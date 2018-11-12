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5 декабря станет известно, какое имя присвоят самарскому «Курумочу»
12 ноября стартовало голосование за присвоение имени выдающейся личности самарскому аэропорту Курумоч. Процедура проходит в рамках заключительного этапа проекта "Великие имена России". Цель последнего - назвать крупнейшие международные воздушные гавани именами известных людей.
До момента, когда станет известно второе …
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12 ноября 2018, 10:48
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Эксплуатация самарских ракет-носителей «Союз-ФГ» завершится в 2019 году
Эксплуатация самарских ракет-носителей «Союз-ФГ» завершится в конце 2019 года. Такое заявление сделал генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. При этом, по его словам, на обоих космодромах - и на «Байконуре», и на «Восточном» продолжится эксплуатация ракеты «Союз-2» различных модификаций, …
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12 ноября 2018, 10:00
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Владимир Аветисян избран новым президентом федерации баскетбола Самарской области
Владимир Аветисян возглавил федерацию баскетбола Самарской области. В понедельник его кандидатуру единогласно одобрили на общем отчетно-выборном собрании этой общественной организации. Федерация баскетбола Самарской области лишилась своего президента в сентябре этого года, когда из жизни ушел ее глава, председатель губернской думы …
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12 ноября 2018, 09:46
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В блогах: в Жигулях молодые кабанчики устроили "банный день"
Сотрудники Жигулевского заповедника поведали в соцсети "ВКонтакте", что установленной в нацпарке видеокамере удалось заснять "банный день" маленьких кабанов. Малыши пришли к грязевой купальне без мамы и устроили там веселые игры. Кабанчики делают подобные купальни в лесных лужах. Грязь защищает …
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12 ноября 2018, 07:41
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«АвтоВАЗ» планирует в 10 раз увеличить экспорт двигателей в Турцию
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9 ноября 2018, 11:45
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Продажи автомобилей LADA бьют рекорды
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9 ноября 2018, 11:02
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«АвтоВАЗ» перечислил Самарской области 210 млн рублей налогов
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1 ноября 2018, 08:34
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«АвтоВАЗ» объявил о новых кадровых рокировках
Стало известно о новых кадровых решениях на тольяттинском «АвтоВАЗе». С 1 ноября на должность вице-президента ПАО «АВТОВАЗ» по производству автомобилей назначается Михаил Рябов, генеральный директор «LADA Ижевский автомобильный завод». Николай Строков переходит на должность вице-президента компании по производству автокомпонентов. Директор …
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31 октября 2018, 10:11