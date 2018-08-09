8
35
00
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 08.08.2018 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  d888     .d8888b.   888888b.    888       888            .d8888b.   888    888 
 d8888    d88P  Y88b  888  "88b   888   o   888           d88P  Y88b  888    888 
   888    888         888  .88P   888  d8b  888                  888  888    888 
   888    888d888b.   8888888K.   888 d888b 888  888d888       .d88P  8888888888 
   888    888P "Y88b  888  "Y88b  888d88888b888  888P"     .od888P"   888    888 
   888    888    888  888    888  88888P Y88888  888      d88P"       888    888 
   888    Y88b  d88P  888   d88P  8888P   Y8888  888      888"        888    888 
 8888888   "Y8888P"   8888888P"   888P     Y888  888      888888888   888    888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.

Материалы по теме:

«Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы вечернего выпуска

«Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы вечернего выпуска

В 18:45 на «ТЕРРЕ» выйдет вечерний выпуск программы «Новости Самара». Обо всем, сто произошло за четверг зрителям расскажут журналисты и ведущий Сергей Сергеев. По традиции предлагаем ознакомиться со списком главных тем выпуска:

- Зачистка силовиков. В Самарской области за 
9 августа 2018, 06:39
В блогах: современный бизнес-класс в историческом центре

В блогах: современный бизнес-класс в историческом центре

Блогер en_abled ((эн эблед)) раскритиковал проект застройки нового жилкомплекса в Самаре в границах улиц Водников, Алексея Толстого, Крупской и Комсомольской. "Какой-то эталон безвкусицы, - считает автор. - И ведь застройщики, наверное, всерьёз уверены, что эта гробина за счёт всяких 
9 августа 2018, 05:58
В Самаре нашли 15-метровую яму-монстра

В Самаре нашли 15-метровую яму-монстра

В Самаре на пересечении улиц Береговой с проспектом Кирова обнаружили 15-метровую яму. По данным прокуратуры Промышленного района, длина дыры в дорожном покрытии составляет 15 метров, ширина - 2, 2 метра, глубина - 14 см. Яму-монстра нашли на межрельсовом настиле перекрестка 
9 августа 2018, 05:44
17-летний велосипедист попал под колеса «Приоры» в Самаре

17-летний велосипедист попал под колеса «Приоры» в Самаре

Полицейские в областной столице ведут проверку обстоятельств аварии, в которой пострадал велосипедист. В среду, 8 августа в 17:50 27-летний водитель «Лады Приоры» ехал по улице Симферопольской в поселке Управленческий. Напротив дома № 7 автомобилист сбил несовершеннолетнего велосипедиста, который ехал по 
9 августа 2018, 05:16
В блогах: О ТТУ замолвите слово!

В блогах: О ТТУ замолвите слово!

Блогер Дмитрий Павлов обращается к обществу, чтобы оно замолвило слово перед властями региона за самарское ТТУ.

"Муниципальное предприятие сейчас переживает нелегкие времена. Денег на поддержку городского электротранспорта нет от слова "совсем". Понятно, что чиновникам ТТУ не нужно, ведь 
8 августа 2018, 05:59
Социальные карты разрешили использовать в маршрутках в Тольятти

Социальные карты разрешили использовать в маршрутках в Тольятти

Жители Тольятти начали использовать социальные карты для оплаты проезда в коммерческом транспорте. Мэрия предложила ввести пилотный проект на трех коммерческих маршрутах: № 20 «Западный пляж – Автозаводское шоссе», № 52 «Льва Толстого – Фосфор – Льва Толстого», № 9 «Бетонная 
12 июля 2018, 08:20
АСУДД в помощь: В Самаре общественный транспорт получит приоритет

АСУДД в помощь: В Самаре общественный транспорт получит приоритет

На самарских дорогах после запуска АСУДД появится приоритет для общественного транспорта. Его обеспечат светофоры, которые будут загораться раньше на несколько секунд. Это поможет повысить пропускную способность малыми затратами, уверенны авторы идеи.

«Система имеет возможность приоритета транспорта, но это будет 
20 января 2018, 04:28
В Самаре льготникам ограничили число поездок на общественном транспорте

В Самаре льготникам ограничили число поездок на общественном транспорте

Жители Самарской области, имеющие социальные льготы на оплату проезда в общественном транспорте, смогут пользоваться специальным проездным не более 50 раз в месяц. Такие ограничения предусматривает постановление регионального кабмина от 24 января 2017 года. Оно вступит в силу с 1 февраля 

26 января 2017, 11:06
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх