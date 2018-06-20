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В блогах: «Важное изменение, касающееся поддержки автопроизводителей»
Депутат Государственной думы от Самарской области, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев сообщает на своей странице в "Фейсбуке", что при обсуждении поправок в бюджет они вместе с коллегой Альфией Когогиной внесли важное изменение в законопроект, касающееся поддержки автопроизводителей: …
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19 июня 2018, 08:00
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В блогах: как «за бесплатно посмотреть мировой футбол»?
Оказывается, билеты на футбол иногда раздают бесплатно. Об этом пишет в "ЖЖ"-сообществе samara_ru блогер samdum. "Под такую раздачу попал депутат Матвеев, который получил приглашение в форме билета и доложил об этом в "Твиттере". При этом господин Матвеев сделал оговорку …
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19 июня 2018, 09:21
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В блогах: «Ненужная кредитка»
На портале banki.ru появился очередной отзыв о работе самарского отделения Сбербанка. "Месяца 2 назад поступил звонок из Сбербанка, - пишет пользователь. - Девушка настойчиво предлагала "золотую" кредитную карту MasterCard: якобы множество преимуществ, никуда ходить не надо и доставят сами …
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19 июня 2018, 09:17
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В блогах: «Сбербанк продолжает навязчивые звонки»
Нет такого дня в соцсетях, чтобы в них не критиковали Сбербанк. "Эта финансовая организация продолжает делать навязчивые звонки и предлагает перевести банковское обслуживание компании к ним. Обещают даже оказывать услуги бесплатно за переход в Сбер, - негодует в "Фейсбуке" Илья …
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15 июня 2018, 10:50
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Пенсионный возраст все-таки повысят
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14 июня 2018, 05:16
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СМИ сообщили о возможности повышения минимального трудового стажа
В администрации президента и кабмине в настоящее время рассматривают вопрос повышения минимального трудового стажа для получения пенсии по старости, сообщают «Ведомости» со ссылкой на свои источники. Как отмечается, резкое увеличение пенсионного возраста не даст нужный эффект для бюджета в краткосрочной …
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23 октября 2017, 09:15
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Первый пошел: Российские СМИ узнали о планах повысить нижний предел выслуги лет для военных
Российские силовые ведомства согласовали законопроект, подразумевающий увеличение нижнего предела выслуги лет, дающего право на получение военной пенсии, с 20 до 25 лет. Как сообщают отечественные информагентства, новшество намерены ввести в действие с 2018 года, при этом документ предусматривает переходный период …
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25 августа 2017, 02:14
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С 1 августа увеличится пенсия у работающих пенсионеров
Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России, работающие пенсионеры начнут получать страховые пенсии в повышенном размере. Данное повышение связано с проведением Пенсионным фондом России ежегодной корректировки.
Максимальная прибавка ограничена стоимостью трех пенсионных баллов в денежном эквиваленте, что в среднем составит чуть …
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25 июля 2017, 03:53