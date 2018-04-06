Появились комментарии по открытию улицы Луначарского в Самаре опубликовал видео , как выезжает с Московского шоссе на … В Самаре автомобилисты в минувшие выходные сообщили, что блоки, перегораживавшие выезд с Московского шоссе на улицу Луначарского, убрали. «Наконец-то движение на Луначарского открыли», - написали очевидцы в соцсети. Один из автомобилистов, как выезжает с Московского шоссе на