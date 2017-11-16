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В блогах: сиквел американского хоррора предложено снять в Самаре
Блогер Павел Новиков «набросил» ироничную новость о том, что самарский загородный парк якобы станет съёмочной площадкой 2-й части фильма ужасов «Оно»! «Один из горожан-собачников недавно повстречал здесь прогуливающегося Стивена Кинга. Король ужастиков остался в жутком восхищении от увиденного (и …
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15 ноября 2017, 11:00
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В блогах: Струкачи могут лишиться своего самого узнаваемого вида
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14 ноября 2017, 06:28
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В блогах: о странностях восстановления плиточных тротуаров в Самаре
Блогер Владислав Харчев обращает внимание на удивительные "странности восстановления плиточных тротуаров после устранения коммунальных аварий". "По теории якобы считается, что плитка намного выгоднее для Cамары, потому что после устранения последствий прорывов раскопанный участок тротуара можно быстро и просто заделать …
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14 ноября 2017, 12:01
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Блогер выложил редкие фотографии Тольятти от 10 ноября 1982
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14 ноября 2017, 11:36
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Почти по Хичкоку: В Тольятти участились случаи нападения ворон на людей
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12 мая 2017, 07:25
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В Норвегии слепую женщину выгнали из McDonald’s из-за собаки-поводыря
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10 августа 2015, 03:17
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На микроблог Дмитрия Медведева в Twitter уже подписаны 4 млн человек
Председатель российского правительства Дмитрий Медведев известен своим активным присутствием в популярных социальных сетях. Так, у Медведева есть аккаунты во "ВКонтакте", "Фейсбуке", "Инстаграме", а также личный блог с видеозаписями. Вчера в "Твиттере" на микроблог главы правительства подписался четырехмиллионный подписчик. Блогер поблагодарил …
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10 августа 2015, 12:23
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Психологи: Статус в социальных сетях влияет на реальные отношения
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28 июля 2015, 01:37