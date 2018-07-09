В блогах: Делать пешеходной всю улицу Куйбышева не имеет смысла … Самарец Евгений Курдов отреагировал в " Фейсбуке " на инициативу сделать пешеходной улицу Куйбышева. "Если уж делать ее пешеходной, даже на выходные летом, то исключительно небольшой отрезок от площади Революции до Некрасовской. Так как там еще какой-то движняк возможен, есть хоть