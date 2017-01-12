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В блогах: в Самаре кто-то украл Куйбышева
Блогер Евгений Синюков рассказал про "пропавшего Валериана Владимировича Куйбышева с углового дома на Некрасовской/Садовой". "Изображение революционера и человека, имя которого носил наш город с 1935 по 1991 год, просто пропало с памятной таблички. Вполне возможно, что Куйбышева кто-то украл. …
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12 января 2017, 10:10
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В блогах: настенный водопад в самарской квартире
Блогер Наталья Маслова рассказала, что "обильные снегопады доставили много хлопот не только жителям города, но и коммунальщикам". "В нашей квартире дома по улице Самарской эти атмосферные явления постоянно проявляются в виде настенных водопадов, причём уже много лет подряд. Сотрудники …
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11 января 2017, 10:03
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В блогах: филиал Урала в Самарской области
Блогер 63r рассказывает про Чертов палец - необычный объект природы в Сызранском районе. "Чертов палец - это своего рода маленький "заменитель" Урала. Все то же самое, только сильно меньше. А по сути это небольшой валун-останец, перемещенный массой льда во …
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11 января 2017, 09:50
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В блогах: у проспекта Кирова спилили деревья
Блогер mylifemyrules63 сообщил, что "по проспекту Кирова, от "самолёта" до "поляны", на расстоянии в целый километр опилили деревья, отделяющие проезжую часть от жилых домов".
"Теперь ещё надо спиленные ветки измельчить и вывезти. …
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9 января 2017, 05:40