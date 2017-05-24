В группе Самара life показали, в каком постапокалиптическом состоянии находится детская площадка во дворе одного из домов в районе Калинина/Нагорной. На протяжении 2 лет местные жители не могут добиться от чиновников, чтобы вывезли весь этот хлам после пожара! Грязь, обугленные доски с гвоздями, битое стекло, ржавая арматура, ветки, брошенный погреб... Детям здесь очень опасно гулять. "Сколько можно ждать?! Куда нам еще написать? Ну не в Кремль же! Дайте, пожалуйста, кто-нибудь волшебного пенделя местным УК или администрации!" - восклицает автор.
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На Волжском проспекте возобновлено автомобильное движение
Компания ПТС завершила ремонтные работы на Волжском проспекте в районе гостиницы «Волга». Здесь с 15 по 23 мая проводилась замена теплотрассы и реконструкция тепловой камеры в рамках подготовки теплосетевых коммуникаций в исторической части города к будущему отопительному сезону.
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24 мая 2017, 09:30
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В блогах: Исторический центр Самары хотят заполонить 17-этажками
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24 мая 2017, 09:10
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Самару поделят: историческая часть города будет состоять из двух зон
На заседании Градостроительного совета шла речь об установлении границ исторической части областной столицы. Решалось, оставить границы без изменений, от Полевой, либо «сдвинуть» их к Красноармейской.
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24 мая 2017, 08:59
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На севере Самарской области под угрозой урожай озимых
Такой вывод сделали в национальном союзе агростраховщиков по итогам космического мониторинга посевов в Приволжском федеральном округе. Майские заморозки не прошли бесследно для сельхозкультур на большей части территории ПФО, наблюдается выраженная задержка в развитии растений. Критическая ситуация складывается в центре и на …
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23 мая 2017, 11:32
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В блогах: В тени большого города
Блогер vitalgrig пишет, что в Самаре еще "остались нетронутые островки деревянного зодчества и сельского духа, причем в шаговой доступности от железнодорожного вокзала"! "Речь идет, конечно, о знаменитом Запанском. От остального города его отделяет железная дорога. Домовладельцы Запанского отличаются творческими наклонностями: украшают …
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23 мая 2017, 10:17
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В блогах: Касательно проб асфальта на тротуарах вопрос...
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23 мая 2017, 09:40
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В блогах: "Пассажиравтотранс" куда идёт? Или куда ведут?
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22 мая 2017, 09:19