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Появилось фото и подробности по остановке движения трамваев в Самаре
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6 апреля 2018, 01:11
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ДТП с пожаром перекрыло движение трамваев в Самаре
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6 апреля 2018, 11:49
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ТТУ сообщило о движении трамваев после аварии на Ново-Садовой в Самаре
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5 апреля 2018, 11:10
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Дмитрий Азаров отчитал врио министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина
Глава региона Дмитрий Азаров отчитал врио министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина за проблемы, возникшие на недавно отремонтированном Московском шоссе. Поводом послужил инцидент, который случился там в выходные. Из-за сильных порывов ветра на 18-м километре развернуло светофоры.
«На ремонт …
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3 апреля 2018, 12:29
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В дни ЧМ-2018 пустят скоростной транспорт Тольятти – Самара
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3 апреля 2018, 11:51
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Запущен автобусный маршрут между площадью Революции и микрорайоном «Волгарь»
Продолжает решаться вопрос с транспортной доступностью микрорайона «Волгарь». Со 2 апреля оттуда начал курсировать автобус до площади Революции. Автобус выезжает из 17-го квартала и двигается в сторону улицы Казачьей, делая в пути несколько остановок, собирая пассажиров.
Судя по расписанию, автобус будет …
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3 апреля 2018, 08:49
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100 автобусов пустят на Пасху к кладбищам Самары
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2 апреля 2018, 03:38
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Появились комментарии по открытию улицы Луначарского в Самаре
В Самаре автомобилисты в минувшие выходные сообщили, что блоки, перегораживавшие выезд с Московского шоссе на улицу Луначарского, убрали. «Наконец-то движение на Луначарского открыли», - написали очевидцы в соцсети. Один из автомобилистов опубликовал видео, как выезжает с Московского шоссе на …
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2 апреля 2018, 03:43
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Шумозащитные экраны на кольце по Луначарского в Самаре установят после ЧМ-2018
В Самаре установят шумозащитные экраны на кольце улицы Луначарского и Московского шоссе, а также вдоль Красноглинского шоссе. Об этом заявили в областном минтрансе. На развязке в районе станции метро «Московская» работы проведут летом после ЧМ-2018-м, передает портал 63.ru. Экраны …
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21 февраля 2018, 12:20
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Очевидцы: в Самаре открыли проезд по Луначарского от Московского шоссе до Мичурина
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12 декабря 2017, 03:15
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В Самаре на кольце Луначарского и Московского шоссе включили светофоры
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5 декабря 2017, 11:05