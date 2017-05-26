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Материалы по теме:

Пешком быстрее: Новые ограничения дорожного движения в Самаре

Пешком быстрее: Новые ограничения дорожного движения в Самаре

Как сообщает администрация г. о. Самары, в связи с проведением работ по ремонту тепловых сетей и восстановлению благоустройства на территории города временно ограничивается движение транспорта по следующим участкам:
- с 20:00 26 мая 2017 года до 05:00 29 мая 2017 года 

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В блогах: Кто о чем, а я про Волгарь!

В блогах: Кто о чем, а я про Волгарь!

Блогер p_k_s жалуется на состояние въездной дороги в Волгарь. "Сейчас здесь живет 10 тысяч жителей. А въезд в поселок всего один. И он находится вот в таком состоянии. Местным автомобилистам приходится добираться до своего дома или на работу в город, штурмуя 

26 мая 2017, 10:25
В блогах: От нас тогдашних - нам нынешним

В блогах: От нас тогдашних - нам нынешним

Блогер Владимир Нехорошев анонсирует, что в ноябре 2017 года в центре внешкольной работы «Крылатый» в Кировском районе состоится волнующее событие - торжественная выемка послания «к пионерам и комсомольцам 2017 года». «В далеком 1967 году я был участником закладки этой капсулы. 

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В Самаре падает в цене вторичная недвижимость

В Самаре падает в цене вторичная недвижимость

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В блогах: Сгорел дом. Нужен вагончик!

В блогах: Сгорел дом. Нужен вагончик!

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В блогах: Детская площадка

В блогах: Детская площадка

В группе Самара life показали, в каком постапокалиптическом состоянии находится детская площадка во дворе одного из домов в районе Калинина/Нагорной. На протяжении 2 лет местные жители не могут добиться от чиновников, чтобы вывезли весь этот хлам после пожара! Грязь, обугленные доски 

24 мая 2017, 09:15
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