В блогах: РОШ-ХА-ШАНА (ЕВРЕЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД) … Популярный блогер и поэт Александр Гутин с ообщил в "Фейсбуке" о наступлении Рош-Ха-Шана - еврейского Нового года! "У евреев все не как у людей, - иронизирует Гутин. - И пишем справа налево, и Новый год у нас осенью. И отмечают