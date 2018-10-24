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В Самаре рассказали о перспективах «Лидеров России»
Получить миллион рублей на образование и возможность в течение года бесплатно консультироваться по всем карьерным вопросам с топ-менеджерами крупнейших компаний и выдающимися государственными деятелями страны. Такой по-настоящему бесценный объем знаний и опыт получат победители второго всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России". …
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24 октября 2018, 10:07
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Антимонопольщики возбудили дело в отношении главы Самары и ряда чиновников
Управление ФАС по Самарской области возбудило дело в отношении главы Самары, департаментов управления имуществом и транспорта, муниципального "Пассажиравтотранса" и фирмы "СамараАвтоГаз". Их уличили в нарушении требований антимонопольного законодательства. Поводом для проведения контрольных мероприятий послужила информация, поступившая из прокуратуры Самары. Антимонопольщики …
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24 октября 2018, 08:54
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В блогах: тольяттинец рассказал, как его отец попал в историю "АВТОВАЗа"
Тольяттинец Михаил Арсентьев рассказал, как его отец попал в историю "АВТОВАЗа". "Он участвовал в подготовке производства ВАЗ-21099, который начал выпускаться в 1990 году. Фамилии всех людей, причастных к событию, нанесли на кузов первой модели - она хранится в музее …
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24 октября 2018, 07:53
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В Самаре устранили сбой в работе транспортных карт
Во второй половине среды, 24 октября, в Самаре снова заработала система оплаты проезда транспортными картами в муниципальных автобусах, трамваях и троллейбусах. Об этом сообщили представители самарского ТТУ.
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24 октября 2018, 05:16
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15 новых детсадов появятся в Самарской области
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23 октября 2018, 11:28
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В Самарской области наградили успешных работников образовательных учреждений
В России сегодня отмечают День учителя, по всей стране проходят торжественные мероприятия. В Самарской области наградили лучших работников образовательных учреждений региона, которые успешно реализовали различные педагогические проекты.
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5 октября 2018, 10:27
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В Самаре возобновил работу Общественный совет по вопросам образования
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4 октября 2018, 09:07
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В Самаре может появиться научно-образовательный центр мирового уровня
В Самаре могут основать научно-образовательный центр мирового уровня. Перспективы этого проекта обсуждались на встрече губернатора Дмитрия Азарова и министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова. В частности, в России планируется создать всего 15 подобных центров. Участников проекта, в основе …
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4 октября 2018, 01:12