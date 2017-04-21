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В блогах: почему арендаторы бегут из «Жигулевской долины»?
Тольяттинец Анатолий Кукаев поведал в "Фейсбуке", что в Автограде арендаторы начали покидать "Жигулевскую долину". "Собирают чемоданы" даже компании, специально привлеченные несколько лет назад под более выгодные, чем в городе, условия аренды. По моим ощущениям, в технопарке стали забывать, зачем …
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21 апреля 2017, 09:28
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В блогах: почему самарцы на субботнике выполняют чужую работу?
Блогеру Ирине Фроловой не нравится ежегодная инициатива мэрии Самары призывать горожан выходить на субботник. "Это просто способ не тратить уже выделенные деньги, не делать свою работу", - считает автор. "Только вдумайтесь, мы уже оплатили управляющим компаниям, чтобы благоустройство происходило …
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21 апреля 2017, 09:16
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У «копейки» - день рождения
Сегодня празднует свой день рождения легендарная "копейка". Первый автомобиль сошел с конвейера тольяттинского автогиганта 47 лет назад. Это событие изменило жизнь миллионов россиян. Сейчас от благополучия предприятия по-прежнему зависит развитие Тольятти.
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20 апреля 2017, 05:50
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Николя Мор отправит землякам-европейцам 40 000 машин АвтоВАЗа
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20 апреля 2017, 12:55
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В Самаре ограбили районную администрацию?
Блогер Игорь Ермоленко обратил внимание на стелу Октябрьского района Самары. "Уже пару лет она пребывает вот в таком состоянии: неизвестные злоумышленники, возможно, стырили букву "О". Теперь один из самых престижных районов города значится как "Ктябрьский". Даю администрациям города и …
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20 апреля 2017, 06:16
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Самарцев кормят булочками из бетона
Блогер Анна Носова поведала про "булочки с бетонной посыпкой". "По улице Кабельной, дом 7, расположилось некое заведение, которое занимается производством булочек. У владельца пекарни, видимо, своя технология выпечки, потому как хлебные изделия сохнут на улице под жаркими лучами солнца …
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20 апреля 2017, 05:51
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"АВТОВАЗ" разместит более 9 млрд. ценных бумаг
"АвтоВАЗ" продолжает государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг. Как сообщается на портале раскрытия информации, речь идет о выпуске акций дополнительно к эмиссиям, зарегистрированным в 2007 и 2016 годах. 17 апреля 2017-го был зарегистрирован допвыпуск 9 млрд 250 миллионов акций номинальной …
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19 апреля 2017, 06:22
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СоюзМаш поздравил АвтоВАЗ с первым автомобилем
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19 апреля 2017, 05:20