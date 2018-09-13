8
50
17
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11.09.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 11.09.2018  
Все видео

Материалы по теме:

В блогах: в Самаре сыграют свадьбу за 18 млн рублей?

В блогах: в Самаре сыграют свадьбу за 18 млн рублей?

Земля слухами полнится… Пользователь «ВКонтакте» Алена Давидова сообщает, что в недавно открытом пятизвездочном отеле "Лотте", что на ул. Самарской, ажиотаж.

«Персонал готовится к грандиозному событию – свадьбе на 18 миллионов рублей, которая должна состояться уже в эти выходные. 
13 сентября 2018, 08:19
Главой Ленинского района стала Елена Бондаренко

Главой Ленинского района стала Елена Бондаренко

В четверг, 13 сентября, совет депутатов Ленинского района единогласно поддержал на пост главы кандидатуру Елены Бондаренко. Напомним, что еще до подачи документов на конкурс она исполняла  обязанности главы местной администрации, а перед этим работала в департаменте градостроительства. До конкурса допустили 
13 сентября 2018, 05:33
В октябре в Крутых Ключах откроется детский сад на 350 мест

В октябре в Крутых Ключах откроется детский сад на 350 мест

В первой половине октября в микрорайоне Крутые Ключи в Самаре откроется новый детский сад. Он рассчитан на 350 мест, уже сформировано 7 групп по 25 человек.

- В микрорайоне Крутые Ключи детский сад крайне необходим. Здесь много детей в возрасте 
13 сентября 2018, 05:08
В Самаре «девятиэтажку» затопило горячей водой

В Самаре «девятиэтажку» затопило горячей водой

Жители девятиэтажного дома № 147 по улице Стара-Загора в областной столице обеспокоены серьезной коммунальной аварией и будущим своего жилья. В среду, 12 сентября, из труб многоэтажки на  улицу текла горячая вода.
 
- Подъезды затоплены, невозможно пройти до дома, лифт не 
13 сентября 2018, 04:44
В блогах:

В блогах: "Пит-стоп" в Бресте

Самарский журналист и телеведущий Евгений Курдов делится в «Фейсбуке» впечатлениями от поездки в Беларусь: «Если вас вдруг занесёт в Брест и вам захочется вкусно и недорого поесть, рекомендую заведение под названием "Пит-стоп". Находится оно в ТЦ «Корона». На улице 
11 сентября 2018, 10:00
В блогах: паспортно-визовый центр переехал

В блогах: паспортно-визовый центр переехал

Пользователь "Фейсбука" Оксана Проничева сообщает важную информацию: «Уважаемые френды, хочу вам сказать и знакомым своим передайте. На Осипенко, 3, в Самаре работал визовый центр, где люди делали загранпаспорта. Так вот, он переехал, в помещении идет ремонт. Куда они уехали 
5 сентября 2018, 05:48
В блогах: опять не по уму, зато по ГОСТу!

В блогах: опять не по уму, зато по ГОСТу!

«Опять не по уму, зато по ГОСТу!» - возмущается блогер DIV_SAMARA <https://div-samara.livejournal.com/> в ЖЖ-сообществе samara_ru <https://samara-ru.livejournal.com/>. Это вид около входа на станцию метро "Российская".

«По ГОСТу между "зеброй" и дорожным знаком должно быть не более 1 метра. Подрядчик 
5 сентября 2018, 05:39
Родной город в топе фейк-новостей

Родной город в топе фейк-новостей

Самарец Андрей Котельников негодует в "Фейсбуке": «Родной город в топе фейк-новостей. У нас уже был пенсионер, потративший "гробовые" на женщин с низкой социальной ответственностью. Кондуктор, по пьяни угнавший трамвай. Теперь в топе - учитель истории, учивший детей биографиям криминальных 
4 сентября 2018, 06:14
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх