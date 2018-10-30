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Материалы по теме:

В блогах: двор самарского фотографа Олега Давыдова завалили мусором

В блогах: двор самарского фотографа Олега Давыдова завалили мусором

Известный самарский фотограф Олег Давыдов пожаловался в "Фейсбуке" на произвол, который творят городские чиновники в самом центре Самары. "Сегодня служащий из администрации, не представляясь и не показывая никаких документов, с бригадой грузчиков и автопогрузчиком убрали строительный мусор с улицы 
30 октября 2018, 09:12
В блогах: главный бункер Самары отстает от Википедии

В блогах: главный бункер Самары отстает от Википедии

Блогер Игорь Кондратьев написал, что главное подземелье Самары - бункер Сталина - отстает от Википедии. "Не так давно сюда привезли на экскурсию многочисленных гостей Главного бюро медико-социальной экспертизы, отмечавшего в Самаре столетие организации, - пишет автор. - Люди захотели 
26 октября 2018, 11:04
В блогах: в Самарской области подсчитали барсуков

В блогах: в Самарской области подсчитали барсуков

Вячеслав Лебедев, руководитель областного департамента охоты и рыболовства, сообщил в "Твиттере" о завершении учета численности барсука на территории охотничьих угодий региона. Работы проводились с 1 мая по 30 июня в целях госмониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания. Сначала 
26 октября 2018, 10:57
В блогах: тольяттинец рассказал, как его отец попал в историю

В блогах: тольяттинец рассказал, как его отец попал в историю "АВТОВАЗа"

Тольяттинец Михаил Арсентьев рассказал, как его отец попал в историю "АВТОВАЗа". "Он участвовал в подготовке производства ВАЗ-21099, который начал выпускаться в 1990 году. Фамилии всех людей, причастных к событию, нанесли на кузов первой модели - она хранится в музее 
24 октября 2018, 07:53
Председатель Поволжского банка Сбербанка России Владимир Ситнов уходит со своего поста

Председатель Поволжского банка Сбербанка России Владимир Ситнов уходит со своего поста

Председатель Поволжского банка Сбербанка России Владимир Ситнов покинет свой пост. Как сообщает пресс-служба, сейчас он рассматривает предложение о переходе в блок "Корпоративный бизнес" центрального аппарата. Подчеркивается, что это новая практика Сбербанка, когда происходит ротация председателей территориальных банков, работающих на одном 

10 октября 2018, 11:10
В блогах: как же достал

В блогах: как же достал "Сбербанк" со своей чрезмерной подозрительностью

Катерина Макарова жалуется в Фейсбуке на чрезмерную подозрительность Сбербанка.

"Если ему покажется, что ваш платеж подозрителен - неважно что это, платье на "асосе" или оплата за лагерь ребенка - он просто берет и блокирует карту. Меня это очень 
11 августа 2018, 12:45
В блогах: Звонок в Сбербанк для бизнеса - это всегда боль

В блогах: Звонок в Сбербанк для бизнеса - это всегда боль

Александр Иванников в "ФБ" пожаловался, насколько тяжело работать со Сбербанком предпринимателям.

"Звонок в Сбербанк для бизнеса - это всегда боль!" - утверждает автор. "Сначала висишь на линии, потом говорят, что клиентский менеджер - это секретные данные и надо назвать номер счета, 

18 июля 2018, 09:29
Стало известно, кто выплатит деньги клиентам «Газбанка»

Стало известно, кто выплатит деньги клиентам «Газбанка»

Агентство по страхованию вкладов назвало организацию, через которую будут выплачиваться деньги клиентам АКБ «Газбанк». Конкурс выиграл «Сбербанк». Прием документов на получение денег, а также непосредственно выплаты начнутся 23 июля.

Отмечается, что в процессе возврата средств будут задействованы 100 структурных подразделений «Сбербанка». 

17 июля 2018, 10:03
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