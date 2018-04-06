3
41
46
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 5 апреля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
14 + 5 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Появилось фото и подробности по остановке движения трамваев в Самаре

Появилось фото и подробности по остановке движения трамваев в Самаре

В Самаре в пятницу, 6 апреля, из-за нескольких дорожных происшествий было нарушено движение 
6 апреля 2018, 01:11
ДТП с пожаром перекрыло движение трамваев в Самаре

ДТП с пожаром перекрыло движение трамваев в Самаре

В Самаре в пятницу, 6 апреля, в центре города встали трамваи. Причина – 
6 апреля 2018, 11:49
ТТУ сообщило о движении трамваев после аварии на Ново-Садовой в Самаре

ТТУ сообщило о движении трамваев после аварии на Ново-Садовой в Самаре

В Самаре ликвидируют последствия коммунальной аварии на улице Ново-Садовой. Как уже сообщала «ТЕРРА», 
5 апреля 2018, 11:10
Дмитрий Азаров отчитал врио министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина

Дмитрий Азаров отчитал врио министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина

Глава региона Дмитрий Азаров отчитал врио министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина за проблемы, возникшие на недавно отремонтированном Московском шоссе. Поводом послужил инцидент, который случился там в выходные. Из-за сильных порывов ветра на 18-м километре развернуло светофоры.

«На ремонт 
3 апреля 2018, 12:29
В дни ЧМ-2018 пустят скоростной транспорт Тольятти – Самара

В дни ЧМ-2018 пустят скоростной транспорт Тольятти – Самара

В Самарской области в дни матчей ЧМ-2018 на стадионе «Самара Арена» между Самарой и Тольятти пустят скоростной транспорт. Об этом сообщил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин. Скорые поезда в период чемпионата задействуют на железнодорожном пригородном 
3 апреля 2018, 11:51
Запущен автобусный маршрут между площадью Революции и микрорайоном «Волгарь»

Запущен автобусный маршрут между площадью Революции и микрорайоном «Волгарь»

Продолжает решаться вопрос с транспортной доступностью микрорайона «Волгарь». Со 2 апреля оттуда начал курсировать автобус до площади Революции. Автобус выезжает из 17-го квартала и двигается в сторону улицы Казачьей, делая в пути несколько остановок, собирая пассажиров.

Судя по расписанию, автобус будет 

3 апреля 2018, 08:49
100 автобусов пустят на Пасху к кладбищам Самары

100 автобусов пустят на Пасху к кладбищам Самары

В Самаре на Пасху в перевозке горожан к кладбищам задействуют 100 автобусов. Об этом сообщили в понедельник, 2 апреля, на еженедельном совещании в мэрии Самары. Его провела глава Самары Елена Лапушкина.

К перевозкам на Пасху 8 апреля подготовлено 100 автобусов. Проведено 

2 апреля 2018, 03:38
Появились комментарии по открытию улицы Луначарского в Самаре

Появились комментарии по открытию улицы Луначарского в Самаре

В Самаре автомобилисты в минувшие выходные сообщили, что блоки, перегораживавшие выезд с Московского шоссе на улицу Луначарского, убрали. «Наконец-то движение на Луначарского открыли», - написали очевидцы в соцсети. Один из автомобилистов опубликовал видео, как выезжает с Московского шоссе на 
2 апреля 2018, 03:43
Шумозащитные экраны на кольце по Луначарского в Самаре установят после ЧМ-2018

Шумозащитные экраны на кольце по Луначарского в Самаре установят после ЧМ-2018

В Самаре установят шумозащитные экраны на кольце улицы Луначарского и Московского шоссе, а также вдоль Красноглинского шоссе. Об этом заявили в областном минтрансе. На развязке в районе станции метро «Московская» работы проведут летом после ЧМ-2018-м, передает портал 63.ru. Экраны 
21 февраля 2018, 12:20
Очевидцы: в Самаре открыли проезд по Луначарского от Московского шоссе до Мичурина

Очевидцы: в Самаре открыли проезд по Луначарского от Московского шоссе до Мичурина

По словам очевидцев, в Самаре открыли проезд по улице Луначарского от Московского шоссе до ул. Мичурина. Сообщения об этом и фотографии появились в социальных сетях.

«Открыли МШ/Луначарского. Блоков в 17.00 не было», - сообщил пользователь Serge Air 11 декабря.
12 декабря 2017, 03:15
В Самаре на кольце Луначарского и Московского шоссе включили светофоры

В Самаре на кольце Луначарского и Московского шоссе включили светофоры

В Самаре на кольце улицы Луначарского и Московского шоссе по указанию областного минтранса включили светофоры. Это произошло в минувшую пятницу, 1 декабря, сообщили в организации «Самарадортранссигнал». Но с понедельника, 4 декабря, светофоры перевели в режим желтого мигания. Это временная мера 
5 декабря 2017, 11:05
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх