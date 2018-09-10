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В блогах: Владимир Гутенев на «Гидроавиасалоне»

В блогах: Владимир Гутенев на «Гидроавиасалоне»

Депутат Госдумы от Самарской области, первый вице-президент Союзмаш России Владимир Гутенев сообщает в "Фейсбуке", что принял участие в работе форума "Гидроавиасалон-2018", который проходил в Геленджике.

«На заседании экспертного совета по авиационной промышленности мы обсудили производство беспилотных летательных аппаратов 
10 сентября 2018, 05:49
В блогах: в Октябрьске девушку насмерть сбил поезд

В блогах: в Октябрьске девушку насмерть сбил поезд

В паблике "Подслушано | Самара" сообщают о трагедии, которая произошла в воскресенье днем в районе Октябрьска. Девушку 26-27 лет насмерть сбил поезд. По предварительным данным, она шла по рельсам в наушниках. От удара ей оторвало руку и ногу. В 
10 сентября 2018, 05:25
Более 34 млн рублей взыскали с самарских алиментщиков

Более 34 млн рублей взыскали с самарских алиментщиков

За 7 месяцев этого года судебные приставы в нашем регионе возбудили 7 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов. С должников удалось взыскать почти 34 миллиона рублей. Сейчас в области продолжается акция «Собери ребенка в школу», во время которой приставы работают 
10 сентября 2018, 05:02
Александр Хинштейн: Выбранная стратегия себя оправдала

Александр Хинштейн: Выбранная стратегия себя оправдала

В эти минуты Александр Хинштейн, одержавший победу на довыборах в Госдуму по избирательному округу № 158, проводит пресс-конференцию для журналистов. По его словам, явка на голосование, составившая 44,05%, стала самой высокой среди регионов страны, в которых проводились довыборы. В целом, 
10 сентября 2018, 04:44
Россияне начали массово экономить на свадьбах

Россияне начали массово экономить на свадьбах

Россияне начали массово экономить на свадьбах. Число зарегистрированных браков в 2016 году уменьшилось сразу на 15 процентов. Об этом говорят данные Росстата. По мнению экспертов, связывать себя семейными узами сограждане не хотят из-за экономической нестабильности в стране. Это в свою 

13 февраля 2017, 04:57
За полгода в Самарской области зарегистрировано 8000 браков

За полгода в Самарской области зарегистрировано 8000 браков

В Самарской области сразу на 13,5 процента сократилось число зарегистрированных браков. Как сообщает Самарастат, за первые шесть месяцев 2016 года заключить семейный союз решили почти 8 тысяч пар, тогда как год назад их было на 1300 больше. Количество разводов в 

22 августа 2016, 04:26
В Самаре заработал отремонтированный Дворец бракосочетания

В Самаре заработал отремонтированный Дворец бракосочетания

В День семьи, любви и верности в столице губернии после реконструкции открылся Дворец бракосочетания - легендарный "теремок". Одним из первых его обновленный интерьер вместе со счастливыми новобрачными увидел Олег Кузнецов.

Виктор и Наталья специально дату бракосочетания не выбирали. Потому 
11 июля 2016, 12:07
На свадьбу до 18 лет потребуют согласие родителей

На свадьбу до 18 лет потребуют согласие родителей

Минюст России вышел с инициативой изменить порядок вступления в брак несовершеннолетних. В ведомстве предлагают ввести требование – лица до 18 лет, желающие вступить в брак, должны получить согласие родителей.

Представители Минюста рассчитывают, что изменения позволят усилить защиту прав детей, 
10 марта 2015, 01:56
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