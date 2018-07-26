Бесплатная приватизация в России заканчивается 1 марта, но ее срок может быть продлен Девальвация рубля побудила самарцев срочно перекладывать сбережения в квартиры, участки, дома. Только в декабре 2014 года в 63-м регионе было принято 85 тысяч заявлений на госрегистрацию прав. В январе рынок недвижимости не спешит остывать, заверяет руководство Росреестра. Задача на 2015 …