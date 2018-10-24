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Материалы по теме:

В Самаре рассказали о перспективах «Лидеров России»

В Самаре рассказали о перспективах «Лидеров России»

Получить миллион рублей на образование и возможность в течение года бесплатно консультироваться по всем карьерным вопросам с топ-менеджерами крупнейших компаний и выдающимися государственными деятелями страны. Такой по-настоящему бесценный объем знаний и опыт получат победители второго всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России". 
24 октября 2018, 10:07
Антимонопольщики возбудили дело в отношении главы Самары и ряда чиновников

Антимонопольщики возбудили дело в отношении главы Самары и ряда чиновников

Управление ФАС по Самарской области возбудило дело в отношении главы Самары, департаментов управления имуществом и транспорта, муниципального "Пассажиравтотранса" и фирмы "СамараАвтоГаз". Их уличили в нарушении требований антимонопольного законодательства. Поводом для проведения контрольных мероприятий послужила информация, поступившая из прокуратуры Самары. Антимонопольщики 
24 октября 2018, 08:54
В блогах: тольяттинец рассказал, как его отец попал в историю

В блогах: тольяттинец рассказал, как его отец попал в историю "АВТОВАЗа"

Тольяттинец Михаил Арсентьев рассказал, как его отец попал в историю "АВТОВАЗа". "Он участвовал в подготовке производства ВАЗ-21099, который начал выпускаться в 1990 году. Фамилии всех людей, причастных к событию, нанесли на кузов первой модели - она хранится в музее 
24 октября 2018, 07:53
В Самаре устранили сбой в работе транспортных карт

В Самаре устранили сбой в работе транспортных карт

Во второй половине среды, 24 октября, в  Самаре снова заработала система оплаты проезда транспортными картами в муниципальных автобусах, трамваях и троллейбусах. Об этом сообщили представители самарского ТТУ.
- Был сбой в работе транспортного оператора. Сейчас система восстановлена, все работает, — прокомментировало 
24 октября 2018, 05:16
15 новых детсадов появятся в Самарской области

15 новых детсадов появятся в Самарской области

Глава региона Дмитрий Азаров провел совещание с представителями областного Министерства образования и науки. Одним из основных вопросов в повестке дня стала ликвидация очередей в детсады. Эта проблема наиболее остро стоит в столице губернии. По словам министра образования и науки Виктора 

23 октября 2018, 11:28
В Самарской области наградили успешных работников образовательных учреждений

В Самарской области наградили успешных работников образовательных учреждений

В России сегодня отмечают День учителя, по всей стране проходят торжественные мероприятия. В Самарской области наградили лучших работников образовательных учреждений региона, которые успешно реализовали различные педагогические проекты. 
 
Людмила Серых работает старшим методистом Центра развития образования Самары. Почетную грамоту ей вручают за 
5 октября 2018, 10:27
В Самаре возобновил работу Общественный совет по вопросам образования

В Самаре возобновил работу Общественный совет по вопросам образования

В пятницу в России будут отмечать День учителя. Если раньше он не имел фиксированной даты и праздновался в первое воскресенье октября, то теперь он совмещен с межгосударственным Всемирным днем учителя, учрежденным ООН, и привязан к 5 октября. В преддверии этого 
4 октября 2018, 09:07
В Самаре может появиться научно-образовательный центр мирового уровня

В Самаре может появиться научно-образовательный центр мирового уровня

В Самаре могут основать научно-образовательный центр мирового уровня. Перспективы этого проекта обсуждались на встрече губернатора Дмитрия Азарова и министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова. В частности, в России планируется создать всего 15 подобных центров. Участников проекта, в основе 
4 октября 2018, 01:12
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