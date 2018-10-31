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В блогах: в Самаре снесли ДК "Мир". Теперь там "воткнут" ТЦ "Кирыч"?
Блогер Александр Жоголев поведал про печальную судьбу бывшего самарского Дома культуры "Мир" на Заводском шоссе.
"Долго наблюдал я за этим ДК, построенным в 1953 году. Всё искренне надеялся, что отреставрируют здание, - пишет автор. - И вот на …
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1 ноября 2018, 05:13
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В блогах: Агутин «насыпал соль на рану» жителям Тольятти
Неслабое виртуальное переживание среди тольяттинцев спровоцировал в Instagram известный певец и музыкант Леонид Агутин. Вчера, 31 октября, он выступал в Автограде. А перед концертом разместил на своей страничке, казалось бы, безобидное фото. «Вечереет. На закате. Подбираемся к Тольятти…» - …
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1 ноября 2018, 05:06
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В Самаре трех адвокатов будут судить за передачу взятки и мошенничество
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1 ноября 2018, 04:59
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В Самаре пустили дополнительный рейс по маршруту №61
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1 ноября 2018, 04:36
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В Самарской области школы получат 41 новый автобус
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1 ноября 2018, 03:11
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В блогах: РЦУПП, наследие ЧМ-2018, используется не в полной мере
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1 ноября 2018, 09:57
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В блогах: в Самаре дети рисовали пластилином
Самарский паблик "Клуба поддержки семьи и детства "Вместе" сообщил в соцсети "ВКонтакте", что 28 октября прошел благотворительный творческий мастер-класс!
"Вместе с нашими ребятами мы рисовали пластилином и гуашью! Оказывается, рисовать можно не только красками. Рисовать можно и пластилином! …
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30 октября 2018, 08:58