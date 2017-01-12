11
44
51
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 11 января 2017г  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  d888                             888              d8888                 8888888b.  
 d8888                             888             d88888                 888  "Y88b 
   888                             888            d88P888                 888    888 
   888     .d88b.   88888b.d88b.   88888b.       d88P 888  88888b.d88b.   888    888 
   888    d8P  Y8b  888 "888 "88b  888 "88b     d88P  888  888 "888 "88b  888    888 
   888    88888888  888  888  888  888  888    d88P   888  888  888  888  888    888 
   888    Y8b.      888  888  888  888 d88P   d8888888888  888  888  888  888  .d88P 
 8888888   "Y8888   888  888  888  88888P"   d88P     888  888  888  888  8888888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В блогах: в Самаре кто-то украл Куйбышева

В блогах: в Самаре кто-то украл Куйбышева

Блогер Евгений Синюков рассказал про "пропавшего Валериана Владимировича Куйбышева с углового дома на Некрасовской/Садовой". "Изображение революционера и человека, имя которого носил наш город с 1935 по 1991 год, просто пропало с памятной таблички. Вполне возможно, что Куйбышева кто-то украл. 
12 января 2017, 10:10
В блогах: настенный водопад в самарской квартире

В блогах: настенный водопад в самарской квартире

Блогер Наталья Маслова рассказала, что "обильные снегопады доставили много хлопот не только жителям города, но и коммунальщикам". "В нашей квартире дома по улице Самарской эти атмосферные явления постоянно проявляются в виде настенных водопадов, причём уже много лет подряд. Сотрудники 
11 января 2017, 10:03
В блогах: филиал Урала в Самарской области

В блогах: филиал Урала в Самарской области

Блогер 63r рассказывает про Чертов палец - необычный объект природы в Сызранском районе. "Чертов палец - это своего рода маленький "заменитель" Урала. Все то же самое, только сильно меньше. А по сути это небольшой валун-останец, перемещенный массой льда во 
11 января 2017, 09:50
В блогах: у проспекта Кирова спилили деревья

В блогах: у проспекта Кирова спилили деревья

Блогер mylifemyrules63 сообщил, что "по проспекту Кирова, от "самолёта" до "поляны", на расстоянии в целый километр опилили деревья, отделяющие проезжую часть от жилых домов".

"Теперь ещё надо спиленные ветки измельчить и вывезти. 
9 января 2017, 05:40
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна