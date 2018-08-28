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«Бункер S» Эфир передачи от 28.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 28.08.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре оштрафовали чиновника, который проигнорировал обращение жителя

В Самаре оштрафовали чиновника, который проигнорировал обращение жителя

Суд оштрафовал заместителя  руководителя департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары - начальника управления развития, реконструкции и ремонта Игоря Сапрыкина. Оказалось, что он не отреагировал на  обращение  гражданина  от 4 мая, тем самым нарушив закон "О порядке рассмотрения обращений граждан 
28 августа 2018, 10:37
В блогах: посёлок Ягана-Ту Похвистневского района

В блогах: посёлок Ягана-Ту Похвистневского района

Блогер Нина Дюкова побывала в поселке Ягана-Ту Похвистневского района. Такое необычное название он получил из-за местного рельефа. Поселок расположен между двумя продолговатыми холмами, и Ягана-Ту переводится с чувашского языка как "гладкая гора". Местность здесь действительно очень живописная. Численность населения поселка 
28 августа 2018, 10:17
В блогах: на АвтоВАЗе погиб рабочий

В блогах: на АвтоВАЗе погиб рабочий

В паблике "Плохие новости" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что в Тольятти на АвтоВАЗе в День открытых дверей, 25 августа, погиб рабочий. Он сломал шею. Несчастный случай, унесший жизнь 31-летнего Алексея С., произошел в 7:30 утра в алюминиевом цеху. По предварительным 
28 августа 2018, 08:24
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
В Самаре пьяный водитель попытался сбежать от полицейских, врезался в дерево и перевернулся

В Самаре пьяный водитель попытался сбежать от полицейских, врезался в дерево и перевернулся

17 июля к активистам «Ночного патруля» поступила информация о том, что по двору дома № 184 на проспекте Карла Маркса в Самаре разъезжает пьяная компания. Сигнал передали сотрудникам ДПС, и они немедленно отправились на место.

Прибывшие правоохранители увидели нарушителя, который находился 

18 июля 2018, 11:16
GTA в реальном мире: лихач на легковушке врезался в машину ДПС, внедорожник и два трамвая в Самаре

GTA в реальном мире: лихач на легковушке врезался в машину ДПС, внедорожник и два трамвая в Самаре

То, что происходило в четверг, 15 марта, на Заводском шоссе в Самаре, очень сильно напоминало известную серию игр Grand Theft Auto. Около 15:00 водитель вазовской “четырнадцатой” влетел в машину сотрудников ГИБДД, которая была припаркована в районе перекрестка Заводского шоссе с 

16 марта 2018, 08:51
Последствия погони: В Сызрани перевернулась патрульная машина ГИБДД

Последствия погони: В Сызрани перевернулась патрульная машина ГИБДД

Сегодня, 31 июля, вечером около 20:30 в Сызрани в дорожную аварию попал автомобиль ГИБДД ВАЗ-2114, пишет «Маленькая Сызрань».

По предварительным данным, в районе перекрестка улицы Интернациональной и переулка Опорный у мясокомбината в полицейскую «четырнадцатую» врезалась «Калина», за которой 
31 июля 2017, 10:25
В Самаре после пьяного ДТП автомобиль «повис» между двух деревьев, есть фото

В Самаре после пьяного ДТП автомобиль «повис» между двух деревьев, есть фото

В Самаре в ночь с пятницы на субботу, с 23 на 24 декабря, в Советском районе произошло очередное пьяное ДТП. Как пишут в группе «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте», авария случилась на пересечении улицы Советской Армии и переулка Карякина. По словам 
25 декабря 2016, 04:48
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