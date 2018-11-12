«АвтоВАЗ» планирует в 10 раз увеличить экспорт двигателей в Турцию … В следующем году «АвтоВАЗ» более чем в 10 раз - с 4 тысяч 800 до 50 тысяч штук - увеличит экспорт двигателей в Турцию. Агрегаты предназначены для другого дочернего подразделения Рено - завода в городе Бурса. Там выпускаются Renault Fluence