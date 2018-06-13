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Фото в блогах: «Мусор на самарских дорогах виден из космоса»
Блогер Игорь Кондратьев поведал, что мусор на самарских дорогах виден из космоса. "Посмотрел на днях космическую карту Самары и обратил внимание …
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15 июня 2018, 09:58
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Учителя тоже люди: Педагог из Самары выложила фото в купальнике
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15 июня 2018, 09:51
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В блогах: про опасный щит у самарского рынка
В паблике "Новости Самары - Самара life" соцсети "ВКонтакте" обращаются к мэрии Самары, чтобы она обратила внимание на рекламный щит около рынка у пересечения улицы XXII Партсъезда и Заводского шоссе. От ветра он шатается сильно во все стороны. Люди …
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14 июня 2018, 09:50
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В блогах: «Бывший глава облМВД стал библиотекарем в колонии, где сидит»
Пользователь OBrian поведал в коллективном блоге "Я плакал", что бывший глава ФСИН и самарского МВД Александр Реймер полюбил книги. "И это не метафора: самый высокопоставленный сиделец страны стал библиотекарем в колонии № 13, где он сейчас отбывает наказание, - …
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14 июня 2018, 09:40
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В блогах: «Сбербанк не отдает мои деньги»
Жители Самары продолжают возмущаться из-за плохой работы Сбербанка. На блогосервисе отзывов федерального спецпортала «Банки.ру» рассказали, как "Сбер не отдает деньги". И человеку придется бороться за свои кровные. Такая опасность может возникнуть при пополнении карты в банкомате. "Я внесла в …
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14 июня 2018, 09:34
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В Сергиевске женщина чуть не зарезала своего собутыльника
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30 января 2018, 03:12
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Под Самарой «Логан» влетел в дорожный знак, водитель умер
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28 ноября 2017, 03:37
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Инвестор поможет накормить самарцев птицей
Продолжается поиск инвесторов для стратегического объекта - Сергиевской птицефабрики. Она рассчитана на производство до 150 тысяч тонн мяса птицы, что позволит перекрыть потребности региона. Возможность инвестиций в завершение строительства рассматривают несколько крупных российских компаний и банковских структур. Переговоры велись, в …
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12 июля 2017, 09:22
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В Сергиевске мужчина угрожал убийством сотруднице АЗС
В городе Сергиевск Самарской области во время дежурства патрульный экипаж сотрудников Росгвардии получил сообщение, что на одной из местных бензозаправок сработала тревожная кнопка. Стражи порядка срочно выехали по адресу.
Вскоре на территории АЗС задержали возмутителя спокойствия – ранее судимого местного 36-летнего …
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1 мая 2017, 04:59
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На топ-менеджеров Тольяттинской птицефабрики завели уголовные дела
В Самарской области возбуждено два уголовных дела в отношении руководителя и исполняющего обязанности гендиректора «Тольяттинской Птицефабрики». Их подозревают в неисполнении обязанностей налогового агента и сокрытии денежных средств от взыскания налогов.
По версии следствия, в 2015 году руководитель общества не перечислил в …
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8 февраля 2017, 12:14
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В блогах: фотоэкскурсия по заброшенной птицефабрике под Самарой
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24 января 2017, 01:32
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В блогах: прогулка по Сергиевску
Блогер human-oid сообщает, что недавно ему выпала возможность прогуляться по селу Сергиевск, и предлагает пользователям "ЖЖ" совершить виртуальную прогулку по основным достопримечательностям! "В центре, на одноименной улице (Ленина), встречает нас вождь", - пишет автор. "Через прекрасную зеленую лужайку, за …
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12 сентября 2016, 07:58
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Самарский Госфинконтроль выявил нарушения при строительстве птицефабрики
На три миллиона рублей оштрафовано в Самаре общество с ограниченной ответственностью «Европейские биологические технологии» за нарушение условий предоставления государственной субсидии. ОАО получило из бюджета 151 миллион рублей в качестве возмещения затрат на строительство инфраструктурного объекта птицеводческого комплекса. Как следует из …
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7 сентября 2016, 12:50