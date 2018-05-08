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Материалы по теме:

Фото в блогах: как Радиоцентр превратился в стадион «Самара Арена»

Фото в блогах: как Радиоцентр превратился в стадион «Самара Арена»

Блогер Евгений Синюков выложил серию фотографий о том, как Радиоцентр № 3 «Самарского ОРТПЦ» за 4 года - с 2014-го по 2018-й - превратился в стадион «Самара Арена».

«Радиоцентр был образован в 1949 году. Площадь двух участков составляет 
7 мая 2018, 07:00
Появилось видео «волны» на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена»

Появилось видео «волны» на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена»

В Самаре болельщики протестировали «волну» на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена». В сети появилось видео, как болельщики запустили «волну» во время матча 37-го тура первенства ФНЛ «Крылья Советов» (Самара) – «Кубань» (Краснодар). Это была вторая тестовая игра на «Самара Арене».
7 мая 2018, 09:34
Когда у «Самара Арены» появится парковка на 3000 машин

Когда у «Самара Арены» появится парковка на 3000 машин

До ЧМ-2018 по футболу, шесть матчей которого пройдут в Самаре, осталось 40 дней. Идет подготовка ко второму, намеченному на 6 мая. «Крылья Советов» сыграют с «Кубанью». Это будет официальное открытие спортивного комплекса при полной загрузке трибун. Ожидается более 40 тысяч 
5 мая 2018, 07:28
Фото в блогах: хвост самолета с надписью «Гитлер капут» установили в центре Самары

Фото в блогах: хвост самолета с надписью «Гитлер капут» установили в центре Самары

В паблике «Строй область»  соцсети «ВКонтакте» опубликовали фото нового арт-объекта в центре Самары.  Это хвост немецкого самолета с надписью «Гитлер капут!». Необычную инсталляцию установили на пересечении улиц Молодогвардейской и Маяковского рядом с центральным входом в дирекцию Самарского филиала «Т 
4 мая 2018, 05:16
Фото в блогах: «Как выглядели самарские пожарные в 20-е годы прошлого века»

Фото в блогах: «Как выглядели самарские пожарные в 20-е годы прошлого века»

Блогер Нина Дюкова выложила старые фото из серии «как выглядели самарские пожарные в далёкие 20-е годы прошлого века». Фотографии из частного архива Владимира Самарцева. На них показаны: самарская городская пожарная команда, парад 20 июля 1924 года, строй служащих, учения 
5 мая 2018, 08:46
К ЧМ-2018 шампунем будут вымыты улицы Самары

К ЧМ-2018 шампунем будут вымыты улицы Самары

В Самаре в июне к ЧМ-2018 улицы города будут вымыты шампунем, сообщили чиновники мэрии. Коммунальщики уже перешли на летнее сожержание улично-дорожной сети. Каждый день на городские дороги выводят 16 единиц вакуумно-подметальной техники и 15 единиц поливочно-моечной. Для более эффективной очистки проезжей 

4 мая 2018, 03:01
В блогах: «Кто отнял орден у парка 30-летия Победы в Самаре»?

В блогах: «Кто отнял орден у парка 30-летия Победы в Самаре»?

Блогер Михаил Суханов интересуется, «кто и за что в преддверии Дня Победы отнял орден Победы у самарского парка имени 30-летия Победы»? Сейчас там вместо награды висит пустая болванка, похожая на бутылочную крышку. Не совсем приятное зрелище: орден или скрутили, 
4 мая 2018, 02:45
Что сделано к ЧМ-2018 в Самарской области

Что сделано к ЧМ-2018 в Самарской области

В Сочи 3 мая президент РФ Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета АНО Организационный комитет «Россия-2018», посвященное вопросам готовности к ЧМ-2018 регионов, в которых пройдут матчи. В работе принял участие президент ФИФА Джани Инфантино. Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил, 

4 мая 2018, 10:08
Мундиалька, Фифа, Милка: Самарцам предлагают выбрать имя для доченьки козы Забияки

Мундиалька, Фифа, Милка: Самарцам предлагают выбрать имя для доченьки козы Забияки

Самарцев приглашают выбрать имя для малышки самарского оракула - козы Забияки!
Итоги необычного конкурса подведут в канун тестового матча на "Самара Арене" 6 мая.
 
Имя, которое наберёт большее количество голосов, станет именем козочки, а его автор получит ценный приз.
1 мая 2018, 08:16
В блогах: «Забияка предрекла победу сборной Бельгии на ЧМ-2018»

В блогах: «Забияка предрекла победу сборной Бельгии на ЧМ-2018»

Паблик Самарского зоопарка в соцсети «ВКонтакте» поведал, что коза Забияка предрекла победу сборной Бельгии на ЧМ-2018. Животное, ставшее официальным самарским «оракулом», выбрала миску с капустой, возле которой располагался флаг этой страны. Также, по прогнозу Забияки, Бельгия должна встретиться в 
27 апреля 2018, 07:35
Финалистов ЧМ-2018 предсказала коза-оракул Самары

Финалистов ЧМ-2018 предсказала коза-оракул Самары

В Самаре коза Забияка, назначенная оракулом к ЧМ-2018, сделала свое предсказание. Об этом рассказали в Самарском зоопарке. Забияке предстояло выбрать победителя среди команд России, Франции, Аргентины, Бельгии, Германии и Бразилии. Перед 
27 апреля 2018, 02:23
В блогах: «Дочь козы Забияки дебютировала на сцене театра»

В блогах: «Дочь козы Забияки дебютировала на сцене театра»

Паблик Самарского зоопарка в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что дочка козы Забияки 23 апреля дебютировала в академическом театре оперы и балета в постановке "Эсмеральда" по знаменитому роману Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Наша малышка оказалась такой же талантливой, как и 
27 апреля 2018, 12:42
Названы скверы, выбранные самарцами для благоустройства в 2018 году

Названы скверы, выбранные самарцами для благоустройства в 2018 году

Опубликован список территорий, за благоустройство которых проголосовали жители Самарской области. В нем приняли участие около миллиона человек. Всего в списке 151 объект, сообщили в правительстве Самарской области.
 
Напомним, голосование состоялось 18 марта. Территории, получившие больше всего голосов, будут благоустроены 

27 марта 2018, 02:08
Объявлены итоги голосования по облику стены у пл. Славы в Самаре

Объявлены итоги голосования по облику стены у пл. Славы в Самаре

В Самаре стали известны результаты голосования горожан по поводу внешнего вида подпорной стены на площади Славы. Оно состоялось в минувшее воскресенье, 18 марта. Самарцы могли проголосовать за один из двух вариантов: «Оставить подпорную стену такой, как есть» или «Открыть вид 

22 марта 2018, 10:06
Против дороги через лес проголосовали жители Тольятти

Против дороги через лес проголосовали жители Тольятти

В Самарской области подводят итоги общественного голосования по проектам благоустройства. Напомним, оно проводилось в воскресенье, 18 марта.

В Тольятти предварительные результаты уже огласили. На аппаратном совещании в администрации их озвучил глава города Сергей Анташев.
Тольяттинцы голосовали по поводу строительства новых дорог, 

19 марта 2018, 02:05
Выборы президента России начались в Самарской области

Выборы президента России начались в Самарской области

Выборы президента России в Самарской области начались.

Избирательные участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00. Всего на территории  региона живут 2 442 330 человек, имеющих право голоса. Для того, чтобы они смогли выразить свои политические предпочтения фкнкционируют 1789 избирательных 

18 марта 2018, 08:30
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