11
28
28
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d8888b.   888         888888            8888888b.   8888888b.     888888 
 d88P  Y88b  888           "88b            888   Y88b  888   Y88b      "88b 
 888    888  888            888            888    888  888    888       888 
 Y88b. d888  88888b.        888  88888b.   888   d88P  888   d88P       888 
  "Y888P888  888 "88b       888  888 "88b  8888888P"   8888888P"        888 
        888  888  888       888  888  888  888 T88b    888              888 
 Y88b  d88P  888 d88P       88P  888  888  888  T88b   888              88P 
  "Y8888P"   88888P"        888  888  888  888   T88b  888              888 
                          .d88P                                       .d88P 
                        .d88P"                                      .d88P"  
                       888P"                                       888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.

Материалы по теме:

В блогах: Сбербанк заблокировал карту после оплаты поездки в метро

В блогах: Сбербанк заблокировал карту после оплаты поездки в метро

Михаил Тихомиров предупредил в "Фейсбуке" о самых неожиданных неприятностях, которые могут ожидать путешественников с картой Сбербанка.

"Оплатил в Москве поездку в метро сберовской картой - и ее тут же заблокировал банк. Платеж в 55 рублей Сбер посчитал подозрительным. 
10 июля 2018, 10:03
В блогах: единственную в России сельскую футбольную фан-зону устроили под Самарой

В блогах: единственную в России сельскую футбольную фан-зону устроили под Самарой

В паблике "Ставропольский район" соцсети "ВКонтакте" поведали, что жители села Верхнее Санчелеево Самарской области организовали в дни чемпионата мира единственную на всю Россию сельскую футбольную фан-зону. Драматический матч Россия-Хорватия здесь переживали все вместе 110 сельчан. Перед игрой даже была 
9 июля 2018, 10:21
В блогах: Суровый сервис Сбербанка

В блогах: Суровый сервис Сбербанка

Евгений Галеев в "Фейсбуке" пожаловался на суровый сервис Сбербанка. "Сегодня мне пришло чудесное СМС от Сбера, - пишет автор. - Организация предлагает позаботиться о своей карте, застраховать ее от утраты и незаконных списаний денежных средств. Стоимость полиса - 3,5 
5 июля 2018, 07:52
В блогах: Делать пешеходной всю улицу Куйбышева не имеет смысла

В блогах: Делать пешеходной всю улицу Куйбышева не имеет смысла

Самарец Евгений Курдов отреагировал в "Фейсбуке" на инициативу сделать пешеходной улицу Куйбышева. "Если уж делать ее пешеходной, даже на выходные летом, то исключительно небольшой отрезок от площади Революции до Некрасовской. Так как там еще какой-то движняк возможен, есть хоть 
5 июля 2018, 06:05
В Госдуме под самарским депутатом Михаилом Дегтяревым провалилось кресло

В Госдуме под самарским депутатом Михаилом Дегтяревым провалилось кресло

В Госдуме под депутатом фракции ЛДПР «провалилось кресло». По данным «Российской газеты», инцидент произошел с самарцем Михаилом Дегтяревым. Об этом случае стало известно после обращения лидера ЛДПР Владимира Жириновского к спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

Главный либерал-демократ страны попросил «укрепить все кресла» 

14 июня 2017, 02:35
Михаил Дегтярев в новом созыве Госдумы может сменить самарскую прописку на московскую

Михаил Дегтярев в новом созыве Госдумы может сменить самарскую прописку на московскую

Сегодня, 28 июня, в Москве состоялся 29 съезд ЛДПР, в ходе которого депутаты утвердили кандидатов в депутаты Госдумы России.

Первое место в общефедеральной части списка у бессменного лидера партии Владимира Жириновского. На второй ступеньке - сын Владимира Вольфовича, Игорь 
28 июня 2016, 11:24
Жириновский считает, что

Жириновский считает, что "Лада Веста" должна стоить 200 тыс. рублей

Лидер ЛДПР ответил на вопросы журналистов 5-ти регионов России. Видеоконференция была посвящена актуальным темам, в частности поддержке малого бизнеса, взносам на капитальный ремонт, экономике РФ. Комментируя ситуацию с отечественным автопромом, политик заявил, что цены на модель "Веста" необходимо снизить до 
3 февраля 2016, 10:20
Выборы в Госдуму в следующем году могут пройти на три месяца раньше

Выборы в Госдуму в следующем году могут пройти на три месяца раньше

С инициативой перенести голосование за кандидатов в федеральный парламент с декабря на сентябрьский единый день голосования выступил Владимир Жириновский. По мнению лидера ЛДПР, проводить две избирательные кампании расточительно. Коллеги Жириновского в Госдуме с ним уже согласились. В администрации президента заявили, 
20 мая 2015, 01:57
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх