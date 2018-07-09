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Юные «гвардейцы» побывали на матче ЧМ-2018 на «Самара Арене»
В субботу, 7 июля, на стадионе «Самара Арена» прошел матч четвертьфинала ЧМ-2018. За победу сражались сборные Англии и Швеции, игра завершилась поражением шведов со счетом 2:0.
Вместе с тысячами российских и иностранных болельщиков на матче побывали участники оборонно-спортивного лагеря Приволжского федерального …
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9 июля 2018, 05:13
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Примерно на миллиард наели посетители баров и ресторанов во время ЧМ-2018 в Самаре
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9 июля 2018, 02:35
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90 тысяч банок пива выпили участники Фестиваля болельщиков в Самаре
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9 июля 2018, 12:17
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Полмиллиарда рублей в год нужно на содержание стадиона «Самара Арена»
Каждый год на содержание стадиона «Самара Арена» будет выделяться примерно 500 миллионов рублей, рассказал вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов. Напомним, что в грандиозном спорткомплексе прошли шесть матчей ЧМ-2018 и три тренировочных игры. После окончания Мундиаля новый стадион должен стать домашней …
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9 июля 2018, 09:05
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В блогах: Суровый сервис Сбербанка
Евгений Галеев в "Фейсбуке" пожаловался на суровый сервис Сбербанка. "Сегодня мне пришло чудесное СМС от Сбера, - пишет автор. - Организация предлагает позаботиться о своей карте, застраховать ее от утраты и незаконных списаний денежных средств. Стоимость полиса - 3,5 …
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5 июля 2018, 07:52
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В блогах: Делать пешеходной всю улицу Куйбышева не имеет смысла
Самарец Евгений Курдов отреагировал в "Фейсбуке" на инициативу сделать пешеходной улицу Куйбышева. "Если уж делать ее пешеходной, даже на выходные летом, то исключительно небольшой отрезок от площади Революции до Некрасовской. Так как там еще какой-то движняк возможен, есть хоть …
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5 июля 2018, 06:05
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В блогах: «Стена плача» оказалась недоступна для мам с колясками и инвалидов
Самарец Вадим Афанасьев пожаловался в "Фейсбуке", что пресловутая "Стена плача" недоступна для мам с колясками и инвалидов. "Решили прогуляться с ребенком по набережной, затем от Волги подняться на площадь Славы. И что же мы обнаружили? Подняться по склону с …
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4 июля 2018, 06:16
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В блогах: «Сломанный лифт в доме-кукурузе едва не убил 6 человек»
Самарчанка Елена Прицкер поведала в соцсети "ВКонтакте", что в доме-кукурузе на Ленина/Осипенко едва не случилась трагедия из-за сломанного лифта. Могли погибнуть 6 человек, в том числе трое детей. "Поднявшись вверх, лифт начал неожиданно падать вниз и остановился на непонятном …
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4 июля 2018, 06:10