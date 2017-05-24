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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Материалы по теме:

На Волжском проспекте возобновлено автомобильное движение

На Волжском проспекте возобновлено автомобильное движение

Компания ПТС завершила ремонтные работы на Волжском проспекте в районе гостиницы «Волга». Здесь с 15 по 23 мая проводилась замена теплотрассы и реконструкция тепловой камеры в рамках подготовки теплосетевых коммуникаций в исторической части города к будущему отопительному сезону.
Специалисты подрядной организации 

24 мая 2017, 09:30
В блогах: Исторический центр Самары хотят заполонить 17-этажками

В блогах: Исторический центр Самары хотят заполонить 17-этажками

Блогер Жанна Скокова рассказала, что исторический центр Самары хотят заполонить 17-этажками, без нормального детсада и парковок. "Вчера, 22 мая, в городе обсудили проект застройки в границах улиц Садовой, Ульяновской, Вилоновской и Самарской. Чтобы понять, что он не создаст комфортную среду 

24 мая 2017, 09:10
Самару поделят: историческая часть города будет состоять из двух зон

Самару поделят: историческая часть города будет состоять из двух зон

На заседании Градостроительного совета шла речь об установлении границ исторической части областной столицы. Решалось, оставить границы без изменений, от Полевой, либо «сдвинуть» их к Красноармейской.
Строительные компании выступали, в основном, за сокращение территории, ссылаясь на экономические аспекты. Архитектурное сообщество заняло 

24 мая 2017, 08:59
На севере Самарской области под угрозой урожай озимых

На севере Самарской области под угрозой урожай озимых

Такой вывод сделали в национальном союзе агростраховщиков по итогам космического мониторинга посевов в Приволжском федеральном округе. Майские заморозки не прошли бесследно для сельхозкультур на большей части территории ПФО, наблюдается выраженная задержка в развитии растений. Критическая ситуация складывается в центре и на 

23 мая 2017, 11:32
В блогах: В тени большого города

В блогах: В тени большого города

Блогер vitalgrig пишет, что в Самаре еще "остались нетронутые островки деревянного зодчества и сельского духа, причем в шаговой доступности от железнодорожного вокзала"! "Речь идет, конечно, о знаменитом Запанском. От остального города его отделяет железная дорога. Домовладельцы Запанского отличаются творческими наклонностями: украшают 

23 мая 2017, 10:17
В блогах: Касательно проб асфальта на тротуарах вопрос...

В блогах: Касательно проб асфальта на тротуарах вопрос...

Блогер honeykids63 обращается к самарским дорожникам с просьбой, чтобы они закрывали обратно пробы асфальта на тротуарах. "У нас недавно обновили тротуары. Качество отличное. Ходить, кататься вообще кайф. Вот только смущают отверстия для проб асфальта. Их в принципе заделывают или нет? 

23 мая 2017, 09:40
В блогах:

В блогах: "Пассажиравтотранс" куда идёт? Или куда ведут?

Блогер bootlat обращается к властям с просьбой обратить внимание на условия труда водителей и кондукторов на самарском муниципальном предприятии "Пассажиравтотранс".  "Я сунулся в первый попавшийся автобус с вопросами к сотрудникам, что у них изменилось за последнее время. В один голос 

22 мая 2017, 09:19
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