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Адвокат Минахмета Халиуллова поделился неизвестными подробностями его дела

Адвокат Минахмета Халиуллова поделился неизвестными подробностями его дела

Эксклюзивные подробности громкого уголовного дела, возбужденного в отношении влиятельного самарского бизнесмена Минахмета Халиуллова по статье "Коммерческий подкуп". Как рассказал адвокат арестованного, в СИЗО его подзащитного отправили исключительно на основании показаний одного человека. Никаких других подтверждений виновности Халиуллова якобы нет.
 
С момента 
14 декабря 2018, 10:45
Самарца, который угрожал поджечь машину Виктора Дробыша, задержали

Самарца, который угрожал поджечь машину Виктора Дробыша, задержали

Сотрудники МВД России задержали жителя Самары, который подозревается в мошенничестве.

- Установлено, что в полицию обратилась помощница одного известного музыкального продюсера и рассказала о том, что ей позвонил неизвестный мужчина и сообщил ложную информацию о готовящемся поджоге автомобиля ее 
14 декабря 2018, 05:42
В Тольятти исчез 15-летний подросток с глазами разного цвета

В Тольятти исчез 15-летний подросток с глазами разного цвета

В Тольятти полицейские и волонтеры разыскивают 15-летнего подростка. Известно, что 13 декабря примерно в 08:00 Даниил Артамонов находился около дома № 7а по улице Свердлова в Автозаводском районе, а затем его никто не видел. До сих пор о его местонахождении 
14 декабря 2018, 04:57
В Тольятти неизвестный «заминировал» «АвтоВАЗ»

В Тольятти неизвестный «заминировал» «АвтоВАЗ»

В пятницу, 14 декабря, неизвестный «заминировал» головной офис тольяттинского «АвтоВАЗа». Анонимное сообщение поступило в 12:50. Собеседник сотрудников полиции заявил, что в здании на Южном шоссе, 36 находится подозрительный предмет. Кинологи с собаками, а также представители Росгвардии и МЧС обследовали здание 
14 декабря 2018, 04:26
В блогах: Об истории самарского лыжного марафонского движения

В блогах: Об истории самарского лыжного марафонского движения

Блогер Алексей Жирухин пишет об истории самарского лыжного марафонского движения. «Раньше марафоны на 50 километров у мужчин и 30 у женщин были привычным номером программы областной зимней спартакиады, да и просто чемпионатов области по лыжным гонкам, - пишет автор. 
13 декабря 2018, 04:42
В блогах: хозяин

В блогах: хозяин "Элвеса" заподозрил УФАС в воровстве

Блогер Илья Круговой поведал про необычный скандал между самарской фирмой по продаже бытовой техники и областным управлением ФАС. "Хозяин фирмы решил оригинально отблагодарить главу ведомства, - пишет блогер. - Послал он в УФАС подарочный сертификат на 10 тысяч рублей. 
13 декабря 2018, 04:34
В блогах: Берите пример с Томска!

В блогах: Берите пример с Томска!

Самарец Валерий Мокштадт у себя на странице в "Фейсбуке" спрашивает: "Почему бы не запустить такой проект в Самаре? Директор томской фабрики деревянных игрушек "Томик" Александр Беликов восстанавливает дом – памятник деревянного зодчества на Пушкина, 24, по программе "Дом за 
12 декабря 2018, 09:08
В блогах: две дыры

В блогах: две дыры

"Вчера свершилось грандиозное событие мирового масштаба, и, думаю, будет не лишне и здесь пару строк об этом чиркнуть, - пишет в "ЖЖ"-сообществе "Самара_ру" блогер dva_greka. - Вчера вечером самарский космонавт Кононенко натуральным образом ходил по небу. У космонавтов такой 
12 декабря 2018, 09:01
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