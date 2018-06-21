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В блогах: «Старейший музейный работник Самары»
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21 июня 2018, 09:52
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Петицию против повышения пенсионного возраста подписали более 2 млн человек
Петицию против повышения пенсионного возраста уже подписали больше двух миллионов человек. Обращение подготовило и разместило на сайте change.org общероссийское объединение профсоюзов «Конфедерация труда России». Документ адресован президенту, премьер-министру и руководству палат парламента. В нем говорится, что после реформы, предложенной …
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21 июня 2018, 09:42
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В блогах: «До пенсии еще пахать и пахать»
Самарский журналист и телеведущий Ян Налимов продолжает собирать отклики в "Фейсбуке" на свой пост про пенсионную реформу. «Что больнее всего задело лично меня в предстоящем увеличении пенсионного возраста, - пишет Налимов. - Обижают женщин: хотят добавить им сразу 8 …
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20 июня 2018, 12:20
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В блогах: «Важное изменение, касающееся поддержки автопроизводителей»
Депутат Государственной думы от Самарской области, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев сообщает на своей странице в "Фейсбуке", что при обсуждении поправок в бюджет они вместе с коллегой Альфией Когогиной внесли важное изменение в законопроект, касающееся поддержки автопроизводителей: …
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19 июня 2018, 08:00
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В блогах: «Ненужная кредитка»
На портале banki.ru появился очередной отзыв о работе самарского отделения Сбербанка. "Месяца 2 назад поступил звонок из Сбербанка, - пишет пользователь. - Девушка настойчиво предлагала "золотую" кредитную карту MasterCard: якобы множество преимуществ, никуда ходить не надо и доставят сами …
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19 июня 2018, 09:17
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В блогах: «Сбербанк продолжает навязчивые звонки»
Нет такого дня в соцсетях, чтобы в них не критиковали Сбербанк. "Эта финансовая организация продолжает делать навязчивые звонки и предлагает перевести банковское обслуживание компании к ним. Обещают даже оказывать услуги бесплатно за переход в Сбер, - негодует в "Фейсбуке" Илья …
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15 июня 2018, 10:50
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В блогах: «Сбербанк не отдает мои деньги»
Жители Самары продолжают возмущаться из-за плохой работы Сбербанка. На блогосервисе отзывов федерального спецпортала «Банки.ру» рассказали, как "Сбер не отдает деньги". И человеку придется бороться за свои кровные. Такая опасность может возникнуть при пополнении карты в банкомате. "Я внесла в …
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14 июня 2018, 09:34
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В блогах: «Этот Сбер просто забодал уже!»
В соцсетях продолжают минусовать Сбербанк за его "суровый сервис". Кушкова Виктория рассказала в "Фейсбуке" про чрезмерную подозрительность учреждения. "Этот Сбер просто забодал уже! - негодует девушка. - Переводишь деньги со своей сберовской дебетовой карты на свою же кредитную - …
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7 июня 2018, 09:01