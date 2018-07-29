В блогах: свинарник на набережной Нового города в Тольятти … В Паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" местные жители пожаловались , что они в шоке от посещения набережной Нового города. Только недавно из Тольятти уехали швейцарцы, и от вылизанных под мундиаль улиц не осталось и следа: "На набережной урны переполнены, мусор по