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Около стадиона «Самара Арена» построят инклюзивный парк и Дворец пляжных видов спорта
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30 ноября 2018, 04:40
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«Всадила нож в спину»: в Самарской области дочь подозревают в убийстве матери
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30 ноября 2018, 03:15
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Пьяный самарец на «Ниве» устроил ДТП и снес крыльцо аптеки
В пятницу, 30 ноября, в областной столице произошла нестандартная авария — водитель не справился с управлением и «взлетел» на крыльцо аптеки. По данным «Ночного патруля», это случилось примерно в час дня на пересечении улиц Минской и Нагорной. Как рассказали общественники, …
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30 ноября 2018, 02:27
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Самарца задержали с КАМАЗом этилового спирта
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30 ноября 2018, 02:16
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В блогах: Боже, "АВТОВАЗ" храни! Заводчанам предложили исполнять корпоративный гимн
Боже, "АВТОВАЗ" храни... В паблике "Рабочие АВТОВАЗа" соцсети "ВКонтакте" предложили заводчанам исполнять корпоративный гимн. "Считаю, что мотивирующих баннеров недостаточно для того, чтобы работники автозавода полностью выкладывались, - пишет автор поста Алексей Напылов. - Предлагаю голубой высотке принять следующую поправку …
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30 ноября 2018, 08:57
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В блогах: посещение врачей с каждым годом становится все приятнее
"Посещение врачей болящими людьми с каждым годом становится все приятнее, - иронизирует в "ФБ" самарчанка Ольга Афанасьева. - Вот, скажем, бахилы. Раньше что: готовь пять рублей, стой в кассу. Теперь не так: улыбчивая гардеробщица выдаст их тебе на стойке. …
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28 ноября 2018, 08:34
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В блогах: Похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен
Самарец Сидор Молотов пишет, что, похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен. "Дмитрий Азаров рекомендовал и. о. руководителя администрации губернатора Дмитрию Холину принять участие в конкурсе. Вакансия образовалась еще в конце октября, когда по собственному желанию пост главы Жигулевска покинул …
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27 ноября 2018, 06:53
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В блогах: открытые турниры по всем видам спорта теперь вне закона
Блогер Илья Круговой рассказал, что открытые турниры по всем видам спорта теперь вне закона.
"Своеобразный "кидок через бедро" устроил целой куче спортсменов Минспорт России, - пишет автор. - Суть такая. Многие регионы (и Самарская область не исключение) любят …
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26 ноября 2018, 08:57