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В блогах: «Без гемодиализа я проживу не больше недели»
Почему в Самарской области отменили "дорожные деньги" для инвалидов? С этим вопросом к властям региона обратился через "Фейсбук" житель Кинель-Черкасс Виталий Ковригин. "Я, как инвалид 1-й группы, получал "дорожные деньги" в соцслужбе для проезда к месту прохождения гемодиализа. Эта …
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1 ноября 2017, 09:38
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В блогах: что в Самаре привлекло внимание москвича
Московский блогер Владислав Яровинд поделился впечатлениями от прогулки по Самаре. "Дублин – он есть не только в Ирландии, - начинает автор повествование фотографией гостиницы "Европа". - Характерные модерновые домики в Самаре остались в различной степени сохранности. А если заглянуть …
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31 октября 2017, 12:10
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В блогах: «Памятная доска Вагану Каркарьяну оказалась не нужна...»
Самарский скульптор Карэн Саркисов сообщил в "Фейсбуке" про еще один из неосуществленных проектов для Самары. Речь идет о мемориальной доске выдающемуся архитектору Вагану Каркарьяну. "Конкурс выигран, контракт составлен, доска сделана, но департаменту культуры она вдруг оказалась не нужна. Родственники Каркарьяна …
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31 октября 2017, 09:34
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4 ноября в Самаре будет ограничено движение транспорта
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30 октября 2017, 06:33
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Для водителей предлагают создать «зоны успокоения»
Минтранс России разработал рекомендации для регионов по так называемому «успокоению» транспортных потоков. Ведомство систематизировало все возможные способы замедления скорости автомобилей от уже ставших традиционными "лежачих полицейских" и сужения дорог до организации поочередного движения потоков по одной полосе. Чиновники считают, такая …
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30 октября 2017, 08:02
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Дмитрий Азаров обсудил с вдовой Эльдара Рязанова открытие музея культового режиссера
После открытия памятника почетному гражданину Самары и культовому советскому режиссеру Эльдару Рязанову временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Азаров встретился с его вдовой — Эммой Абайдуллиной. На встрече обсудили открытие музея Рязанова в областной столице. Абайдуллина рассказала, что сейчас подбираются фотографии, …
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30 октября 2017, 01:21
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В блогах: впечатления от фильма "Матильда"
Самарчанка Афина Наумова поделилась в соцсети "ВКонтакте" впечатлениями от фильма "Матильда", премьера которого, как и по всей России, состоялась в Самаре 26 октября. "Изначально шла по причине большой шумихи вокруг картины. Не знаю, насколько исторически точен фильм, для меня …
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30 октября 2017, 09:50
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Землю вдоль Московского шоссе присмотрели тольяттинцы
В Самаре не нашлось организаций, способных построить и содержать площадку для организации специализированного автотранспортного парка. Соответствующий тендер объявил департамент градостроительства. Объект должен появиться в рамках подготовки к ЧМ-2018 по футболу в границах Московского шоссе, улицы Революционной и проспекта Карла Маркса. …
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26 октября 2017, 07:06
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В блогах: про самарскую «коллекцию преступлений»
Блогер Нина Дюкова рассказывает про самарский полицейский музей. "Он был торжественно открыт 14 мая 1907 года по инициативе губернатора Якунина. В стенах музея было собрано и систематизировано всё, что удалось добыть по характеристике способов, образцов, разных поделок и тому …
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19 октября 2017, 11:06
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На пути к стадиону «Самара Арена» встанет пункт досмотра транспорта
Пункт досмотра грузового транспорта, который будет работать в Самаре во время ЧМ-2018, разместят на пересечении проспекта Карла Маркса и Ракитовского шоссе. Площадь объекта составит 17 тысяч квадратных метров. Территорию заасфальтируют и благоустроят, там оборудуют систему освещения. Установкой специального оборудования займется …
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18 октября 2017, 01:57
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Москвич нашел в Самаре фото легендарной Анки-пулеметчицы
Московский блогер Владислав Яровинд поделился впечатлениями от посещения самарского дома-музея Фрунзе. "Мне он показался одним из интереснейших музеев Самары, - считает автор. - Был открыт еще в 1934 году по инициативе Ворошилова в здании, построенном для рабочих макаронной фабрики. …
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17 октября 2017, 09:56
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Самарским фермерам разрешат торговать около музея
В связи с реконструкцией площади Куйбышева фермерскую ярмарку, которую там проводили каждый год в конце лета, в этом году отменили. По словам руководителя городского департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка Александра Андриянова, взамен продавцам предложат три новые площадки в разных …
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31 июля 2017, 02:40