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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 21.08.2018 
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В среду, 22 августа, произошла крупная авария на 15 километре  автодороги Самара - Волгоград в Волжском районе. По предварительной информации, на отрезке автодороги «Самара - Волгоград» в районе Воскресенки столкнулись четыре машины. По словам очевидцев, движение транспорта в обе стороны 
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Вечерний выпуск программы «Новости Самара»: основные темы

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В 18:45 в эфир выйдет очередной выпуск программы «Новости Самара». Обо всем, что произошло за этот день вам расскажет ведущая Евгения Гуляева и наши журналисты. Предлагаем ознакомиться с главными темами выпуска:

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Автоледи на красной иномарке сбила четырех пешеходов в Самаре

В среду, 22 августа, на пересечении улиц Ставропольской и 22 Партсъезда в областной столице иномарка «Шевроле Авео» сбила четырех пешеходов, в числе которых есть ребенок. По предварительной информации, все пострадавшие остались живы, но с различными травмами были доставлены в ближайшие 
22 августа 2018, 11:54
В хлам: самарец завалил квартиру мусором, чтобы ее не забрали преступники

В хлам: самарец завалил квартиру мусором, чтобы ее не забрали преступники

Много проблем доставил житель Самары судебным приставам. Служители Фемиды постановили, что мужчина должен впустить в свою квартиру специалистов для осмотра общедомового имущества, но делать это он категорически отказывался. На прием к приставам житель города тоже не являлся.

Когда специалисты службы пришли 

8 августа 2018, 11:25
Контейнеры для сбора батареек и градусников установили в Самаре

Контейнеры для сбора батареек и градусников установили в Самаре

В Самаре появились новые контейнеры для утилизации отходов, теперь жители города могут  выбрасывать использованные батарейки и отработанные ртутные лампы в особые ящики. Заметить их просто - они выкрашены в оранжевый цвет.
 
«На территории Самары размещены специализированные контейнеры для сбора и накопления 
25 июля 2018, 02:39
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Семь несанкционированных свалок ликвидируют в июле в Тольятти

Семь несанкционированных свалок уберут в Тольятти в течение июля. Об этом на аппаратном совещании рассказал руководитель департамента по городскому хозяйству Вадим Ерин. По его словам, четыре скопления мусора будут убраны в рамках заключенного госконтракта. По его условиям, подрядчик должен завершить 
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Более 1000 контейнеров для раздельного сбора мусора установили в Самаре

Более 1000 контейнеров для раздельного сбора мусора установили в Самаре

В Самаре на улицах города к ЧМ-2018 по футболу установили почти 1100 контейнеров для раздельного сбора мусора. Примерно треть из них – в районе стадиона «Самара Арена», столько же в фанзоне на площади Куйбышева, еще 400 на подходах к площадке 

18 июня 2018, 03:05
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