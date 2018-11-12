11
49
44
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 06.11.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 12.11.2018 
Все видео

Материалы по теме:

5 декабря станет известно, какое имя присвоят самарскому «Курумочу»

5 декабря станет известно, какое имя присвоят самарскому «Курумочу»

12 ноября стартовало голосование за присвоение имени выдающейся личности самарскому аэропорту Курумоч. Процедура проходит в рамках заключительного этапа проекта "Великие имена России". Цель последнего - назвать крупнейшие международные воздушные гавани именами известных людей.

До момента, когда станет известно второе 
12 ноября 2018, 10:48
Эксплуатация самарских ракет-носителей «Союз-ФГ» завершится в 2019 году

Эксплуатация самарских ракет-носителей «Союз-ФГ» завершится в 2019 году

Эксплуатация самарских ракет-носителей «Союз-ФГ» завершится в конце 2019 года. Такое заявление сделал генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. При этом, по его словам, на обоих космодромах - и на «Байконуре», и на «Восточном» продолжится эксплуатация ракеты «Союз-2» различных модификаций, 
12 ноября 2018, 10:00
Владимир Аветисян избран новым президентом федерации баскетбола Самарской области

Владимир Аветисян избран новым президентом федерации баскетбола Самарской области

Владимир Аветисян возглавил федерацию баскетбола Самарской области. В понедельник его кандидатуру единогласно одобрили на общем отчетно-выборном собрании этой общественной организации. Федерация баскетбола Самарской области лишилась своего президента в сентябре этого года, когда из жизни ушел ее глава, председатель губернской думы 
12 ноября 2018, 09:46
В блогах: в Жигулях молодые кабанчики устроили

В блогах: в Жигулях молодые кабанчики устроили "банный день"

Сотрудники Жигулевского заповедника поведали в соцсети "ВКонтакте", что установленной в нацпарке видеокамере удалось заснять "банный день" маленьких кабанов. Малыши пришли к грязевой купальне без мамы и устроили там веселые игры. Кабанчики делают подобные купальни в лесных лужах. Грязь защищает 
12 ноября 2018, 07:41
«АвтоВАЗ» планирует в 10 раз увеличить экспорт двигателей в Турцию

«АвтоВАЗ» планирует в 10 раз увеличить экспорт двигателей в Турцию

В следующем году «АвтоВАЗ» более чем в 10 раз - с 4 тысяч 800 до 50 тысяч штук - увеличит экспорт двигателей в Турцию. Агрегаты предназначены для другого дочернего подразделения Рено - завода в городе Бурса. Там выпускаются Renault Fluence 
9 ноября 2018, 11:45
Продажи автомобилей LADA бьют рекорды

Продажи автомобилей LADA бьют рекорды

Октябрь стал для АвтоВАЗа рекордным месяцем по объему продаж. В прошедшем месяце было реализовано 32 тысячи автомобилей LADA, что почти на 12 процентов больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба тольяттинского автогиганта. Всего за 10 месяцев текущего года в России было 
9 ноября 2018, 11:02
«АвтоВАЗ» перечислил Самарской области 210 млн рублей налогов

«АвтоВАЗ» перечислил Самарской области 210 млн рублей налогов

«АвтоВАЗ» перечислил в бюджет Самарской области 210 млн рублей налога на прибыль. Впервые за долгое время предприятие оказалось прибыльным, а не убыточным, и смогло заплатить налог. По итогам работы тольяттинского автоконцерна за 9 месяцев текущего года рыночная доля легковых автомобилей 
1 ноября 2018, 08:34
«АвтоВАЗ» объявил о новых кадровых рокировках

«АвтоВАЗ» объявил о новых кадровых рокировках

Стало известно о новых кадровых решениях на тольяттинском «АвтоВАЗе». С 1 ноября на должность вице-президента ПАО «АВТОВАЗ» по производству автомобилей назначается Михаил Рябов, генеральный директор «LADA Ижевский автомобильный завод». Николай Строков переходит на должность вице-президента компании по производству автокомпонентов. Директор 
31 октября 2018, 10:11
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх