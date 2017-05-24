Блогер bootlat обращается к властям с просьбой обратить внимание на условия труда водителей и кондукторов на самарском муниципальном предприятии "Пассажиравтотранс". "Я сунулся в первый попавшийся автобус с вопросами к сотрудникам, что у них изменилось за последнее время. В один голос …