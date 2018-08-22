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На трассе в Волжском районе столкнулись 4 машины
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22 августа 2018, 07:48
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Вечерний выпуск программы «Новости Самара»: основные темы
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22 августа 2018, 06:33
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В четверг в Новокуйбышевске включатся сирены
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22 августа 2018, 12:37
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Автоледи на красной иномарке сбила четырех пешеходов в Самаре
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22 августа 2018, 11:54
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В хлам: самарец завалил квартиру мусором, чтобы ее не забрали преступники
Много проблем доставил житель Самары судебным приставам. Служители Фемиды постановили, что мужчина должен впустить в свою квартиру специалистов для осмотра общедомового имущества, но делать это он категорически отказывался. На прием к приставам житель города тоже не являлся.
Когда специалисты службы пришли …
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8 августа 2018, 11:25
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Контейнеры для сбора батареек и градусников установили в Самаре
В Самаре появились новые контейнеры для утилизации отходов, теперь жители города могут выбрасывать использованные батарейки и отработанные ртутные лампы в особые ящики. Заметить их просто - они выкрашены в оранжевый цвет.
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25 июля 2018, 02:39
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Семь несанкционированных свалок ликвидируют в июле в Тольятти
Семь несанкционированных свалок уберут в Тольятти в течение июля. Об этом на аппаратном совещании рассказал руководитель департамента по городскому хозяйству Вадим Ерин. По его словам, четыре скопления мусора будут убраны в рамках заключенного госконтракта. По его условиям, подрядчик должен завершить …
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3 июля 2018, 02:08
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Более 1000 контейнеров для раздельного сбора мусора установили в Самаре
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18 июня 2018, 03:05