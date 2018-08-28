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В Самаре оштрафовали чиновника, который проигнорировал обращение жителя
Суд оштрафовал заместителя руководителя департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары - начальника управления развития, реконструкции и ремонта Игоря Сапрыкина. Оказалось, что он не отреагировал на обращение гражданина от 4 мая, тем самым нарушив закон "О порядке рассмотрения обращений граждан …
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28 августа 2018, 10:37
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В блогах: посёлок Ягана-Ту Похвистневского района
Блогер Нина Дюкова побывала в поселке Ягана-Ту Похвистневского района. Такое необычное название он получил из-за местного рельефа. Поселок расположен между двумя продолговатыми холмами, и Ягана-Ту переводится с чувашского языка как "гладкая гора". Местность здесь действительно очень живописная. Численность населения поселка …
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28 августа 2018, 10:17
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В блогах: на АвтоВАЗе погиб рабочий
В паблике "Плохие новости" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что в Тольятти на АвтоВАЗе в День открытых дверей, 25 августа, погиб рабочий. Он сломал шею. Несчастный случай, унесший жизнь 31-летнего Алексея С., произошел в 7:30 утра в алюминиевом цеху. По предварительным …
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28 августа 2018, 08:24
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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В Самаре пьяный водитель попытался сбежать от полицейских, врезался в дерево и перевернулся
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18 июля 2018, 11:16
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GTA в реальном мире: лихач на легковушке врезался в машину ДПС, внедорожник и два трамвая в Самаре
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16 марта 2018, 08:51
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Последствия погони: В Сызрани перевернулась патрульная машина ГИБДД
Сегодня, 31 июля, вечером около 20:30 в Сызрани в дорожную аварию попал автомобиль ГИБДД ВАЗ-2114, пишет «Маленькая Сызрань».
По предварительным данным, в районе перекрестка улицы Интернациональной и переулка Опорный у мясокомбината в полицейскую «четырнадцатую» врезалась «Калина», за которой …
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31 июля 2017, 10:25
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В Самаре после пьяного ДТП автомобиль «повис» между двух деревьев, есть фото
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25 декабря 2016, 04:48