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«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2018г 
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Материалы по теме:

Сергей Рыжиков перешел в самарские «Крылья Советов»

Сергей Рыжиков перешел в самарские «Крылья Советов»

В среду, 1 августа, генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Виталий Шашков подписал соглашение с российским вратарем Сергеем Рыжиковым. 37-летний голкипер перейдет в клуб на два года. 

«Сергей Рыжиков будет заявлен в ближайшее время и будет выступать под номером 1», - 
1 августа 2018, 02:04
«Нам нелегко»: наставник самарских «Крыльев» рассказал о матче с ЦСКА

«Нам нелегко»: наставник самарских «Крыльев» рассказал о матче с ЦСКА

Во вторник, 31 июля, по окончании матча между самарскими «Крыльями Советов» и московским ЦСКА прошла традиционная итоговая пресс-конференция. Напомним, что игра завершилась ничьей, со счетом 0:0. Команды сражались практически на равных. 
 
- Вначале мы действительно нервничали, потому что это игра 
31 июля 2018, 11:13
Без голов: матч «Крылья Советов» - ЦСКА закончился со счетом 0:0

Без голов: матч «Крылья Советов» - ЦСКА закончился со счетом 0:0

31 июля на стадионе «Самара Арена» завершился матч первого тура чемпионата РФПЛ между «Крыльями Советов» и московским ЦСКА. Все два тайма игра проходила в равной борьбе на встречных курсах. Однако голов забито не было. Счет 0:0.
 
По итогам первого тура «Крылья 
31 июля 2018, 10:01
«Крылья» и ЦСКА поддерживают Дмитрий Азаров и Евгений Гинер

«Крылья» и ЦСКА поддерживают Дмитрий Азаров и Евгений Гинер

В эти минуты на стадионе «Самара Арена» продолжается матч первого тура Российской Премьер-лиги между «Крыльями Советов» и столичным ЦСКА. Напомним, что на перерыв после первого тайма команды ушли со счетом 0:0. На стадионе присутствуют около 40 тысяч болельщиков, среди которых 
31 июля 2018, 09:44
Во время ЧМ-2018 в Самаре побывали 500 тысяч туристов

Во время ЧМ-2018 в Самаре побывали 500 тысяч туристов

500 тысяч туристов, включая 250 тысяч иностранных болельщиков побывали в Самаре во время ЧМ-2018. Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг городов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России по их популярности у туристов.

Самара вошла в пятерку самых 
31 июля 2018, 10:07
Набор заводил для трибун объявили самарские «Крылья Советов»

Набор заводил для трибун объявили самарские «Крылья Советов»

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» ищет заводящих, которые организуют болельщиков на стадионе. Они будут закреплены перед каждым сектором.
 
"Во время ЧМ-2018 многие впервые видели, как ярко и громко болеют за своих колумбийцы, австралийцы, бразильцы и другие любители футбола. Неоспоримым является факт: 
26 июля 2018, 09:36
2,7 тыс. пациентов во время ЧМ-2018 оказали помощь самарские медики

2,7 тыс. пациентов во время ЧМ-2018 оказали помощь самарские медики

Во время чемпионата по футболу 2018 в Самаре 2700 жителей и гостей города получили медицинскую помощь. Более 90% пациентов врачи помогли на месте, в амбулаторных условиях, а остальных больных пришлось госпитализировать в соответствующие стационары. Эти цифры были озвучены в ходе 
25 июля 2018, 01:01
В блогах: Максимкам в Самаре – быть. В городе ждут мундиальных деток

В блогах: Максимкам в Самаре – быть. В городе ждут мундиальных деток

После ЧМ-2018 в Самаре может появиться на свет много малышей, мамы которых крутили любовь с иностранными болельщиками. Как написал в Фейсбуке блогер Вадим Афанасьев, "для многих-многих сотен самарских девушек поход на фан-фест или набережную в дни мундиального безумия завершался 
24 июля 2018, 04:07
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