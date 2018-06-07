Самарский клуб поддержки семьи и детства "Вместе" сообщает в соцсети "ВКонтакте", что на днях для ребят из многодетных семей была организована познавательно-историческая экскурсия по городской набережной: "Все прошло замечательно! У нас была небольшая группа: 5 семей из числа многодетных и приемных. Вместе с двумя фотографами нас было 22 человека. Очень уютное количество: все слышно и все видно. Новая информация, интересные детали, чудесная погода, обновленная набережная - все это радовало и вдохновляло на протяжении всего пути. По дороге мы узнавали о забытых традициях и событиях, расшифровывали аббревиатуры, загадывали желания, много фотографировались. Дети от 5 лет довольно легко справились с утренней пешей нагрузкой и в конце получили небольшой сюрприз - мороженое. "Это счастье - гулять по набережной с экскурсоводом и мороженым", - сказал один из ребят".
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В блогах: в Самаре на набережной «не дают парковаться»
Блогер samarasud обращает внимание мэрии Самары на «какую-то непонятную движуху на муниципальной парковке на набережной, в районе памятника Сухову». «Вчера и сегодня там стоят люди, которые не дают парковаться. Не полиция, а какие-то сторожа. Запрет ничем не подтверждают. Сегодня …
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7 июня 2018, 06:54
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В блогах: «Почему в Струковском саду уже не работают туалеты?»
Жители Самары через "Твиттер" обратились к мэрии Самары с вопросом, "почему в Струковском саду уже не работают туалеты"? Всего неделя прошла после открытия парка - и тут такой облом. "Или вы новые туалеты для туристов бережете? - вопрошает автор. …
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7 июня 2018, 10:59
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В блогах: «Коза Забияка «съездила в Москву разогнать тоску»
Паблик самарского зоопарка в соцсети «ВКонтакте» поведал, что коза Забияка - официальный оракул от Самары на ЧМ-2018 по футболу - недавно «съездила в Москву разогнать тоску». Самое известное парнокопытное животное России приняло участие в съемках на одном из федеральных …
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6 июня 2018, 05:41
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В блогах: «Сбербанк затягивает сроки с возвратом денежных средств»
Самарцев продолжает напрягать работа Сбербанка. На этот раз горожан предупредили, что банк по непонятным причинам «затягивает сроки с возвратом денежных средств». «Мной была проведена оплата в магазине, возникла ошибка на кассе. Сделали отмену, - пишет самарчанка Елена Г. на …
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6 июня 2018, 09:01
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Госдума может отменить врачебную тайну для подростков
В Госдуму поступил законопроект, который предусматривает отмену врачебной тайны для подростков в возрасте 15-18 лет. Их родители смогут получить доступ к медицинским данным в тех случаях, если они касаются беременности детей, курения табака, злоупотребления алкоголем и заражения венерическими болезнями. По …
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6 июня 2018, 03:55
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В МЧС рассказали правду об эвакуации детей из ТРК «Гудок» в Самаре
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6 июня 2018, 02:53
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Годовалый мальчик погиб, выпав из окна в Тольятти
В Тольятти произошла очередная трагедия с участием ребенка. 6 июня около 10:20 с четвертого этажа дома на улице Чапаева упал годовалый ребенок. От полученных травм он скончался на месте. Сейчас в причинах трагедии разбираются правоохранители, сообщает Волга Ньюс.
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6 июня 2018, 02:49
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Очевидец: «Из ТЦ «Гудок» эвакуировали много детей»
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6 июня 2018, 12:07
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Появилось фото отремонтированной набережной у Ладьи в Самаре
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4 июня 2018, 04:24
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В выходные перекроют движение транспорта у набережной в Самаре
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1 июня 2018, 12:42
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Снова перенесли открытие четвертой очереди набережной в Самаре
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31 мая 2018, 10:25