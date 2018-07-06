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«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Для экономии воды коммунальщики советуют самарцам принимать душ вдвоем

Для экономии воды коммунальщики советуют самарцам принимать душ вдвоем

Самарские коммунальщики выступили с неожиданной идеей — они посоветовали горожанам принимать душ вдвоем ради экономии воды. Оказалось, что на расходование живительной влаги повлияли жара и наводнившие город туристы. В последние несколько суток в городскую систему водоснабжения подается почти на 10% 
5 июля 2018, 10:05
Как пережить жару

Как пережить жару

Последние несколько недель в Самаре установилась аномальная жара. 3 июля Приволжский гидрометцентр зафиксировал температурный рекорд: в Самаре максимум составил +36,5, ранее столбик термометра поднимался до 33,4 градуса в 1954 году. Если же говорить в целом по области, то самая жаркая 

4 июля 2018, 12:46
Новый рекорд жары поставлен 3 июля в Самаре

Новый рекорд жары поставлен 3 июля в Самаре

В Самарской области во вторник, 3 июля, зарегистрирован новый рекорд жары. Абсолютный максимум температуры воздуха в этот день был перекрыт в шести «точках». Самая высокая температура была в Безенчуке – 39,5 градуса. Экстремально жарко также было в Самаре, Тольятти, Аглосе, 
4 июля 2018, 11:32
Предупреждение об экстремальной жаре сделали синоптики и МЧС

Предупреждение об экстремальной жаре сделали синоптики и МЧС

В Самарской области ожидается очень жаркая погода. Столбик термометра может достигнуть +40. В МЧС рекомендуют ограничить пребывание на улице и снизить физические нагрузки. Отметим, что ранее синоптики сообщили о снижении температуры до «комфортных» значений к концу недели: подробности –
3 июля 2018, 03:33
Рекорд жары 1 июля поставлен в Тольятти и Самаре

Рекорд жары 1 июля поставлен в Тольятти и Самаре

В Самарской области в воскресенье, 1 июля, зарегистрирован рекорд жары. Превышены предыдущие максимумы температуры воздуха 64-летней давности в Самаре и Тольятти. В Куйбышеве в 1954 году 1 июля был 33,7 градуса жары, в 2018-м уже в Самаре 34,2, в Ставрополе 
2 июля 2018, 09:43
Спасатели предупредили о слишком холодной воде на пляжах Самары

Спасатели предупредили о слишком холодной воде на пляжах Самары

В Самарской области региональное ГУ МЧС предупредило о низкой температуре воды в местных реках и озерах. Переохлаждение может привести в трагическим последствиям. При этом в регионе наступила жара. С 26 по 28 июня синоптики прогнозируют до +35 градусов.

«Главное управление МЧС 

25 июня 2018, 02:42
Из-за жары до +35 болельщикам ЧМ будут бесплатно раздавать воду на

Из-за жары до +35 болельщикам ЧМ будут бесплатно раздавать воду на "Самара Арене"

В Самаре в понедельник, 25 июня, ожидается жара до +35 градусов по Цельсию. На стадионе «Самара Арена» состоится матч ЧМ-2018: Россия – Уругвай. Начало – в 18 часов. Входные ворота на арену откроют за три часа до старта – в 

25 июня 2018, 09:53
«Позорные пирамиды» помогли вернуть долги за воду на полмиллиона рублей

«Позорные пирамиды» помогли вернуть долги за воду на полмиллиона рублей

«Самарские коммунальные системы» рассказали о первых итогах применения «позорных пирамид» в борьбе с должниками. Напомним, этот метод коммунальщики запустили в работу некоторое время назад. Рядом со зданиями, в которых располагаются самые злостные неплательщики, специалисты устанавливают бетонную пирамиду с надписью «Здесь 

18 июня 2018, 01:38
Самара стала участником Всероссийского парада коммунальной техники

Самара стала участником Всероссийского парада коммунальной техники

В минувшие выходные Самара присоединилась к Всероссийскому параду коммунальной техники. Акция инициирована федеральным Министерством строительства и ЖКХ, чтобы показать готовность коммунальных служб к зимнему сезону и рассказать жителям о работе сотрудников этой сферы.
Напротив самарского департамента городского хозяйства было выставлено 

26 сентября 2017, 10:08
В 2017 году жители области сдали на капремонт около 2,5 млрд рублей

В 2017 году жители области сдали на капремонт около 2,5 млрд рублей

В этом году жители Самарской области сдали на капитальный ремонт уже около двух с половиной млрд рублей. Собираемость взносов достигла 106% - учитываются средства, взысканные с должников за предыдущие годы. Помимо тех домов, которые необходимо привести в порядок по графику, 

6 сентября 2017, 02:36
В Самаре только 2% многоквартирных домов имеют договоры с управляющими компаниями

В Самаре только 2% многоквартирных домов имеют договоры с управляющими компаниями

В Самаре только 2% многоквартирных домов имеют договоры с управляющими компаниями. Для сравнения: в Москве, Казани и ряде других мегаполисов этот показатель приближается к 100%.
Между тем, по оценкам экспертов, проблемы ЖКХ в столице губернии занимают 2-е место среди тем, 

30 августа 2017, 12:50
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