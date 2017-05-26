Блогер Татьяна Ан анонсирует, что сегодня, 26 мая, на сцене самарской филармонии состоится благотворительный спектакль «Свахи». В необычной постановке примут участие предприниматели, топ-менеджеры успешных компаний, известные люди города. Прибыль от продажи билетов на спектакль будет направлена на адресную помощь талантливым детям из малообеспеченных семей Самары. Сразу после спектакля в холле театра актеры вручат детям музыкальные инструменты, спортснаряжение, костюмы и сертификаты на оплату участия в конкурсах и фестивалях.
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