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Сызранец приехал к друзьям в Тольятти и ограбил магазин

Сызранец приехал к друзьям в Тольятти и ограбил магазин

На днях к сотрудникам полиции в Тольятти поступило сообщение из местного магазина. Его сотрудница рассказала о том, что точку обокрали. Во время отсчета сдачи один из покупателей запустил руку в кассовый аппарат и выхватил оттуда 5-тысячную купюру. После этого злоумышленник 

28 августа 2018, 09:47
31-летняя девушка открыла нелегальный игровой клуб в Самаре

31-летняя девушка открыла нелегальный игровой клуб в Самаре

Полицейские из Самары узнали, что в одном из домов в Советском районе проводятся азартные игры. При поддержке бойцов СОБР «Омега» правоохранители «навестили» это заведение. Из помещения изъяли 10 игровых терминалов, через которые любители острых ощущений выходили в интернет и могли 
28 августа 2018, 09:23
Чиновники рассказали, что мешает очистить реки в Сызрани

Чиновники рассказали, что мешает очистить реки в Сызрани

Выяснилось, почему очистка малых рек в Сызрани стала проблемой. По словам заместителя министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Максима Шаго, непонятно, куда складывать грунт. Он причислен к категории 4-го класса опасности, но для него нет полигона. Таким образом, 
28 августа 2018, 09:01
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
«Испытание не для всех»: в Самаре пройдет «Гонка Героев - 2018»

«Испытание не для всех»: в Самаре пройдет «Гонка Героев - 2018»

25 августа на полигоне «Рощинский» в Самарской области пройдет «Гонка героев». В ней могут принять участие все желающие, но важно,чтобы они были в хорошей физической форме.

Напомним, что гонка проводится с 2013 года. Центральное событие - соревнование команд по 
7 августа 2018, 05:21
В Рощинском прошла «Гонка героев»

В Рощинском прошла «Гонка героев»

Под Самарой, в военном городке Рощинский, в субботу прошла традиционная "Гонка героев". В забеге приняли участие почти тысяча человек, готовых проверить себя на прочность. Ведь на трассе по пересеченной местности длиной больше 8 км насчитывалось 26 препятствий, которые преодолеть в 

28 августа 2017, 04:03
Соверши поступок: в Самаре состоится вторая «Гонка Героев»

Соверши поступок: в Самаре состоится вторая «Гонка Героев»

Соверши поступок. Под таким девизом на полигоне Рощинский 8 июля уже во второй раз состоится легендарная «Гонка Героев». Что ждет участников в этом году, за неделю до соревнований рассказали организаторы проекта.

Трассу с препятствиями команда из 10 человек должна преодолеть в 

5 июля 2017, 09:40
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