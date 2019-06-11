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В Самаре установят 18-метровые ограждения на месте смертельного ДТП на Солнечной
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11 июня 2019, 04:25
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В Тольятти «Нива» сбила 82-летнюю пенсионерку во дворе
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11 июня 2019, 04:09
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В Самарской области жару сменит похолодание
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11 июня 2019, 03:07
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В блогах: самарец уничтожил деревья и спрятался в дурке
Блогер Наталья Ширяева поведала про скандальную вырубку елки и других насаждений в одном из самарских дворов. "Ситуация, конечно, более чем ужасная. Один из местных жителей в один прекрасный солнечный день просто вышел во двор с пилой и устроил "зеленый …
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11 июня 2019, 02:24
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В России изменятся правила выезда детей за границу
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11 июня 2019, 01:24
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В Самаре иномарка сбила 12-летнего велосипедиста на парковке ТЦ
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10 июня 2019, 01:22
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«Пьяное» ДТП в Тольятти: «Приора» перевернулась и сбила двух детей на тротуаре
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10 июня 2019, 08:53
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В блогах. Самарская область: природа под Луначарским
Блогер Алексей Авдейчев показал природу в окрестностях посёлка Луначарский Ставропольского района. "Посёлок расположен на живописном левом берегу Куйбышевского водохранилища. Вдали виднеется село Ягодное. Выше по течению находится посёлок Висла. Берег здесь фантастической красоты. За красивой природой необязательно ехать за границу, …
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7 июня 2019, 02:51
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В России могут поднять порог детства до 21 года
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7 июня 2019, 02:50
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В блогах: развитие самарских территорий
Блогер Евгений Синюков обращается к властям с вопросом, почему они не развивают окраины Самары, на примере поселка Толевый. «Это же Железнодорожный район. Отнюдь не Кировский или Советский. Он граничит с Ленинским и Октябрьским районами - самыми цивильными и благополучными …
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6 июня 2019, 10:22
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В блогах: самарец нашел на берегу Волги человеческий череп
Шокирующие фото выложил в «Инстаграме» самарский блогер Юрий Прокофьев. "Вот что сегодня можно найти на месте размытого деревенского погоста на берегу Волги, - пишет автор. - Все это следствие тотального рукотворного обмеления реки. Вызванного "умными" гидрологами и "точными" прогнозами …
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6 июня 2019, 09:40
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