Фото в блогах: как Радиоцентр превратился в стадион «Самара Арена»



«Радиоцентр был образован в 1949 году. Площадь двух участков составляет … Блогер Евгений Синюков выложил серию фотографий о том, как Радиоцентр № 3 «Самарского ОРТПЦ» за 4 года - с 2014-го по 2018-й - превратился в стадион «Самара Арена».«Радиоцентр был образован в 1949 году. Площадь двух участков составляет