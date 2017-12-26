Блогер Евгений Синюков поделился фотографиями преступной, как он утверждает, халатности при прокладке электропровода, питающего новогодние гирлянды на площади Революции. "Городские "умельцы" в старую, разваливающуюся от времени розетку воткнули абсолютно незащищенный бытовой китайский тройник. А уже в него - штепсель, и замотали все это хозяйство простенькой изолентой, а затем прикрепили проволочкой. Похоже, они так делают всегда, потому что подключение к самой линии выполнено относительно правильно - через прокол. Но от соединителя идет провод, а он уже на скрутке подключен к другому кабелю. Получился типично колхозно-дачный вариант при отсутствии всякого бюджета. И этот шедевр безалаберности и пофигизма выявлен в центре миллионника. Интересно, кто же поставил подпись на ввод в эксплуатацию данной инновационной конструкции?" - иронизирует автор.
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12 декабря 2017, 08:15