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«Бункер S» Эфир передачи от 30.10.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 30.10.2018  
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Материалы по теме:

В блогах: в Самаре снесли ДК

В блогах: в Самаре снесли ДК "Мир". Теперь там "воткнут" ТЦ "Кирыч"?

Блогер Александр Жоголев поведал про печальную судьбу бывшего самарского Дома культуры "Мир" на Заводском шоссе.

"Долго наблюдал я за этим ДК, построенным в 1953 году. Всё искренне надеялся, что отреставрируют здание, - пишет автор. - И вот на 
1 ноября 2018, 05:13
В блогах: Агутин «насыпал соль на рану» жителям Тольятти

В блогах: Агутин «насыпал соль на рану» жителям Тольятти

Неслабое виртуальное переживание среди тольяттинцев спровоцировал в Instagram известный певец и музыкант Леонид Агутин. Вчера, 31 октября, он выступал в Автограде. А перед концертом разместил на своей страничке, казалось бы, безобидное фото. «Вечереет. На закате. Подбираемся к Тольятти…» - 
1 ноября 2018, 05:06
В Самаре трех адвокатов будут судить за передачу взятки и мошенничество

В Самаре трех адвокатов будут судить за передачу взятки и мошенничество

В суд Октябрьского района направлено уголовное дело в отношении трех членов некоммерческого партнерства коллегии адвокатов Самарской области «Дэ-юре» и ПАСО СОКА. В зависимости от роли каждого их подозревают в посредничестве во взяточничестве и мошенничестве.

По версии следствия, в 2015 
1 ноября 2018, 04:59
В Самаре пустили дополнительный рейс по маршруту №61

В Самаре пустили дополнительный рейс по маршруту №61

В Самаре по просьбам жителей домов по улице Солнечной изменилось расписание автобуса №61. До 9 ноября в тестовом режиме организован дополнительный утренний рейс. Автобус будет выезжать в 06:00 от остановки «Улица XXII Партсъезда». Он будет двигаться в сторону «ТЦ «Колизей», 
1 ноября 2018, 04:36
В Самарской области школы получат 41 новый автобус

В Самарской области школы получат 41 новый автобус

Автопарки школ в Самарской области пополнились: для учеников губернии закуплен 41 новый автобус за счет регионального бюджета. Кроме того, до конца года в образовательные учреждения запланирована поставка 27 автобусов, но уже за счет федеральной казны.

30 октября школы получили 
1 ноября 2018, 03:11
В блогах: РЦУПП, наследие ЧМ-2018, используется не в полной мере

В блогах: РЦУПП, наследие ЧМ-2018, используется не в полной мере

Блогер Анна Носова заявила, что самарский центр управления пассажирскими перевозками, наследие мундиаля, теперь используется не в полной мере. "Он был создан для мониторинга дорожного движения во время игр ЧМ. Сейчас центр нагружают только при проведении домашних матчей футбольного клуба «Крылья 
1 ноября 2018, 09:57
В блогах: в Самаре дети рисовали пластилином

В блогах: в Самаре дети рисовали пластилином

Самарский паблик "Клуба поддержки семьи и детства "Вместе" сообщил в соцсети "ВКонтакте", что 28 октября прошел благотворительный творческий мастер-класс!

"Вместе с нашими ребятами мы рисовали пластилином и гуашью! Оказывается, рисовать можно не только красками. Рисовать можно и пластилином! 
30 октября 2018, 08:58
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