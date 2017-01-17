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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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В блогах: тольяттинцы добиваются запуска автобусов и троллейбусов

В блогах: тольяттинцы добиваются запуска автобусов и троллейбусов

Тольяттинка Наталья Козловская рассказала в "Фейсбуке", что местные жители добиваются запуска автобусов и троллейбусов, которые свяжут все районы города. Инициативная группа обратилась к властям Автограда с просьбой скорректировать схему движения общественного транспорта так, чтобы была возможность доехать из Комсомольского района 
17 января 2017, 10:04
В блогах: про космические подъезды на проспекте Ленина в Самаре

В блогах: про космические подъезды на проспекте Ленина в Самаре

Блогер Владислав Харчев пишет об оригинальном оформлении подъездов известного самарского дома № 1 на проспекте Ленина. "В советские времена этот дом построил "ЦСКБ-Прогресс" и выдавал там квартиры своим сотрудникам. В прошлом году была годовщина первого полета человека в космос, 
17 января 2017, 09:55
В блогах: как москвичи и самарцы жалуются властям

В блогах: как москвичи и самарцы жалуются властям

Блогер Владислав Харчев показал, насколько Самара отстает в вопросах интернета от Москвы. "Так, в Самаре обо всех проблемах принято сообщать властям через "Мобильную приемную". В октябре вышла ее "реинкарнация", которую на данный момент установили не более 100 человек, судя 
16 января 2017, 09:43
В Тольятти никакого маньяка нет (фото и видео)

В Тольятти никакого маньяка нет (фото и видео)

В последние дни в социальных сетях и электронных СМИ стала распространяться информация, что якобы в Автозаводском районе Тольятти неизвестный мужчина в чёрном нападает на женщин.  Однако данная новость относится к Нижнему Новгороду, к Автограду никакого отношения не имеет!
 
«Люди, 
14 января 2017, 03:45
В блогах: в Самаре больше нет Проезжей части на Воронежской

В блогах: в Самаре больше нет Проезжей части на Воронежской

Блогер Дмитрий Ширяев показал, что в "Самаре больше нет проезжей части на улице Воронежской". "Примерно месяц тому назад в районе "Магнита" случился некий коллапс. "Бомбануло" то ли водопровод, то ли канализацию. В связи с тем, что на дворе зима, 
13 января 2017, 11:28
В Тольятти мужчина упал из горящей квартиры прямо на пожарного

В Тольятти мужчина упал из горящей квартиры прямо на пожарного

Во вторник, 10 января, в Тольятти произошел пожар в доме на улице Дзержинского. По словам очевидцев, возгорание началось в квартире на четвертом этаже. Мужчина, который находился внутри, не смог зацепиться за пожарную лестницу и якобы упал прямо на пожарного. Свидетели 
11 января 2017, 06:34
В Тольятти гендиректор фирмы не заплатил сотрудникам полмиллиона

В Тольятти гендиректор фирмы не заплатил сотрудникам полмиллиона

Генеральный директор тольяттинской фирмы «Монолит» признан виновным в невыплате зарплаты своим работникам. Уголовное дело возбудили следователи Автозаводского района Тольятти. Обвинение Владимиру Черкесову предъявили по статье  полная невыплата заработной платы более двух месяцев. По данным следствия, людям не платили с января 

10 января 2017, 10:04
Стали известны сроки подорожания техники и электроники в России

Стали известны сроки подорожания техники и электроники в России

Как утверждает ряд аналитиков, в самое ближайшее время в Российской Федерации все потребители будут вынуждены констатировать повышение цен на всеми любимые гаджеты, электронику и бытовую технику. Как стало известно, ощутимее всего окажется скачок стоимости наиболее потребляемых цифровых товаров. А именно 
21 января 2016, 10:24
Опасную трассу в Оренбуржье оснастили высокопроходимой техникой

Опасную трассу в Оренбуржье оснастили высокопроходимой техникой

Напомним, в начале января многие российские информационные агентства передавали, что из-за сильной метели на опасном участке трассы Оренбург - Орск пострадало большое количество людей: в снежный плен попали свыше полусотни автомобилей, один человек погиб, 14 человек госпитализировали.
И вот теперь 
18 января 2016, 04:20
В Китае начинают массовое производство летающих мотоциклов EHang 184

В Китае начинают массовое производство летающих мотоциклов EHang 184

В Поднебесной намереваются запустить массовое производство современных летающих мотоциклов типа EHang 184. Это творение инженерной мысли было представлено на Международной выставке потребительской электроники CES-2016, которая проводилась в Лас-Вегасе. И следом СМИ растиражировали информацию, что начинается массовое изготовление транспортного средства. Отдельно 
18 января 2016, 08:11
В Самаре провели смотр снегоуборочной техники на площади Куйбышева

В Самаре провели смотр снегоуборочной техники на площади Куйбышева

По прогнозам синоптиков уже к концу недели среднесуточная температура в Самаре опустится ниже нулевой отметки. Между тем с 1 ноября улицы и дороги столицы губернии начнут убирать в зимнем режиме. Снег готовы принять 5 полигонов общей вместимостью 500 тысяч тонн.
29 октября 2015, 11:24
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