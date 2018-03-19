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Мужчина обокрал спящего собутыльника в Самаре
Самарские правоохранители раскрыли крупную кражу в Промышленном районе города. 54-летний мужчина, проснувшись в своей квартире, обнаружил, что у него пропали телевизор, микроволновая печь и мобильный телефон.
Во время следствия полицейские выяснили, что злоумышленник проник в жилище свободно, не взламывая дверь. В …
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19 марта 2018, 03:06
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Водитель Land Cruiser снес светофор на Ракитовском шоссе в Самаре
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19 марта 2018, 09:53
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«Землянина» из экстренно севшего в Самаре самолета на авто повезли в Ульяновск
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19 марта 2018, 09:39
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Самолет Москва – Ульяновск экстренно посадили на запасном аэродроме в Самаре
В Самаре в воскресенье, 18 марта, вынужденно приземлился самолет, на котором летели более полусотни человек. Рейс компании "ЮТэйр" следовал по маршруту Москва – Ульяновск. Борт посадили на запасном аэродроме аэропорта Курумоч в 16:28, сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре. Причина вынужденной посадки: …
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19 марта 2018, 07:31
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В блогах: почему в маршрутках Самары принято платить при входе?
Блогер tornader задается философским вопросом: «Почему в «материковой» Самаре в маршрутках принято платить при входе»?
Автор считает, что это неудобно по ряду причин: лишний трафик в салоне, либо толпа у входа.
«Маршрутка может сломаться/попасть в аварию и не …
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16 марта 2018, 02:14
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В блогах: в Самаре исчезли секундомеры на Московском шоссе
Блогер Ольга Потапова поведала, что вчера в Самаре на многих перекрестках Московского шоссе загадочным образом исчезли секундомеры рядом со светофорами.
«А те, которые остались, не работают. Существует, конечно, версия, что на новом Московском шоссе секундомеров не будет, так …
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15 марта 2018, 08:00
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В блогах: и мимы есть в Самаре, и свой Джексон...
Блогер s7005 поведал про самарский свадебный кризис: "Некоторое время назад здание, где находится арт-гостиная "Вернисаж", позиционировало себя как самый большой магазин свадебного платья... разумеется, в Самаре. Но пришлось свернуться. Не берет народ платья. Все-таки в Самаре и области стали действительно …
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13 марта 2018, 08:02
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В блогах: «Как ВТО самарскую табачную фабрику уничтожила»
Блогер Игорь Кондратьев пишет, «как ВТО уничтожила самарскую табачную фабрику». В марте 2004 года в прессе появилось сообщение: новые собственники …
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13 марта 2018, 08:01
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Найденные в Самаре цирковые медведи перевезены в безопасное теплое место
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12 марта 2018, 02:54
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Умирающие от голода медведи, найденные под Самарой, принадлежат цирку из Украины
Как уже рассказывала ТЕРРА, вчера, 10 марта, инициативная группа горожан сообщила в соцсетях о том, что в районе 116 километра на автостоянке были обнаружены клетки с брошенными медведями. Клетки со зверями установлены на автоплатформы.
Сотрудники стоянки сообщили активистам, …
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11 марта 2018, 09:45
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Четырех умирающих от голода цирковых медведей нашли на окраине Самары
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10 марта 2018, 03:30
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Не косолапый: Медведь достал карту памяти из фотоловушки в нацпарке Приморья
Гималайский медведь вытащил карту памяти из автоматической фотокамеры в известном нацпарке Приморья «Земля леопарда». Об этой забавной истории рассказали отечественные агентства со ссылкой на пресс-службу парка.
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27 октября 2017, 10:04