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Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 10.06.2019 
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Материалы по теме:

В Самаре установят 18-метровые ограждения на месте смертельного ДТП на Солнечной

В Самаре установят 18-метровые ограждения на месте смертельного ДТП на Солнечной

До конца этой недели на перекрестке улиц Солнечной и Губанова в Самаре обещают установить пешеходные направляющие ограждения. По информации мэрии областной столицы, высота их составит 18 метров. Кроме того, сейчас на этом участке изменили режим работы светофоров. 

- Левоповоротное движение 
11 июня 2019, 04:25
В Тольятти «Нива» сбила 82-летнюю пенсионерку во дворе

В Тольятти «Нива» сбила 82-летнюю пенсионерку во дворе

В понедельник, 10 июня, под колеса легковушки в Автограде попала пожилая женщина. Вечером, в 17:00 54-летний водитель ехал на ВАЗ 212140 задним ходом по жилой зоне возле дома № 40 по проспекту Степана Разина. Автолюбитель в какой-то момент сбил пешехода 
11 июня 2019, 04:09
В Самарской области жару сменит похолодание

В Самарской области жару сменит похолодание

Ближе к концу недели в Самарской области станет заметно прохладнее - в четверг, вслед за арктическим фронтом в регион поступит холодная воздушная масса. Ветер изменит направление на северное и усилится, а температура воздуха значительно понизится.

В ночь на среду, 
11 июня 2019, 03:07
В блогах: самарец уничтожил деревья и спрятался в дурке

В блогах: самарец уничтожил деревья и спрятался в дурке

Блогер Наталья Ширяева поведала про скандальную вырубку елки и других насаждений в одном из самарских дворов. "Ситуация, конечно, более чем ужасная. Один из местных жителей в один прекрасный солнечный день просто вышел во двор с пилой и устроил "зеленый 
11 июня 2019, 02:24
В России изменятся правила выезда детей за границу

В России изменятся правила выезда детей за границу

Погранслужба ФСБ предупредила о новом порядке выезда детей за пределы России с 12 июня. Теперь рассмотрением заявлений о несогласии на выезд будут заниматься территориальные органы МВД по месту жительства одного из родителей или ребенка. Сейчас эта функция возложена на пограничников. 

11 июня 2019, 01:24
В Самаре иномарка сбила 12-летнего велосипедиста на парковке ТЦ

В Самаре иномарка сбила 12-летнего велосипедиста на парковке ТЦ

В воскресенье, 9 июня, в столице 63-го региона произошла авария, в которой пострадал велосипедист. В 12:12 36-летний мужчина ехал на иномарке «Ниссан» по парковке ТЦ «Московский» со стороны Ракитовского шоссе в направлении «Касторамы». По пути автомобилист сбил велосипедиста, сообщили в 
10 июня 2019, 01:22
«Пьяное» ДТП в Тольятти: «Приора» перевернулась и сбила двух детей на тротуаре

«Пьяное» ДТП в Тольятти: «Приора» перевернулась и сбила двух детей на тротуаре

В воскресенье, 9 июня, в Автограде произошла авария, в которой пострадали двое детей. В 18:20 48-летний мужчина на автомобиле «Лада Приора» ехал по бульвару Туполева со стороны Ленинского проспекта в направлении улицы Свердлова. По пути он протаранил бордюр, и легковушка 
10 июня 2019, 08:53
В блогах. Самарская область: природа под Луначарским

В блогах. Самарская область: природа под Луначарским

Блогер Алексей Авдейчев показал природу в окрестностях посёлка Луначарский Ставропольского района. "Посёлок расположен на живописном левом берегу Куйбышевского водохранилища. Вдали виднеется село Ягодное. Выше по течению находится посёлок Висла. Берег здесь фантастической красоты. За красивой природой необязательно ехать за границу, 
7 июня 2019, 02:51
В России могут поднять порог детства до 21 года

В России могут поднять порог детства до 21 года

Российское Министерство здравоохранения предлагает повысить период детства в стране до 21 года. Об этом сообщила в рамках ПМЭФ заместитель главы ведомства Татьяна Яковлева на сессии «Демографические вызовы XXI века». Она подчеркнула, что это необходимо для того, чтобы оградить молодежь от 
7 июня 2019, 02:50
В блогах: развитие самарских территорий

В блогах: развитие самарских территорий

Блогер Евгений Синюков обращается к властям с вопросом, почему они не развивают окраины Самары, на примере поселка Толевый. «Это же Железнодорожный район. Отнюдь не Кировский или Советский. Он граничит с Ленинским и Октябрьским районами - самыми цивильными и благополучными 
6 июня 2019, 10:22
В блогах: самарец нашел на берегу Волги человеческий череп

В блогах: самарец нашел на берегу Волги человеческий череп

Шокирующие фото выложил в «Инстаграме» самарский блогер Юрий Прокофьев. "Вот что сегодня можно найти на месте размытого деревенского погоста на берегу Волги, - пишет автор. - Все это следствие тотального рукотворного обмеления реки. Вызванного "умными" гидрологами и "точными" прогнозами 
6 июня 2019, 09:40
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