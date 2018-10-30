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В блогах: двор самарского фотографа Олега Давыдова завалили мусором
Известный самарский фотограф Олег Давыдов пожаловался в "Фейсбуке" на произвол, который творят городские чиновники в самом центре Самары. "Сегодня служащий из администрации, не представляясь и не показывая никаких документов, с бригадой грузчиков и автопогрузчиком убрали строительный мусор с улицы …
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30 октября 2018, 09:12
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В блогах: главный бункер Самары отстает от Википедии
Блогер Игорь Кондратьев написал, что главное подземелье Самары - бункер Сталина - отстает от Википедии. "Не так давно сюда привезли на экскурсию многочисленных гостей Главного бюро медико-социальной экспертизы, отмечавшего в Самаре столетие организации, - пишет автор. - Люди захотели …
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26 октября 2018, 11:04
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В блогах: в Самарской области подсчитали барсуков
Вячеслав Лебедев, руководитель областного департамента охоты и рыболовства, сообщил в "Твиттере" о завершении учета численности барсука на территории охотничьих угодий региона. Работы проводились с 1 мая по 30 июня в целях госмониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания. Сначала …
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26 октября 2018, 10:57
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В блогах: тольяттинец рассказал, как его отец попал в историю "АВТОВАЗа"
Тольяттинец Михаил Арсентьев рассказал, как его отец попал в историю "АВТОВАЗа". "Он участвовал в подготовке производства ВАЗ-21099, который начал выпускаться в 1990 году. Фамилии всех людей, причастных к событию, нанесли на кузов первой модели - она хранится в музее …
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24 октября 2018, 07:53
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Председатель Поволжского банка Сбербанка России Владимир Ситнов уходит со своего поста
Председатель Поволжского банка Сбербанка России Владимир Ситнов покинет свой пост. Как сообщает пресс-служба, сейчас он рассматривает предложение о переходе в блок "Корпоративный бизнес" центрального аппарата. Подчеркивается, что это новая практика Сбербанка, когда происходит ротация председателей территориальных банков, работающих на одном …
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10 октября 2018, 11:10
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В блогах: как же достал "Сбербанк" со своей чрезмерной подозрительностью
Катерина Макарова жалуется в Фейсбуке на чрезмерную подозрительность Сбербанка.
"Если ему покажется, что ваш платеж подозрителен - неважно что это, платье на "асосе" или оплата за лагерь ребенка - он просто берет и блокирует карту. Меня это очень …
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11 августа 2018, 12:45
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В блогах: Звонок в Сбербанк для бизнеса - это всегда боль
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18 июля 2018, 09:29
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Стало известно, кто выплатит деньги клиентам «Газбанка»
Агентство по страхованию вкладов назвало организацию, через которую будут выплачиваться деньги клиентам АКБ «Газбанк». Конкурс выиграл «Сбербанк». Прием документов на получение денег, а также непосредственно выплаты начнутся 23 июля.
Отмечается, что в процессе возврата средств будут задействованы 100 структурных подразделений «Сбербанка». …
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17 июля 2018, 10:03