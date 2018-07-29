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«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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В блогах: свинарник на набережной Нового города в Тольятти

В блогах: свинарник на набережной Нового города в Тольятти

В Паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" местные жители пожаловались, что они в шоке от посещения набережной Нового города. Только недавно из Тольятти уехали швейцарцы, и от вылизанных под мундиаль улиц не осталось и следа: "На набережной урны переполнены, мусор по 
24 июля 2018, 06:25
Самарское УФАС возбудило дело в отношении мэрии Тольятти

Самарское УФАС возбудило дело в отношении мэрии Тольятти

Самарское УФАС возбудило дело в отношении мэрии Тольятти. Ведомство уличило чиновников в нарушении законов о защите конкуренции и требований антимонопольного законодательства. Надзорный орган выявил, что горадминистрация передала в безвозмездное пользование четыре нежилых помещения, расположенных на территории Автограда в Центральном и 

9 июня 2018, 08:22
В блогах: «Жуткий туалетный квест по-самарски»

В блогах: «Жуткий туалетный квест по-самарски»

В паблике «Новости Самары - Самара life» соцсети «ВКонтакте» взывают к мэрии города, чтобы она наконец-то занялась вечной проблемой практически полного отсутствия общественных туалетов в центре. Горе тому самарцу или гостю города-курорта, которому, уж извините за подробности, приспичит где-нибудь 
17 мая 2018, 10:24
В Самаре водитель мусоровоза жестоко наказал любителя неправильной парковки

В Самаре водитель мусоровоза жестоко наказал любителя неправильной парковки

Не стоит портить отношения с водителями мусоровозов! Себе дороже! Иначе это может закончиться весьма плачевно, пишет Прогород. На днях в Самаре всю силу негодования одного из сотрудников коммунальных служб испытал на себе водитель иномарки. Он раз за разом парковал свое 
23 февраля 2018, 06:24
В Самаре снесут кафе на пересечении улицы XXII Партсъезда и Заводского шоссе

В Самаре снесут кафе на пересечении улицы XXII Партсъезда и Заводского шоссе

Мэрия областного центра приняла решение о принудительном сносе кафе «Самарка». Это заведение расположено на пересечении улицы XXII Партсъезда и Заводского шоссе в Советском районе Самары. Власти города признали это кафе самовольной постройкой. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Организацию 
7 февраля 2018, 09:52
Самарское УФАС наказало чиновников из мэрии Новокуйбышевска

Самарское УФАС наказало чиновников из мэрии Новокуйбышевска

Управление ФАС по Самарской области оштрафовало 3 сотрудников мэрии Новокуйбышевска за то, что они не проверили лицензию участника аукциона. Нарушение было выявлено при проведении конкурса на оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок. Максимальная цена контракта составляла 1 миллион рублей.
Согласно 

19 января 2018, 01:25
Блогеры обнаружили в Самаре остановку «Мусорные баки»

Блогеры обнаружили в Самаре остановку «Мусорные баки»

«Главное, что знак есть, а уж с каким комфортом ожидают маршрутных средств пассажиры дело десятое», - написала у себя в ЖЖ блогер hooligan-girl63. Необычная инновационная остановка (верхнее фото) была обнаружена на Пикабу в городе Пенза.
 
«А Самара то 
9 апреля 2017, 04:50
В Тольятти некуда свозить отходы

В Тольятти некуда свозить отходы

В Тольятти некуда свозить отходы, город на грани экологической катастрофы, пишут сегодня региональные СМИ. Предприятия и организации Автограда, включая управляющие и муниципальные компании, столкнулись с проблемой вывоза мусора вследствие закрытия прошедшим летом полигона «Рекультивация». Росприроднадзор не открыл лимиты на второе 

8 октября 2014, 10:22
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