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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.09.2018  
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Материалы по теме:

В блогах: РОШ-ХА-ШАНА (ЕВРЕЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД)

В блогах: РОШ-ХА-ШАНА (ЕВРЕЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД)

Популярный блогер и поэт Александр Гутин сообщил в "Фейсбуке" о наступлении Рош-Ха-Шана - еврейского Нового года! "У евреев все не как у людей, - иронизирует Гутин. - И пишем справа налево, и Новый год у нас осенью. И отмечают 
8 сентября 2018, 10:53
3 вагона с бензином сошли с рельсов в Октябрьске

3 вагона с бензином сошли с рельсов в Октябрьске

На железнодорожной станции в Октябрьске во время маневровых работ с рельсов сошли три вагона-цистерны с бензином. Как сообщили в Сызранском ЛО МВД России на транспорте, это обнаружил  сотрудник железной дороги во время обхода состава. К счастью, цистерны не опрокинулись, топливо 
7 сентября 2018, 05:43
Электричек, курсирующих между Самарой и Курумочем, станет меньше

Электричек, курсирующих между Самарой и Курумочем, станет меньше

В Самарской области меняется расписание нескольких электричек из-за наступления осени. В частности, поезда будут реже ходить из Самары в Курумоч. С 17 сентября перестанет курсировать  пригородный поезд № 6336/6335 Курумоч – Самара, который  отправлялся из аэропорта в 19:53 и прибывал 
7 сентября 2018, 05:21
В ДТП с двумя Кia в Самаре пострадала 80-летняя женщина

В ДТП с двумя Кia в Самаре пострадала 80-летняя женщина

В четверг, 6  сентября, рано утром в Самаре столкнулись две иномарки. 31-летний водитель ехал на машине Kia по улице Красноармейской в сторону Урицкого. Когда парень выполнял разворот, он нарушил правила дорожного движения и столкнулся с иномаркой Kia, которая ехала в 
7 сентября 2018, 05:00
С 15 сентября на площади Куйбышева откроется сельхозярмарка

С 15 сентября на площади Куйбышева откроется сельхозярмарка

С 15 сентября в Самаре стартует осенняя сельскохозяйственная ярмарка. В прошлом году ее не проводили из-за масштабного ремонта площади Куйбышева. Как сообщили в горадминистрации, она  будет работать в выходные каждую неделю вплоть до 25 ноября, с 08:00 до 18:00. Ярмарка 
3 сентября 2018, 03:07
В блогах: в Самаре закрыли скандально известную

В блогах: в Самаре закрыли скандально известную "шаурмячную", в которой крысы гуляли

Самарец Александр Кочетов в "ФБ" поведал, что скандально известную "шаурмячную", в которой крысы гуляли и дегустировали мяско перед продажей клиентам, таки закрыли. "Но помещения по соседству работают, - пишет автор. - Там тоже шаверма и все такое. Думаю, крысам 
8 августа 2018, 05:54
В блогах: секрет от блогера - как лучше выбирать у бабулек фрукты-овощи

В блогах: секрет от блогера - как лучше выбирать у бабулек фрукты-овощи

Тольяттинец Антон Белокорытов поделился в "Фейсбуке", как лучше выбирать у бабулек фрукты-овощи на городском рынке.

"Что характерно, на вопрос, откуда товар, говорят - Узюково, Ягодное, Подстепки. Но никто не говорит, что с дач за ПТО (рядом с чадящими 
20 июля 2018, 05:14
Как влияет на полки магазинов в Самаре продуктовое эмбарго

Как влияет на полки магазинов в Самаре продуктовое эмбарго

Очередной обмен экономическими ударами. В ответ на продление санкций со стороны Евросоюза Россия оставила в силе продуктовое эмбарго. Запрет на ввоз мясо, рыбы, молока, сыров, овощей и фруктов действует до конца 2019 года. 

Сейчас на полках российских магазинов доля импортных 
18 июля 2018, 10:55
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