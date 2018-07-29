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В блогах: свинарник на набережной Нового города в Тольятти
В Паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" местные жители пожаловались, что они в шоке от посещения набережной Нового города. Только недавно из Тольятти уехали швейцарцы, и от вылизанных под мундиаль улиц не осталось и следа: "На набережной урны переполнены, мусор по …
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24 июля 2018, 06:25
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Самарское УФАС возбудило дело в отношении мэрии Тольятти
Самарское УФАС возбудило дело в отношении мэрии Тольятти. Ведомство уличило чиновников в нарушении законов о защите конкуренции и требований антимонопольного законодательства. Надзорный орган выявил, что горадминистрация передала в безвозмездное пользование четыре нежилых помещения, расположенных на территории Автограда в Центральном и …
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9 июня 2018, 08:22
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В блогах: «Жуткий туалетный квест по-самарски»
В паблике «Новости Самары - Самара life» соцсети «ВКонтакте» взывают к мэрии города, чтобы она наконец-то занялась вечной проблемой практически полного отсутствия общественных туалетов в центре. Горе тому самарцу или гостю города-курорта, которому, уж извините за подробности, приспичит где-нибудь …
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17 мая 2018, 10:24
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В Самаре водитель мусоровоза жестоко наказал любителя неправильной парковки
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23 февраля 2018, 06:24
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В Самаре снесут кафе на пересечении улицы XXII Партсъезда и Заводского шоссе
Мэрия областного центра приняла решение о принудительном сносе кафе «Самарка». Это заведение расположено на пересечении улицы XXII Партсъезда и Заводского шоссе в Советском районе Самары. Власти города признали это кафе самовольной постройкой. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.
Организацию …
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7 февраля 2018, 09:52
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Самарское УФАС наказало чиновников из мэрии Новокуйбышевска
Управление ФАС по Самарской области оштрафовало 3 сотрудников мэрии Новокуйбышевска за то, что они не проверили лицензию участника аукциона. Нарушение было выявлено при проведении конкурса на оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок. Максимальная цена контракта составляла 1 миллион рублей.
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19 января 2018, 01:25
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Блогеры обнаружили в Самаре остановку «Мусорные баки»
«Главное, что знак есть, а уж с каким комфортом ожидают маршрутных средств пассажиры дело десятое», - написала у себя в ЖЖ блогер hooligan-girl63. Необычная инновационная остановка (верхнее фото) была обнаружена на Пикабу в городе Пенза.
«А Самара то …
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9 апреля 2017, 04:50
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В Тольятти некуда свозить отходы
В Тольятти некуда свозить отходы, город на грани экологической катастрофы, пишут сегодня региональные СМИ. Предприятия и организации Автограда, включая управляющие и муниципальные компании, столкнулись с проблемой вывоза мусора вследствие закрытия прошедшим летом полигона «Рекультивация». Росприроднадзор не открыл лимиты на второе …
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8 октября 2014, 10:22