На днях в полицию Сергиевского района обратились медики из местной больницы. Они сообщили о том, что к ним поступил 37-летний мужчина с ножевым ранением.

Правоохранители отправились в дом, из которого потерпевшего привезли в больницу. Выяснилось, что он стал жертвой бытового конфликта. …