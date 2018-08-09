|
«Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы вечернего выпуска
|
9 августа 2018, 06:39
|
В блогах: современный бизнес-класс в историческом центре
Блогер en_abled ((эн эблед)) раскритиковал проект застройки нового жилкомплекса в Самаре в границах улиц Водников, Алексея Толстого, Крупской и Комсомольской. "Какой-то эталон безвкусицы, - считает автор. - И ведь застройщики, наверное, всерьёз уверены, что эта гробина за счёт всяких …
|
9 августа 2018, 05:58
|
В Самаре нашли 15-метровую яму-монстра
|
9 августа 2018, 05:44
|
17-летний велосипедист попал под колеса «Приоры» в Самаре
Полицейские в областной столице ведут проверку обстоятельств аварии, в которой пострадал велосипедист. В среду, 8 августа в 17:50 27-летний водитель «Лады Приоры» ехал по улице Симферопольской в поселке Управленческий. Напротив дома № 7 автомобилист сбил несовершеннолетнего велосипедиста, который ехал по …
|
9 августа 2018, 05:16
|
В блогах: О ТТУ замолвите слово!
Блогер Дмитрий Павлов обращается к обществу, чтобы оно замолвило слово перед властями региона за самарское ТТУ.
"Муниципальное предприятие сейчас переживает нелегкие времена. Денег на поддержку городского электротранспорта нет от слова "совсем". Понятно, что чиновникам ТТУ не нужно, ведь …
|
8 августа 2018, 05:59
|
Социальные карты разрешили использовать в маршрутках в Тольятти
|
12 июля 2018, 08:20
|
АСУДД в помощь: В Самаре общественный транспорт получит приоритет
На самарских дорогах после запуска АСУДД появится приоритет для общественного транспорта. Его обеспечат светофоры, которые будут загораться раньше на несколько секунд. Это поможет повысить пропускную способность малыми затратами, уверенны авторы идеи.
«Система имеет возможность приоритета транспорта, но это будет …
|
20 января 2018, 04:28
|
В Самаре льготникам ограничили число поездок на общественном транспорте
|
26 января 2017, 11:06