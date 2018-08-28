GTA в реальном мире: лихач на легковушке врезался в машину ДПС, внедорожник и два трамвая в Самаре То, что происходило в четверг, 15 марта, на Заводском шоссе в Самаре, очень сильно напоминало известную серию игр Grand Theft Auto. Около 15:00 водитель вазовской “четырнадцатой” влетел в машину сотрудников ГИБДД, которая была припаркована в районе перекрестка Заводского шоссе с …