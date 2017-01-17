|
В блогах: тольяттинцы добиваются запуска автобусов и троллейбусов
Тольяттинка Наталья Козловская рассказала в "Фейсбуке", что местные жители добиваются запуска автобусов и троллейбусов, которые свяжут все районы города. Инициативная группа обратилась к властям Автограда с просьбой скорректировать схему движения общественного транспорта так, чтобы была возможность доехать из Комсомольского района …
|
17 января 2017, 10:04
|
В блогах: про космические подъезды на проспекте Ленина в Самаре
Блогер Владислав Харчев пишет об оригинальном оформлении подъездов известного самарского дома № 1 на проспекте Ленина. "В советские времена этот дом построил "ЦСКБ-Прогресс" и выдавал там квартиры своим сотрудникам. В прошлом году была годовщина первого полета человека в космос, …
|
17 января 2017, 09:55
|
В блогах: как москвичи и самарцы жалуются властям
Блогер Владислав Харчев показал, насколько Самара отстает в вопросах интернета от Москвы. "Так, в Самаре обо всех проблемах принято сообщать властям через "Мобильную приемную". В октябре вышла ее "реинкарнация", которую на данный момент установили не более 100 человек, судя …
|
16 января 2017, 09:43
|
В Тольятти никакого маньяка нет (фото и видео)
|
14 января 2017, 03:45
|
В блогах: в Самаре больше нет Проезжей части на Воронежской
Блогер Дмитрий Ширяев показал, что в "Самаре больше нет проезжей части на улице Воронежской". "Примерно месяц тому назад в районе "Магнита" случился некий коллапс. "Бомбануло" то ли водопровод, то ли канализацию. В связи с тем, что на дворе зима, …
|
13 января 2017, 11:28
|
В Тольятти мужчина упал из горящей квартиры прямо на пожарного
|
11 января 2017, 06:34
|
В Тольятти гендиректор фирмы не заплатил сотрудникам полмиллиона
Генеральный директор тольяттинской фирмы «Монолит» признан виновным в невыплате зарплаты своим работникам. Уголовное дело возбудили следователи Автозаводского района Тольятти. Обвинение Владимиру Черкесову предъявили по статье полная невыплата заработной платы более двух месяцев. По данным следствия, людям не платили с января …
|
10 января 2017, 10:04
|
Стали известны сроки подорожания техники и электроники в России
Как утверждает ряд аналитиков, в самое ближайшее время в Российской Федерации все потребители будут вынуждены констатировать повышение цен на всеми любимые гаджеты, электронику и бытовую технику. Как стало известно, ощутимее всего окажется скачок стоимости наиболее потребляемых цифровых товаров. А именно …
|
21 января 2016, 10:24
|
Опасную трассу в Оренбуржье оснастили высокопроходимой техникой
Напомним, в начале января многие российские информационные агентства передавали, что из-за сильной метели на опасном участке трассы Оренбург - Орск пострадало большое количество людей: в снежный плен попали свыше полусотни автомобилей, один человек погиб, 14 человек госпитализировали.
И вот теперь …
|
18 января 2016, 04:20
|
В Китае начинают массовое производство летающих мотоциклов EHang 184
В Поднебесной намереваются запустить массовое производство современных летающих мотоциклов типа EHang 184. Это творение инженерной мысли было представлено на Международной выставке потребительской электроники CES-2016, которая проводилась в Лас-Вегасе. И следом СМИ растиражировали информацию, что начинается массовое изготовление транспортного средства. Отдельно …
|
18 января 2016, 08:11
|
В Самаре провели смотр снегоуборочной техники на площади Куйбышева
|
29 октября 2015, 11:24