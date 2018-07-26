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Самарец скончался в очереди поликлиники
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22 января 2017, 02:22
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Бесплатная приватизация в России заканчивается 1 марта, но ее срок может быть продлен
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27 января 2015, 05:47
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Фото самарца: несмотря на очередь сотрудница поликлиники искала в Интернете платье
Самарцев возмутило поведение сотрудницы поликлиники. Фото "обидчицы" выложил в Сеть один из посетителей лечебного учреждения. Сообщение появилось в интернет-сообществе "Услышано Самара". Как пишет автор, у окна регистратуры образовалась очередь из семи человек. И всё потому, что сотрудница поликлиники увлеклась выбором …
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5 декабря 2014, 12:07
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В Самарской области в 2014 году сократятся очереди на МРТ
Областное правительство на днях будет принимать территориальную программу государственных гарантий оказания медицинской помощи на ближайшие три года. Впервые в этой программе будут прописаны максимальные сроки ожидания пациентами конкретных видов лечения. Так, например, врач на дом должен прийти в течение 2 …
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24 декабря 2013, 07:38