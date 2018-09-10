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В блогах: Владимир Гутенев на «Гидроавиасалоне»
Депутат Госдумы от Самарской области, первый вице-президент Союзмаш России Владимир Гутенев сообщает в "Фейсбуке", что принял участие в работе форума "Гидроавиасалон-2018", который проходил в Геленджике.
«На заседании экспертного совета по авиационной промышленности мы обсудили производство беспилотных летательных аппаратов …
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10 сентября 2018, 05:49
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В блогах: в Октябрьске девушку насмерть сбил поезд
В паблике "Подслушано | Самара" сообщают о трагедии, которая произошла в воскресенье днем в районе Октябрьска. Девушку 26-27 лет насмерть сбил поезд. По предварительным данным, она шла по рельсам в наушниках. От удара ей оторвало руку и ногу. В …
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10 сентября 2018, 05:25
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Более 34 млн рублей взыскали с самарских алиментщиков
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10 сентября 2018, 05:02
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Александр Хинштейн: Выбранная стратегия себя оправдала
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10 сентября 2018, 04:44
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Россияне начали массово экономить на свадьбах
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13 февраля 2017, 04:57
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За полгода в Самарской области зарегистрировано 8000 браков
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22 августа 2016, 04:26
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В Самаре заработал отремонтированный Дворец бракосочетания
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11 июля 2016, 12:07
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На свадьбу до 18 лет потребуют согласие родителей
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10 марта 2015, 01:56