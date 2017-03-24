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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 23 марта 2017г 
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Видео в блогах: строительство нового ТЦ на Московском шоссе в Самаре

Видео в блогах: строительство нового ТЦ на Московском шоссе в Самаре

На хостинге Youtube появилось видео: «Строительство нового торгового центра на Московском шоссе». На ролике, снятом с воздуха, видно стройплощадку, которая находится вдоль Московского шоссе между улицами Зои Космодемьянской и Ташкентской.

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Фото в блогах: во что превратилась стела «Самара» после зимы

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24 марта 2017, 06:21
Минпромторг разработает единую форму для российских школьников

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В 2015-м году Евгений Сараев предоставил документы об окончании СГЭА и СамГУ для участия в конкурсе на замещение должности главы района. Депутаты тогда единогласно поддержали его кандидатуру.
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Самарские выпускники справились с итоговым сочинением

Самарские выпускники справились с итоговым сочинением

Выпускники Самарской области справились с итоговым сочинением, которое писали 7 декабря. Зачет получили 12 570 старшеклассников – это 99,5% от их общего числа. Успешно сданное сочинение является допуском к государственной итоговой аттестации по программам среднего образования. На выбор было предложено 

29 декабря 2016, 03:56
Самарская область получит субсидии на модернизацию технологий обучения

Самарская область получит субсидии на модернизацию технологий обучения

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23 декабря 2016, 01:25
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