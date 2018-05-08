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Фото в блогах: как Радиоцентр превратился в стадион «Самара Арена»
Блогер Евгений Синюков выложил серию фотографий о том, как Радиоцентр № 3 «Самарского ОРТПЦ» за 4 года - с 2014-го по 2018-й - превратился в стадион «Самара Арена».
«Радиоцентр был образован в 1949 году. Площадь двух участков составляет …
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7 мая 2018, 07:00
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Появилось видео «волны» на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена»
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7 мая 2018, 09:34
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Когда у «Самара Арены» появится парковка на 3000 машин
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5 мая 2018, 07:28
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Фото в блогах: хвост самолета с надписью «Гитлер капут» установили в центре Самары
В паблике «Строй область» соцсети «ВКонтакте» опубликовали фото нового арт-объекта в центре Самары. Это хвост немецкого самолета с надписью «Гитлер капут!». Необычную инсталляцию установили на пересечении улиц Молодогвардейской и Маяковского рядом с центральным входом в дирекцию Самарского филиала «Т …
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4 мая 2018, 05:16
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Фото в блогах: «Как выглядели самарские пожарные в 20-е годы прошлого века»
Блогер Нина Дюкова выложила старые фото из серии «как выглядели самарские пожарные в далёкие 20-е годы прошлого века». Фотографии из частного архива Владимира Самарцева. На них показаны: самарская городская пожарная команда, парад 20 июля 1924 года, строй служащих, учения …
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5 мая 2018, 08:46
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К ЧМ-2018 шампунем будут вымыты улицы Самары
В Самаре в июне к ЧМ-2018 улицы города будут вымыты шампунем, сообщили чиновники мэрии. Коммунальщики уже перешли на летнее сожержание улично-дорожной сети. Каждый день на городские дороги выводят 16 единиц вакуумно-подметальной техники и 15 единиц поливочно-моечной. Для более эффективной очистки проезжей …
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4 мая 2018, 03:01
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В блогах: «Кто отнял орден у парка 30-летия Победы в Самаре»?
Блогер Михаил Суханов интересуется, «кто и за что в преддверии Дня Победы отнял орден Победы у самарского парка имени 30-летия Победы»? Сейчас там вместо награды висит пустая болванка, похожая на бутылочную крышку. Не совсем приятное зрелище: орден или скрутили, …
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4 мая 2018, 02:45
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Что сделано к ЧМ-2018 в Самарской области
В Сочи 3 мая президент РФ Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета АНО Организационный комитет «Россия-2018», посвященное вопросам готовности к ЧМ-2018 регионов, в которых пройдут матчи. В работе принял участие президент ФИФА Джани Инфантино. Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил, …
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4 мая 2018, 10:08
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Мундиалька, Фифа, Милка: Самарцам предлагают выбрать имя для доченьки козы Забияки
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1 мая 2018, 08:16
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В блогах: «Забияка предрекла победу сборной Бельгии на ЧМ-2018»
Паблик Самарского зоопарка в соцсети «ВКонтакте» поведал, что коза Забияка предрекла победу сборной Бельгии на ЧМ-2018. Животное, ставшее официальным самарским «оракулом», выбрала миску с капустой, возле которой располагался флаг этой страны. Также, по прогнозу Забияки, Бельгия должна встретиться в …
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27 апреля 2018, 07:35
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Финалистов ЧМ-2018 предсказала коза-оракул Самары
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27 апреля 2018, 02:23
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В блогах: «Дочь козы Забияки дебютировала на сцене театра»
Паблик Самарского зоопарка в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что дочка козы Забияки 23 апреля дебютировала в академическом театре оперы и балета в постановке "Эсмеральда" по знаменитому роману Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Наша малышка оказалась такой же талантливой, как и …
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27 апреля 2018, 12:42
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Названы скверы, выбранные самарцами для благоустройства в 2018 году
Опубликован список территорий, за благоустройство которых проголосовали жители Самарской области. В нем приняли участие около миллиона человек. Всего в списке 151 объект, сообщили в правительстве Самарской области.
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27 марта 2018, 02:08
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Объявлены итоги голосования по облику стены у пл. Славы в Самаре
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22 марта 2018, 10:06
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Против дороги через лес проголосовали жители Тольятти
В Самарской области подводят итоги общественного голосования по проектам благоустройства. Напомним, оно проводилось в воскресенье, 18 марта.
В Тольятти предварительные результаты уже огласили. На аппаратном совещании в администрации их озвучил глава города Сергей Анташев.
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19 марта 2018, 02:05
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Выборы президента России начались в Самарской области
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18 марта 2018, 08:30