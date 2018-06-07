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В блогах: в Самаре на набережной «не дают парковаться»
Блогер samarasud обращает внимание мэрии Самары на «какую-то непонятную движуху на муниципальной парковке на набережной, в районе памятника Сухову». «Вчера и сегодня там стоят люди, которые не дают парковаться. Не полиция, а какие-то сторожа. Запрет ничем не подтверждают. Сегодня …
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7 июня 2018, 06:54
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В блогах: «Экскурсия по самарской набережной»
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7 июня 2018, 05:50
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В блогах: «Почему в Струковском саду уже не работают туалеты?»
Жители Самары через "Твиттер" обратились к мэрии Самары с вопросом, "почему в Струковском саду уже не работают туалеты"? Всего неделя прошла после открытия парка - и тут такой облом. "Или вы новые туалеты для туристов бережете? - вопрошает автор. …
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7 июня 2018, 10:59
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В блогах: «Сбербанк затягивает сроки с возвратом денежных средств»
Самарцев продолжает напрягать работа Сбербанка. На этот раз горожан предупредили, что банк по непонятным причинам «затягивает сроки с возвратом денежных средств». «Мной была проведена оплата в магазине, возникла ошибка на кассе. Сделали отмену, - пишет самарчанка Елена Г. на …
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6 июня 2018, 09:01
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В блогах: «О новой неприятности, которая может настигнуть клиентов Сбербанка»
Алексей Миноровский в "Фейсбуке" предупредил пользователей о новой неприятности, которая может настигнуть клиентов Сбербанка. "Кинул на свой номер телефона оплату - 605 рублей, - пишет автор. - Сбербанк счёл мой платеж подозрительным и заблокировал мобильный банк. Я пользуюсь номером …
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5 июня 2018, 09:00
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В блогах: про «суровое отделение Сбербанка на Гагарина, 19»
Самарец Сидор Молотов через «Фейсбук» обратился к Сбербанку, чтобы он «все-таки решил проблему физической доступности отделения на Гагарина, 19». «Сбер на всю страну уже много раз пиарился, как он любит пожилых, мамочек с детьми и, конечно же, инвалидов (Герман …
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5 июня 2018, 09:47
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В блогах: «Ну почему в Сбербанке работают такие некомпетентные сотрудники?»
Мария Жевлакова пожаловалась в «Фейсбуке» на низкую профессиональную подготовку специалистов в Сбербанке. «Ну почему даже во время звонка в этот банк мне попадаются некомпетентные сотрудники?» - негодует девушка. «Им приходится вечно объяснять, «что и как», «как именно», «как делается» …
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31 мая 2018, 09:02