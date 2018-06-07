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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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В блогах: в Самаре на набережной «не дают парковаться»

В блогах: в Самаре на набережной «не дают парковаться»

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В блогах: «Экскурсия по самарской набережной»

В блогах: «Экскурсия по самарской набережной»

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В блогах: «Почему в Струковском саду уже не работают туалеты?»

В блогах: «Почему в Струковском саду уже не работают туалеты?»

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В блогах: «Сбербанк затягивает сроки с возвратом денежных средств»

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В блогах: «О новой неприятности, которая может настигнуть клиентов Сбербанка»

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Алексей Миноровский в "Фейсбуке" предупредил пользователей о новой неприятности, которая может настигнуть клиентов Сбербанка. "Кинул на свой номер телефона оплату - 605 рублей, - пишет автор. - Сбербанк счёл мой платеж подозрительным и заблокировал мобильный банк. Я пользуюсь номером 
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В блогах: про «суровое отделение Сбербанка на Гагарина, 19»

В блогах: про «суровое отделение Сбербанка на Гагарина, 19»

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В блогах: «Ну почему в Сбербанке работают такие некомпетентные сотрудники?»

В блогах: «Ну почему в Сбербанке работают такие некомпетентные сотрудники?»

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31 мая 2018, 09:02
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