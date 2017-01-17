В блогах: как москвичи и самарцы жалуются властям … Блогер Владислав Харчев показал , насколько Самара отстает в вопросах интернета от Москвы. "Так, в Самаре обо всех проблемах принято сообщать властям через "Мобильную приемную". В октябре вышла ее "реинкарнация", которую на данный момент установили не более 100 человек, судя