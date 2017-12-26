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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

Известный боец MMA Александр Емельяненко приехал в Самару

Известный боец MMA Александр Емельяненко приехал в Самару

Александр Емельяненко, бывший чемпион мира по смешанным единоборствам версии ProFC, младший брат бойца ММА Федора Емельяненко, приехал в Самару для того, чтобы обсудить с региональной федерацией детали своего будущего поединка в Тольятти. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью телерадиокомпании 

26 декабря 2017, 01:59
В Самаре снова открылась ледовая переправа в Рождествено

В Самаре снова открылась ледовая переправа в Рождествено

Сегодня, 26 декабря, в Самаре снова открылась ледовая переправа в Рождествено, работу которой временно приостанавливали 23 декабря, в связи с торосами на Волге, которые рвали резиновые части судов-амфибий.

«С 8:30 возобновлена работа зимней переправы из Самары до Рождествено. Переправа 
26 декабря 2017, 12:15
В блогах: «Самарская область начнет пожизненно платить Меркушкину 100 000 в месяц?»

В блогах: «Самарская область начнет пожизненно платить Меркушкину 100 000 в месяц?»

Блогер prosto_samaretc поведал, что Самарская область вот-вот начнет пожизненно платить пенсию в размере 100 тысяч рублей в месяц бывшему губернатору Николаю Меркушкину. Как пишет автор, одним из первых его законов во время руководства регионом стала поправка в областной закон 
26 декабря 2017, 10:11
В блогах: на улице Шмидта самарцы задолжали за коммуналку до 500 тысяч рублей

В блогах: на улице Шмидта самарцы задолжали за коммуналку до 500 тысяч рублей

Блогер Игорь Кондратьев вместе с сотрудниками управляющих компаний и судебными приставами поучаствовал в рейде по многоэтажным домам на улице лейтенанта Шмидта. Свет и тепло в новостройки, расположенные здесь, поставляют "ЗИМ-Энерго" и "Самараэнерго". "Этот квартал появился на карте города примерно 
25 декабря 2017, 11:38
В блогах: про «ад» на лыжной базе «Чайка» в Самаре

В блогах: про «ад» на лыжной базе «Чайка» в Самаре

Минспорт Самарской области отреагировал в "Живом Журнале" на скандал с лыжной базой "Чайка". На прошлой неделе блогеры пожаловались, что этим летом директором базы было принято решение о закрытии общественной раздевалки на первом этаже с дальнейшим ее перепрофилированием под спортивный 
25 декабря 2017, 10:05
В Самаре суровая бабушка с ледорубом разгромила подъезд

В Самаре суровая бабушка с ледорубом разгромила подъезд

В Самаре суровая бабка разнесла ледоколом «к чертям собачим» плитку около подъезда, так как она не понравилась ей, передаёт паблик «Mash» соцсети ВК. «Уж больно скользкая она, зараза!» - посчитала пенсионерка. По данным сообщества, на пожилую хулиганку написали заявление 
24 декабря 2017, 02:29
В Самаре зальют 119 катков, появились адреса

В Самаре зальют 119 катков, появились адреса

В Самаре этой зимой зальют 119 катков общей площадью около 17 тысяч квадратных метров. Более половины ледовых площадок уже готовы для массового катания. Остальные подготовят в ближайшее время. Катки, доступные для всех, есть в 64 дворах, возле 35 школ, также 
22 декабря 2017, 09:12
В блогах: в Самаре на набережной залили каток

В блогах: в Самаре на набережной залили каток

Блогер Евгений Синюков рассказал, что на второй очереди самарской набережной в районе бассейна ЦСК ВВС после почти четырехлетнего перерыва снова залили каток. Последний раз он радовал самарцев в 2014 году. Потом в городе поменялся мэр, и катка на набережной 
22 декабря 2017, 07:07
В блогах: В Сызрани появились

В блогах: В Сызрани появились "противогазеры"

В Сызрани появились "противогазеры" - люди, которые готовятся к ядерной войне, об этом поведали в паблике "ВПЛ Сызрань" соцсети "ВКонтакте". Первые 30 сызранцев, готовых выжить в случае атомного апокалипсиса, присоединились к движению «Вместо лиц противогазы». Оно зародилось в России прошедшим летом 

19 декабря 2017, 07:44
В блогах: Публичные слушания по проекту лесной дороги провалились

В блогах: Публичные слушания по проекту лесной дороги провалились

Блогер Наталья Козловская сообщила, что вчера в Тольятти с треском провалились публичные слушания в Комсомольском районе о проекте дороги через лес. "То ли по неопытности, то ли по недомыслию организаторами из местной мэрии был выбран для собрания зал на 50 человек. 

19 декабря 2017, 06:15
Виртуальный батл

Виртуальный батл "Жители против чиновников"

Врио губернатора Дмитрий Азаров попросил жителей региона оценить работу своих подчиненных, которую они ведут с обращениями граждан в "Твиттере". "Успел завершить рабочий день ДО полуночи. На связи. Напишите, какие ведомства, на ваш взгляд, реагируют на вопросы здесь хуже, а какие лучше", 

12 декабря 2017, 09:10
Забытая Самара: Дом печати

Забытая Самара: Дом печати

Блогер Алексей Авдейчев побывал в заброшенном самарском Доме печати. "Он был построен в 1964 году. В советское время комплекс по праву считался одной из крупнейших типографий Поволжья. До середины 90-х дела шли хорошо, потом начались проблемы. В 1995 году типография оказалась 

12 декабря 2017, 08:15
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