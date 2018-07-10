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В блогах: Сбербанк заблокировал карту после оплаты поездки в метро
Михаил Тихомиров предупредил в "Фейсбуке" о самых неожиданных неприятностях, которые могут ожидать путешественников с картой Сбербанка.
"Оплатил в Москве поездку в метро сберовской картой - и ее тут же заблокировал банк. Платеж в 55 рублей Сбер посчитал подозрительным. …
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10 июля 2018, 10:03
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В блогах: единственную в России сельскую футбольную фан-зону устроили под Самарой
В паблике "Ставропольский район" соцсети "ВКонтакте" поведали, что жители села Верхнее Санчелеево Самарской области организовали в дни чемпионата мира единственную на всю Россию сельскую футбольную фан-зону. Драматический матч Россия-Хорватия здесь переживали все вместе 110 сельчан. Перед игрой даже была …
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9 июля 2018, 10:21
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В блогах: Суровый сервис Сбербанка
Евгений Галеев в "Фейсбуке" пожаловался на суровый сервис Сбербанка. "Сегодня мне пришло чудесное СМС от Сбера, - пишет автор. - Организация предлагает позаботиться о своей карте, застраховать ее от утраты и незаконных списаний денежных средств. Стоимость полиса - 3,5 …
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5 июля 2018, 07:52
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В блогах: Делать пешеходной всю улицу Куйбышева не имеет смысла
Самарец Евгений Курдов отреагировал в "Фейсбуке" на инициативу сделать пешеходной улицу Куйбышева. "Если уж делать ее пешеходной, даже на выходные летом, то исключительно небольшой отрезок от площади Революции до Некрасовской. Так как там еще какой-то движняк возможен, есть хоть …
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5 июля 2018, 06:05
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В Госдуме под самарским депутатом Михаилом Дегтяревым провалилось кресло
В Госдуме под депутатом фракции ЛДПР «провалилось кресло». По данным «Российской газеты», инцидент произошел с самарцем Михаилом Дегтяревым. Об этом случае стало известно после обращения лидера ЛДПР Владимира Жириновского к спикеру Госдумы Вячеславу Володину.
Главный либерал-демократ страны попросил «укрепить все кресла» …
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14 июня 2017, 02:35
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Михаил Дегтярев в новом созыве Госдумы может сменить самарскую прописку на московскую
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28 июня 2016, 11:24
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Жириновский считает, что "Лада Веста" должна стоить 200 тыс. рублей
Лидер ЛДПР ответил на вопросы журналистов 5-ти регионов России. Видеоконференция была посвящена актуальным темам, в частности поддержке малого бизнеса, взносам на капитальный ремонт, экономике РФ. Комментируя ситуацию с отечественным автопромом, политик заявил, что цены на модель "Веста" необходимо снизить до …
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3 февраля 2016, 10:20
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Выборы в Госдуму в следующем году могут пройти на три месяца раньше
С инициативой перенести голосование за кандидатов в федеральный парламент с декабря на сентябрьский единый день голосования выступил Владимир Жириновский. По мнению лидера ЛДПР, проводить две избирательные кампании расточительно. Коллеги Жириновского в Госдуме с ним уже согласились. В администрации президента заявили, …
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20 мая 2015, 01:57