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В блогах: про очередной пикет против памятника белочехам в Самаре
Блогер psergeev77 анонсирует, что в субботу, 25 марта, на пересечении Ленинградской и Галактионовской пройдет очередной - уже третий по счету - пикет против установки памятника белочехам на Красноармейской. Пикет согласован с мэрией. Акции проводятся в связи с возобновившимися попытками …
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24 марта 2017, 04:25
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В блогах: про слухи о премии в 800 000 для сызранского врача
Сызранский блогер Александр Сивак обратился к властям области с просьбой подтвердить или опровергнуть "гуляющий по городу слух, что главврач местной ЦГБ получил в 2017 году довольно увесистую премию в размере 800 тысяч рублей". "Обсуждая эту новость с коллегами, я …
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24 марта 2017, 04:03
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Видео в блогах: строительство нового ТЦ на Московском шоссе в Самаре
На хостинге Youtube появилось видео: «Строительство нового торгового центра на Московском шоссе». На ролике, снятом с воздуха, видно стройплощадку, которая находится вдоль Московского шоссе между улицами Зои Космодемьянской и Ташкентской.
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24 марта 2017, 03:04
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Фото в блогах: во что превратилась стела «Самара» после зимы
Виктор Черепок показал в Facebook, как сейчас выглядит известная стела «Самара» на въезде в город со стороны «ИКЕА». "Возвышенность, на которой установлена надпись, покрыта слоем грязного снега, краска на буквах облезла, внутри - пятна ржавчины, буква "С" вообще непонятного …
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24 марта 2017, 06:21
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Минпромторг разработает единую форму для российских школьников
Минпромторг по просьбе производителей в настоящее время занимается созданием национального стандарта школьной формы. В первое время его соблюдение станет добровольным, а со временем будет обязательным.
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31 января 2017, 09:58
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Прокуратура лишила главу Безенчукского района Евгения Сараева высшего образования
Два диплома, полученные чиновником, признаны недействительными.
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24 января 2017, 01:54
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Самарские выпускники справились с итоговым сочинением
Выпускники Самарской области справились с итоговым сочинением, которое писали 7 декабря. Зачет получили 12 570 старшеклассников – это 99,5% от их общего числа. Успешно сданное сочинение является допуском к государственной итоговой аттестации по программам среднего образования. На выбор было предложено …
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29 декабря 2016, 03:56
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Самарская область получит субсидии на модернизацию технологий обучения
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23 декабря 2016, 01:25