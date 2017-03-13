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В блогах: о спасенном на самарской помойке малыше
Блогер Руслан Овчаренко поведал "историю одной спасательной операции на помойке". "Выбрасывая мусор, моя супруга извлекла из мусорного контейнера вот такую вопящую на всю вселенную тряпочку. В нее была завернута новорожденная кошечка, она очень сильно хотела жить и пищала что …
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13 марта 2017, 09:59
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В блогах: первая самарская губернская олимпиада
Блогер Нина Дюкова рассказала про первую самарскую губернскую олимпиаду: "Она была проведена летом 1920 года. Состоялась в рамках подготовки к I Всероссийской олимпиаде республики. На площадке Центрального спортклуба (за городским театром) был вывешен огромный лозунг "Да здравствует Олимпиада в …
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13 марта 2017, 09:56
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В блогах: день памяти Сергея Морозова
Блогер Игорь Кондратьев напоминает, что 9 марта - день памяти Сергея Морозова. "Наш земляк и мой друг погиб ровно год назад, 9 марта 2016 года, в боях с исламистами за сирийский город Пальмира. Сергей закрыл собой командира от осколков …
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9 марта 2017, 05:23
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В блогах: на самарчанку упали куски балкона
Блогер Анна Носова предупреждает, что в Самаре на голову падают не только сосульки, но в некоторых случаях и балконы. Есть фото. "Слава богу, балкон на меня не свалился, но вот его отдельные части пролетели перед моим носом. Настоящую угрозу …
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9 марта 2017, 05:17
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Какие профессии сейчас наиболее востребованы в Самарской области
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9 марта 2017, 01:18
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Авиарейсы в Самару задержаны из-за тумана
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9 марта 2017, 11:37
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Топ-новости: Потоп на Московском Шоссе; автокран снес кабину фургона; Дом печати погасил долг по зарплате
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6 марта 2017, 06:03
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В блогах: дети самарского Дяди Степы позеленели
Сергей Бородинов рассказал в своем "инстаграме", что часть скульптурной композиции на улице Ленинградской приобрела странный цвет. Речь идет о знаменитом Дяде Степе, которого установили на "самарском Арбате" осенью 2015 года. «Дети вокруг культового советского милиционера стали зелеными. Неужели зиму не …
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6 марта 2017, 05:37
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Самарские синоптики сделали прогноз на начало весны
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1 марта 2017, 12:37
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Аптеки будут выявлять фальсификат, а "лесные" жители бороться с пожарами
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1 марта 2017, 12:05
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Самарские сурки-метеорологи отказались выходить из домика
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2 февраля 2016, 06:05
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1 апреля стартует весенняя призывная кампания
Наряд для Самарской области по отправке в войска, установленный штабом Центрального военного округа, – 3110 призывников.
В гарнизонном доме офицеров поселка Рощинский актуальные вопросы организации призыва обсудили представители призывных комиссий (в регионе их сформировано 45, каждую возглавляет глава муниципального …
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31 марта 2015, 03:11