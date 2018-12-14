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Адвокат Минахмета Халиуллова поделился неизвестными подробностями его дела
Эксклюзивные подробности громкого уголовного дела, возбужденного в отношении влиятельного самарского бизнесмена Минахмета Халиуллова по статье "Коммерческий подкуп". Как рассказал адвокат арестованного, в СИЗО его подзащитного отправили исключительно на основании показаний одного человека. Никаких других подтверждений виновности Халиуллова якобы нет.
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14 декабря 2018, 10:45
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Самарца, который угрожал поджечь машину Виктора Дробыша, задержали
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14 декабря 2018, 05:42
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В Тольятти исчез 15-летний подросток с глазами разного цвета
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14 декабря 2018, 04:57
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В Тольятти неизвестный «заминировал» «АвтоВАЗ»
В пятницу, 14 декабря, неизвестный «заминировал» головной офис тольяттинского «АвтоВАЗа». Анонимное сообщение поступило в 12:50. Собеседник сотрудников полиции заявил, что в здании на Южном шоссе, 36 находится подозрительный предмет. Кинологи с собаками, а также представители Росгвардии и МЧС обследовали здание …
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14 декабря 2018, 04:26
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В блогах: Об истории самарского лыжного марафонского движения
Блогер Алексей Жирухин пишет об истории самарского лыжного марафонского движения. «Раньше марафоны на 50 километров у мужчин и 30 у женщин были привычным номером программы областной зимней спартакиады, да и просто чемпионатов области по лыжным гонкам, - пишет автор. …
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13 декабря 2018, 04:42
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В блогах: хозяин "Элвеса" заподозрил УФАС в воровстве
Блогер Илья Круговой поведал про необычный скандал между самарской фирмой по продаже бытовой техники и областным управлением ФАС. "Хозяин фирмы решил оригинально отблагодарить главу ведомства, - пишет блогер. - Послал он в УФАС подарочный сертификат на 10 тысяч рублей. …
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13 декабря 2018, 04:34
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В блогах: Берите пример с Томска!
Самарец Валерий Мокштадт у себя на странице в "Фейсбуке" спрашивает: "Почему бы не запустить такой проект в Самаре? Директор томской фабрики деревянных игрушек "Томик" Александр Беликов восстанавливает дом – памятник деревянного зодчества на Пушкина, 24, по программе "Дом за …
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12 декабря 2018, 09:08
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В блогах: две дыры
"Вчера свершилось грандиозное событие мирового масштаба, и, думаю, будет не лишне и здесь пару строк об этом чиркнуть, - пишет в "ЖЖ"-сообществе "Самара_ру" блогер dva_greka. - Вчера вечером самарский космонавт Кононенко натуральным образом ходил по небу. У космонавтов такой …
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12 декабря 2018, 09:01