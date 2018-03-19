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Материалы по теме:

Мужчина обокрал спящего собутыльника в Самаре

Мужчина обокрал спящего собутыльника в Самаре

Самарские правоохранители раскрыли крупную кражу в Промышленном районе города. 54-летний мужчина, проснувшись в своей квартире, обнаружил, что у него пропали телевизор, микроволновая печь и мобильный телефон.

Во время следствия полицейские выяснили, что злоумышленник проник в жилище свободно, не взламывая дверь. В 

19 марта 2018, 03:06
Водитель Land Cruiser снес светофор на Ракитовском шоссе в Самаре

Водитель Land Cruiser снес светофор на Ракитовском шоссе в Самаре

В Самаре в воскресенье, 18 марта, водитель на внедорожнике Toyota Land Cruiser врезался в светофор и снес его. Фото с места ДТП 
19 марта 2018, 09:53
«Землянина» из экстренно севшего в Самаре самолета на авто повезли в Ульяновск

«Землянина» из экстренно севшего в Самаре самолета на авто повезли в Ульяновск

В экстренно приземлившемся в аэропорту Курумоч самолете Москва – Ульяновск летел экс-солист ВИА «Земляне» Сергей Скачков. Артиста пригласили выступить в Ульяновске на празднике в честь Дня воссоединения России и Крыма. Но из-за ухудшения метеоусловий – сильного ветра 18 марта самолет 
19 марта 2018, 09:39
Самолет Москва – Ульяновск экстренно посадили на запасном аэродроме в Самаре

Самолет Москва – Ульяновск экстренно посадили на запасном аэродроме в Самаре

В Самаре в воскресенье, 18 марта, вынужденно приземлился самолет, на котором летели более полусотни человек. Рейс компании "ЮТэйр" следовал по маршруту Москва – Ульяновск. Борт посадили на запасном аэродроме аэропорта Курумоч в 16:28, сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре. Причина вынужденной посадки: 

19 марта 2018, 07:31
В блогах: почему в маршрутках Самары принято платить при входе?

В блогах: почему в маршрутках Самары принято платить при входе?

Блогер tornader задается философским вопросом: «Почему в «материковой» Самаре в маршрутках принято платить при входе»?
Автор считает, что это неудобно по ряду причин: лишний трафик в салоне, либо толпа у входа.

«Маршрутка может сломаться/попасть в аварию и не 
16 марта 2018, 02:14
В блогах: в Самаре исчезли секундомеры на Московском шоссе

В блогах: в Самаре исчезли секундомеры на Московском шоссе

Блогер Ольга Потапова поведала, что вчера в Самаре на многих перекрестках Московского шоссе загадочным образом исчезли секундомеры рядом со светофорами.

«А те, которые остались, не работают. Существует, конечно, версия, что на новом Московском шоссе секундомеров не будет, так 
15 марта 2018, 08:00
В блогах: и мимы есть в Самаре, и свой Джексон...

В блогах: и мимы есть в Самаре, и свой Джексон...

Блогер s7005 поведал про самарский свадебный кризис: "Некоторое время назад здание, где находится арт-гостиная "Вернисаж", позиционировало себя как самый большой магазин свадебного платья... разумеется, в Самаре. Но пришлось свернуться. Не берет народ платья. Все-таки в Самаре и области стали действительно 

13 марта 2018, 08:02
В блогах: «Как ВТО самарскую табачную фабрику уничтожила»

В блогах: «Как ВТО самарскую табачную фабрику уничтожила»

Блогер Игорь Кондратьев пишет, «как ВТО уничтожила самарскую табачную фабрику». В марте 2004 года в прессе появилось сообщение: новые собственники 
13 марта 2018, 08:01
Найденные в Самаре цирковые медведи перевезены в безопасное теплое место

Найденные в Самаре цирковые медведи перевезены в безопасное теплое место

В ГУ МВД России по Самарской области приступили к проверке по резонансному факту обнаружения на окраине Самары четырех брошенных медведей из цирка-шапито. Видео со зверями было опубликовано на выходных. Медведи голодны и нездоровы. У одного из них воспален глаз. По 
12 марта 2018, 02:54
Умирающие от голода медведи, найденные под Самарой, принадлежат цирку из Украины

Умирающие от голода медведи, найденные под Самарой, принадлежат цирку из Украины

Как уже рассказывала ТЕРРА, вчера, 10 марта, инициативная группа горожан сообщила в соцсетях о том, что в районе 116 километра на автостоянке были обнаружены клетки с брошенными медведями. Клетки со зверями установлены на автоплатформы.
 
Сотрудники стоянки сообщили активистам, 
11 марта 2018, 09:45
Четырех умирающих от голода цирковых медведей нашли на окраине Самары

Четырех умирающих от голода цирковых медведей нашли на окраине Самары

В Куйбышевском районе на одной из автостоянок по улице Егорова самарские зоозащитники обнаружили четырех бурых медведей.  Клетки со зверями установлены на автоплатформы.
 
Сотрудники стоянки сообщили активистам, что животные живут здесь уже около двух месяцев. Периодически к ним приезжают люди, 
10 марта 2018, 03:30
Не косолапый: Медведь достал карту памяти из фотоловушки в нацпарке Приморья

Не косолапый: Медведь достал карту памяти из фотоловушки в нацпарке Приморья

Гималайский медведь вытащил карту памяти из автоматической фотокамеры в известном нацпарке Приморья «Земля леопарда». Об этой забавной истории рассказали отечественные агентства со ссылкой на пресс-службу парка.
Сотрудники нашли неработающую камеру с открытым корпусом и наполовину выдернутой из устройства картой памяти, 

27 октября 2017, 10:04
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