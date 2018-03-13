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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 12 марта 2018г 
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Материалы по теме:

Новый кредит к ЧМ-2018 хочет взять Фонд капремонта Самарской области

Новый кредит к ЧМ-2018 хочет взять Фонд капремонта Самарской области

Самарский региональный оператор «Фонд капитального ремонта» намерен снова взять кредит под мундиаль. Речь идет о ремонте многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых маршрутов в рамках подготовки Самары к проведению ЧМ-2018 по футболу. На этот раз за­прашиваемая сумма составляет 250 миллионов рублей, 

13 марта 2018, 09:55
«Самара Арена» названа «самым отстающим» стадионом ЧМ-2018 в России

«Самара Арена» названа «самым отстающим» стадионом ЧМ-2018 в России

Влиятельное британское издание The Guardian опубликовало статью о подготовке российских городов к ЧМ-2018 по футболу. «Строительство самарской «Космос Арены» затягивается, проект по мере роста затрат и логистики потерпел большие изменения. Первая тестовая игра состоится там не ранее 28 апреля», - 
12 марта 2018, 08:01
Пассажирка маршрутки разбила голову в Сызрани

Пассажирка маршрутки разбила голову в Сызрани

Очередной инцидент на общественном транспорте произошел в Сызрани 9 марта. 30-летний водитель маршрутки вел свою машину по улице Октябрьской в направлении Смирницкой. В районе дома №48 шофер резко затормозил перед пешеходным переходом. Из-за этого упала пассажирка автобуса.

Женщина сама 
12 марта 2018, 01:21
50 новых пассажирских автобусов «МАЗ» прибыли в Самару

50 новых пассажирских автобусов «МАЗ» прибыли в Самару

Автобусный парк Самары продолжает пополняться новыми машинами. На днях в город доставили 50 новеньких автобусов «МАЗ». Пока они находятся на стоянке. Об этом сообщается в группе «Общественный транспорт 63 Самара».

Напомним, что к ЧМ 2018 областной центр должен получить 100 пассажирских 

12 марта 2018, 09:05
Больничные палаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018 выделят в Самаре

Больничные палаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018 выделят в Самаре

В российских клиниках оборудуют спецпалаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018, сообщает оргкомитет «Россия-2018». Несмотря на то, что футбольные турниры не обходятся без массовых возлияний фанатов, у FIFA до сих пор нет специальных требований по этому поводу. Организация пунктов помощи нетрезвым любителям 
8 марта 2018, 08:34
В блогах: Неприятные перегибы со списанием долгов за коммуналку

В блогах: Неприятные перегибы со списанием долгов за коммуналку

Самарчанка Жанна Шаталина поведала в "Фейсбуке" про неприятные перегибы со списанием долгов за коммуналку: "С карты самарца списали 17 тысяч рублей за якобы долги его сестры перед УК ЖКС. Женщина была сильно удивлена - коммуналку она платит исправно. Как оказалось, 

6 марта 2018, 07:15
В блогах: Бой за 7 секунд

В блогах: Бой за 7 секунд

Блогер Анна Носова поведала про необычный бой на турнире «Битва на Волге - 3». Молодой спортсмен Марк Волков отправил в нокаут своего соперника Акмалджона Мамурова из Таджикистана буквально за 7 секунд. "После боя я общалась с Марком, - пишет автор. - 

6 марта 2018, 06:13
Раритетные фотографии самарского курорта появились в сети

Раритетные фотографии самарского курорта появились в сети

Блогер Игорь Кондратьев выложил раритетные фотографии самарского курорта «Сергиевские минеральные воды», датированные 
6 марта 2018, 07:05
Трамваи встали из-за обрыва проводов на проспекте Ленина в Самаре

Трамваи встали из-за обрыва проводов на проспекте Ленина в Самаре

В Самаре во вторник, 6 марта, из-за обрыва проводов на проспекте Ленина встали трамваи. Инцидент произошел у перекрестка с улицей Осипенко. По словам очевидцев, движение трамваев парализовано в обе стороны. Пассажиры вышли и идут пешком, передает 63.ru. На место 
6 марта 2018, 11:28
Очередное разбирательство по банкротству МП «Пассажиравтотранс» назначено в Самаре

Очередное разбирательство по банкротству МП «Пассажиравтотранс» назначено в Самаре

Арбитражный суд Самарской области назначил на 12 марта очередное разбирательство по делу о банкротстве самарского муниципального предприятия «Пассажиравтотранс». «ТЕРРА» уже неоднократно рассказывала о бедственном положении городских транспортников. МП в 2016 году сработала с выручкой около одного миллиарда рублей и получило 

5 марта 2018, 05:04
В блогах: о поездке офицера полиции в детские центры Самарской области

В блогах: о поездке офицера полиции в детские центры Самарской области

Офицер самарской полиции Ольга Шелест рассказала в «ЖЖ» о поездке в Осинки и Пестравку в местные детские социально-реабилитационные центры.

«Здесь находятся дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и сироты. Я ездила, чтобы провести с ребятами занятия по правовому 
5 марта 2018, 07:05
Самарцы пожаловались Азарову на организацию движения по Московскому шоссе

Самарцы пожаловались Азарову на организацию движения по Московскому шоссе

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров поручил региональному министерству транспорта оперативно решить вопросы по организации движения по Московскому шоссе. От горожан поступили многочисленные жалобы. В частности, самарцы интересуются ситуацией на перекрестке Московского шоссе и улицы Ташкентской. Глава региона дал поручение 

28 февраля 2018, 10:29
В блогах: самарцы предложили пересадить «чинуш» в «Газели»

В блогах: самарцы предложили пересадить «чинуш» в «Газели»

Блогер Алексей Перезнатнов пишет о «газельных отголосках» в системе общественного транспорта Самары». «Некогда эти микроавтобусы различных модификаций были основной моделью на коммерческих маршрутах. Сейчас на весь город их осталось чуть более сотни. «Газели» в небольшом количестве есть лишь на 
27 февраля 2018, 12:02
Две иномарки столкнулись на Московском шоссе в Самаре

Две иномарки столкнулись на Московском шоссе в Самаре

Утром 16 февраля на Московском шоссе в Самаре произошло ДТП. В районе улицы Луначарского столкнулись автомобили «Форд» и «Ауди». В результате аварии оказалось парализованным движение в обе стороны. Также в направлении из города остановились все троллейбусы.

В результате ДТП 
16 февраля 2018, 11:01
Из-за масленичных гуляний в центре Самары перекроют дороги

Из-за масленичных гуляний в центре Самары перекроют дороги

В конце этой недели из-за народных гуляний по случаю Масленицы в Самаре перекроют часть дорог в центре города.

С 0:00 16 февраля до 23:00 18 февраля будет запрещен въезд транспорта на площади Куйбышева. Напомним, именно там пройдет основная часть прозничных торжеств.

С 

14 февраля 2018, 09:08
В Самаре автобусы номер 35 и 45 получили новые схемы движения

В Самаре автобусы номер 35 и 45 получили новые схемы движения

В Самаре изменились схемы движения автобусов номер 35 и 45. Транспорт уже начал выполнять пробные рейсы по новым схемам движения, сообщает мэрия Самары.
35-е раньше ходили от НФС в районе спуска улицы Советской Армии до «Дома молодежи». Теперь автобусы этого 

17 января 2018, 01:15
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