: «Поколение фастфуда о голоде и колбасе»
Блогер Игорь Кондратьев задается вопросом, "есть ли сейчас в Самаре люди, которые недоедают?" "Конечно, есть, особенно если это неполная семья и в ней серьезно болен ребенок. Я знал нуждающихся, которые просили 100 рублей, а потом жили на них два …
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17 марта 2017, 10:25
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Фото в блогах: как отремонтировали дом на Московском шоссе
Блогер Евгений Синюков негодует по поводу отвратительного ремонта фасадов литерных домов по Московскому шоссе. Автор опубликовал фото. "Не прошло и полгода, а в некоторых местах половина плитки отскочила, пошли трещины. Кто ответит за бесхозяйственность? Кто принимал весь этот тяп-ляп-строй? …
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17 марта 2017, 10:21
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В блогах: речной вокзал Самары на старых фото
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16 марта 2017, 10:41
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В блогах: неизвестные преступники разбивают и грабят машины самарцев
В группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте" поведали, что в столице губернии снова объявили «охоту» на транспортные средства горожан. Преступники разбивают в машинах стёкла и забирают аккумуляторы. Ранее в соцсетях писали, как злоумышленники обливали автомобили кислотой и поджигали. Пострадавших от …
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16 марта 2017, 10:19
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По решению самарского суда в России заблокировали порносайт Brazzers
По решению суда Большеглушицкого района Самарской области на территории России заблокировали канадский порносайт Brazzers. Решение было вынесено еще в конце 2016 года. В понедельник, 6 февраля 2017-го, интернет-ресурс появился в списке запрещенных сайтов на портале Роскомсвободы, передает tjournal.ru.
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7 февраля 2017, 02:02
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Автопарк правительства Самарской области сократят
Сейчас легковой автопарк правительства Самарской области насчитывает 254 автомобиля. Среди них как вполне еще свежие Форды, так и потрепанные Шеви Нивы и Вивы. Ежегодный ремонт требует солидных затрат. Поэтапно часть автопарка будет передаваться в министерство управления имуществом. Затем либо списываться, …
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30 января 2017, 06:14
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Новые кадровые перестановки в правительстве Самарской области
Новые кадровые перестановки в областном правительстве. Как стало известно "ТЕРРЕ" из собственных источников, в ближайшее время в отставку может уйти еще один вице-губернатор. Речь идет о Валерии Юртайкине, ответственном за обеспечение правопорядка и противодействие коррупции. Он проработал в этой должности …
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8 декабря 2016, 07:12
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В России появился сервис по проверке лекарств на наличие допинга
Российское антидопинговое агентство запустило сервис по проверке медицинских препаратов на содержание допинга. На сайте РУСАДА любой желающий сможет самостоятельно проверить лекарство на присутствие запрещенных в спортивной среде компонентов.
Об этом информирует пресс-служба антидопингового агентства. Определить, есть ли в лекарственном препарате не разрешенные …
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21 ноября 2016, 04:10
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Академию футбола имени Коноплева в Тольятти купят за 250 млн рублей
Правительство Самарской области купит за 250 млн рублей академию футбола имени Коноплева, которая расположена в поселке Приморский Ставропольского района. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.
Согласно материалам торгов, площадь академии составляет не менее 26 тысяч квадратных метров. В ее составе - …
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18 ноября 2016, 04:29
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Особая экономическая зона "Тольятти" на 10 лет переходит под управление правительства Самарской области
Региональные власти подписали соответствующее соглашение с федеральным Минэкономразвития.
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26 сентября 2016, 03:03
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В России появится сайт, который будет рассказывать о ситуации на дорогах
В России появится сайт, который будет рассказывать о ситуации на дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения. Его разработает Минкомсвязи.
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14 сентября 2016, 03:33
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Самарский «Парк Гагарина» признали иностранным агентом
Самарское издательство «Парк Гагарина» признано иностранным агентом. На сайте Минюста появилось соответствующее сообщение. Цитата: «Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения Управлением Минюста России по Самарской области внеплановой выездной проверки». Как уже сообщала …
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1 сентября 2016, 02:24