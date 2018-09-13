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В блогах: в Самаре сыграют свадьбу за 18 млн рублей?
Земля слухами полнится… Пользователь «ВКонтакте» Алена Давидова сообщает, что в недавно открытом пятизвездочном отеле "Лотте", что на ул. Самарской, ажиотаж.
«Персонал готовится к грандиозному событию – свадьбе на 18 миллионов рублей, которая должна состояться уже в эти выходные. …
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13 сентября 2018, 08:19
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Главой Ленинского района стала Елена Бондаренко
В четверг, 13 сентября, совет депутатов Ленинского района единогласно поддержал на пост главы кандидатуру Елены Бондаренко. Напомним, что еще до подачи документов на конкурс она исполняла обязанности главы местной администрации, а перед этим работала в департаменте градостроительства. До конкурса допустили …
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13 сентября 2018, 05:33
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В октябре в Крутых Ключах откроется детский сад на 350 мест
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13 сентября 2018, 05:08
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В Самаре «девятиэтажку» затопило горячей водой
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13 сентября 2018, 04:44
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В блогах: "Пит-стоп" в Бресте
Самарский журналист и телеведущий Евгений Курдов делится в «Фейсбуке» впечатлениями от поездки в Беларусь: «Если вас вдруг занесёт в Брест и вам захочется вкусно и недорого поесть, рекомендую заведение под названием "Пит-стоп". Находится оно в ТЦ «Корона». На улице …
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11 сентября 2018, 10:00
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В блогах: паспортно-визовый центр переехал
Пользователь "Фейсбука" Оксана Проничева сообщает важную информацию: «Уважаемые френды, хочу вам сказать и знакомым своим передайте. На Осипенко, 3, в Самаре работал визовый центр, где люди делали загранпаспорта. Так вот, он переехал, в помещении идет ремонт. Куда они уехали …
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5 сентября 2018, 05:48
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В блогах: опять не по уму, зато по ГОСТу!
«Опять не по уму, зато по ГОСТу!» - возмущается блогер DIV_SAMARA <https://div-samara.livejournal.com/> в ЖЖ-сообществе samara_ru <https://samara-ru.livejournal.com/>. Это вид около входа на станцию метро "Российская".
«По ГОСТу между "зеброй" и дорожным знаком должно быть не более 1 метра. Подрядчик …
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5 сентября 2018, 05:39
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Родной город в топе фейк-новостей
Самарец Андрей Котельников негодует в "Фейсбуке": «Родной город в топе фейк-новостей. У нас уже был пенсионер, потративший "гробовые" на женщин с низкой социальной ответственностью. Кондуктор, по пьяни угнавший трамвай. Теперь в топе - учитель истории, учивший детей биографиям криминальных …
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4 сентября 2018, 06:14