Какие профессии сейчас наиболее востребованы в Самарской области В России растет число безработных. Сейчас на биржах труда числится более 860 тысяч человек. Это 3-4 % от всего трудоспособного населения страны. Непростая ситуация в Самарской области. По данным статистов, с ноября 2016 года по январь 17-го почти 30 тысяч …