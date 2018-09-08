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В блогах: РОШ-ХА-ШАНА (ЕВРЕЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД)
Популярный блогер и поэт Александр Гутин сообщил в "Фейсбуке" о наступлении Рош-Ха-Шана - еврейского Нового года! "У евреев все не как у людей, - иронизирует Гутин. - И пишем справа налево, и Новый год у нас осенью. И отмечают …
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8 сентября 2018, 10:53
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3 вагона с бензином сошли с рельсов в Октябрьске
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7 сентября 2018, 05:43
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Электричек, курсирующих между Самарой и Курумочем, станет меньше
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7 сентября 2018, 05:21
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В ДТП с двумя Кia в Самаре пострадала 80-летняя женщина
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7 сентября 2018, 05:00
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С 15 сентября на площади Куйбышева откроется сельхозярмарка
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3 сентября 2018, 03:07
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В блогах: в Самаре закрыли скандально известную "шаурмячную", в которой крысы гуляли
Самарец Александр Кочетов в "ФБ" поведал, что скандально известную "шаурмячную", в которой крысы гуляли и дегустировали мяско перед продажей клиентам, таки закрыли. "Но помещения по соседству работают, - пишет автор. - Там тоже шаверма и все такое. Думаю, крысам …
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8 августа 2018, 05:54
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В блогах: секрет от блогера - как лучше выбирать у бабулек фрукты-овощи
Тольяттинец Антон Белокорытов поделился в "Фейсбуке", как лучше выбирать у бабулек фрукты-овощи на городском рынке.
"Что характерно, на вопрос, откуда товар, говорят - Узюково, Ягодное, Подстепки. Но никто не говорит, что с дач за ПТО (рядом с чадящими …
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20 июля 2018, 05:14
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Как влияет на полки магазинов в Самаре продуктовое эмбарго
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18 июля 2018, 10:55