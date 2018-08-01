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Сергей Рыжиков перешел в самарские «Крылья Советов»
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1 августа 2018, 02:04
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«Нам нелегко»: наставник самарских «Крыльев» рассказал о матче с ЦСКА
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31 июля 2018, 11:13
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Без голов: матч «Крылья Советов» - ЦСКА закончился со счетом 0:0
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31 июля 2018, 10:01
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«Крылья» и ЦСКА поддерживают Дмитрий Азаров и Евгений Гинер
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31 июля 2018, 09:44
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Во время ЧМ-2018 в Самаре побывали 500 тысяч туристов
500 тысяч туристов, включая 250 тысяч иностранных болельщиков побывали в Самаре во время ЧМ-2018. Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг городов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России по их популярности у туристов.
Самара вошла в пятерку самых …
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31 июля 2018, 10:07
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Набор заводил для трибун объявили самарские «Крылья Советов»
Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» ищет заводящих, которые организуют болельщиков на стадионе. Они будут закреплены перед каждым сектором.
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26 июля 2018, 09:36
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2,7 тыс. пациентов во время ЧМ-2018 оказали помощь самарские медики
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25 июля 2018, 01:01
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В блогах: Максимкам в Самаре – быть. В городе ждут мундиальных деток
После ЧМ-2018 в Самаре может появиться на свет много малышей, мамы которых крутили любовь с иностранными болельщиками. Как написал в Фейсбуке блогер Вадим Афанасьев, "для многих-многих сотен самарских девушек поход на фан-фест или набережную в дни мундиального безумия завершался …
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24 июля 2018, 04:07