Разогревавшего еду дальнобойщика чуть не убило при взрыве под Тольятти В Самарской области под Тольятти при взрыве чуть не погиб дальнобойщик. Инцидент произошел 8 мая в 14:45 на трассе М-5 недалеко от села Зеленовка. По предварительной информации, 47-летний мужчина решил разогреть еду около свой машины и тут взорвался газовый баллон …