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Материалы по теме:

Около стадиона «Самара Арена» построят инклюзивный парк и Дворец пляжных видов спорта

Около стадиона «Самара Арена» построят инклюзивный парк и Дворец пляжных видов спорта

В пятницу, 30 ноября, прошло совещание, на котором обсуждалось дальнейшее использование стадиона «Самара Арена» и всего наследия чемпионата мира по футболу 2018 года. На территории около масштабного спортивного объекта собираются построить три здания - дворец пляжных видов спорта, концертный зал 
30 ноября 2018, 04:40
«Всадила нож в спину»: в Самарской области дочь подозревают в убийстве матери

«Всадила нож в спину»: в Самарской области дочь подозревают в убийстве матери

Полицейские из Кинель-Черкасского района раскрыли убийство. В среду, 28 ноября, правоохранителям рассказали, что в доме в селе Кротовка нашли труп 61-летней пенсионерки. Причем, состояние тела говорило о насильственной смерти женщины.   

Оказалось, что днем в тот же день в 
30 ноября 2018, 03:15
Пьяный самарец на «Ниве» устроил ДТП и снес крыльцо аптеки

Пьяный самарец на «Ниве» устроил ДТП и снес крыльцо аптеки

В пятницу, 30 ноября, в областной столице произошла нестандартная авария — водитель не справился с управлением и «взлетел» на крыльцо аптеки.  По данным «Ночного патруля», это случилось примерно в час дня на пересечении улиц Минской и Нагорной. Как рассказали общественники, 
30 ноября 2018, 02:27
Самарца задержали с КАМАЗом этилового спирта

Самарца задержали с КАМАЗом этилового спирта

Сотрудники УФСБ по Самарской области выяснили, что жители Сызрани организовали цех по производству контрафактного алкоголя в поселке Возрождение в Саратовской области. 27 ноября в помещении задержали двух граждан России и четырех работников, трое из которых — нелегалы. На «заводе» стояло 
30 ноября 2018, 02:16
В блогах: Боже,

В блогах: Боже, "АВТОВАЗ" храни! Заводчанам предложили исполнять корпоративный гимн

Боже, "АВТОВАЗ" храни... В паблике "Рабочие АВТОВАЗа" соцсети "ВКонтакте" предложили заводчанам исполнять корпоративный гимн. "Считаю, что мотивирующих баннеров недостаточно для того, чтобы работники автозавода полностью выкладывались, - пишет автор поста Алексей Напылов. - Предлагаю голубой высотке принять следующую поправку 
30 ноября 2018, 08:57
В блогах: посещение врачей с каждым годом становится все приятнее

В блогах: посещение врачей с каждым годом становится все приятнее

"Посещение врачей болящими людьми с каждым годом становится все приятнее, - иронизирует в "ФБ" самарчанка Ольга Афанасьева. - Вот, скажем, бахилы. Раньше что: готовь пять рублей, стой в кассу. Теперь не так: улыбчивая гардеробщица выдаст их тебе на стойке. 
28 ноября 2018, 08:34
В блогах: Похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен

В блогах: Похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен

Самарец Сидор Молотов пишет, что, похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен. "Дмитрий Азаров рекомендовал и. о. руководителя администрации губернатора Дмитрию Холину принять участие в конкурсе. Вакансия образовалась еще в конце октября, когда по собственному желанию пост главы Жигулевска покинул 
27 ноября 2018, 06:53
В блогах: открытые турниры по всем видам спорта теперь вне закона

В блогах: открытые турниры по всем видам спорта теперь вне закона

Блогер Илья Круговой рассказал, что открытые турниры по всем видам спорта теперь вне закона.

"Своеобразный "кидок через бедро" устроил целой куче спортсменов Минспорт России, - пишет автор. - Суть такая. Многие регионы (и Самарская область не исключение) любят 
26 ноября 2018, 08:57
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