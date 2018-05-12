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Фото в блогах: «Волки тоже бывают добрыми, или Открытие мотосезона-2018»
Офицер самарской полиции Ольга Шелест поведала в "ЖЖ", что в прошедшие выходные на парковке возле ТЦ "Амбар" состоялось открытие мотосезона-2018: "Организаторами …
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11 мая 2018, 05:10
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В блогах: «В Самаре пропали маршрутки № 47»
В паблике "Нетипичная Самара" соцсети "ВК" негодуют, что в городе начали «истреблять» маршрутки. Около 3 недель назад с улиц исчезли микроавтобусы № 37 Приволжский микрорайон - Хлебная площадь, а через некоторое время и № 6 Юнгородок - санаторий «Самарский». …
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11 мая 2018, 05:03
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В 127 миллиардов рублей оценили строительство нового моста через Волгу под Тольятти
Стала известна стоимость будущего моста через Волгу, который планируют построить около Тольятти. Объект обойдется в 127 миллиардов рублей. Об этом сообщил врио министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко, пишет 63.ru.
По словам чиновника, проект …
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11 мая 2018, 02:46
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Нашествие ворон ожидается в Тольятти
Тольяттинский спасатель Андрей Дербенев рассказал в "Фейсбуке", что в Автограде участились вызовы на отлов различных животных. Ежегодно в начале мая жители обращаются за помощью для эвакуации рептилий, привезенных случайно с дачных участков, или залетевших в помещение летучих мышей. Последние …
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11 мая 2018, 02:28
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«Тольяттинское троллейбусное управление» распродает имущество
Муниципальное предприятие «Тольяттинское троллейбусное управление» выставило на продажу свое имущество. С молотка должны уйти производственный корпус со всем оборудованием, гараж для спецмашин, контрольно-пропускной пункт, очистные сооружения, пишет «СитиТрафик». Итоги торгов будут подведены 16 августа. Объекты расположены по адресу: город …
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10 мая 2018, 04:11
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Разогревавшего еду дальнобойщика чуть не убило при взрыве под Тольятти
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10 мая 2018, 11:27
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Участковый остановил драку мужчины и двух грабителей в Тольятти
В Тольятти участковый вмешался и остановил драку с участием троих мужчин. Инцидент произошел на аллее бульвара Орджоникидзе. Об этом стражам порядка сообщила местная жительница. Прибывший на место происшествия участковый утихомирил дебоширов и начал выяснять, что случилось. 51-летний мужчина заявил, что …
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10 мая 2018, 11:15
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Фото в блогах: «В Самаре появились мотополисмены на BMW»
Блогер Алексей Сиверкин рассказал, что на днях в Самаре обнаружил необычное пополнение в рядах дорожных полисменов МВД. Сотрудники полиции были на …
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8 мая 2018, 07:24
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Секретные материалы о новейшей французской субмарине стали достоянием прессы
Автором сенсации стало Австралийское изданиеThe Australian. Его редакция заявила о том, что теперь обладает 22 тысячами страниц документации, которые содержат секретные сведения о шести новых французских субмаринах Scorpene. Их строительством по заказу Индии занимается французская оборонная корпорация DCNS, специализирующаяся на …
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24 августа 2016, 03:32
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Минобороны Японии обнаружило неизвестную подлодку около берегов Цусимы
Мировые информационные агентства распространили сообщение, что накануне в Японии военнослужащими была обнаружена неизвестная подводная лодка. В минобороны отмечают, что субмарина осуществляла движение по направлению к Восточно-Китайскому морю. Рассказывая о деталях, японская сторона уточняет: военнослужащие патрулировали территорию на вертолете и корабле …
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16 февраля 2016, 02:18
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Правь, Британия!
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13 декабря 2012, 12:03