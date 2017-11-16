Психологи: Статус в социальных сетях влияет на реальные отношения Психологи выяснили: чем активнее люди рассказывают о своей личной жизни в социальных сетях, тем больше это будет влиять на ее настоящее развитие.



Исследователи несколько месяцев отслеживали личную жизнь пар с параллельным анализом постов в их аккаунтах в «Фейсбуке». В …