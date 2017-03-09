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В блогах: день памяти Сергея Морозова
Блогер Игорь Кондратьев напоминает, что 9 марта - день памяти Сергея Морозова. "Наш земляк и мой друг погиб ровно год назад, 9 марта 2016 года, в боях с исламистами за сирийский город Пальмира. Сергей закрыл собой командира от осколков …
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9 марта 2017, 05:23
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В блогах: на самарчанку упали куски балкона
Блогер Анна Носова предупреждает, что в Самаре на голову падают не только сосульки, но в некоторых случаях и балконы. Есть фото. "Слава богу, балкон на меня не свалился, но вот его отдельные части пролетели перед моим носом. Настоящую угрозу …
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9 марта 2017, 05:17
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В блогах: где работает прекрасная половина самарского главка
Блогер Дмитрий Ширяев заявил, что прекрасная половина самарского главка полиции работает в информационном центре. "Это учреждение я посетил на днях. Экскурсию по нему провела подполковник, замначальника центра и просто красивая девушка Ольга Титова. На входе встречала другая очаровательная девушка. Вообще, …
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9 марта 2017, 10:16
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В блогах: водители скорой помощи теперь обязаны переносить больных
Блогер и депутат Михаил Матвеев сообщил, что водители скорой помощи в Самарской области теперь обязаны участвовать в переноске больных. Соответствующим пунктом дополнена должностная инструкция водителя. Ранее эта норма в области не действовала, так как соответствующий нормативно-правовой акт не был …
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9 марта 2017, 10:11
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Двое на снегоходе чуть не утонули в Волге около Самары
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7 марта 2017, 02:20
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В Самаре закрывают маршрут воздушных подушек
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6 марта 2017, 02:29
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В Самаре определен подрядчик реконструкции 4-й очереди набережной
Реконструкцию четвертой очереди самарской набережной проведет ООО "Автодоринжиниринг". Соответствующая информация появилась на портале госзакупок. При этом аукцион был признан несостоявшимся, так как на конкурс была подана лишь одна заявка. Тем не менее, поскольку она полностью соответствовала необходимым требованиям, закон позволяет …
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27 февраля 2017, 05:25
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Самарская область впервые проведет Чемпионат мира по зимним видам парусного спорта WISSA -2017
На следующей неделе Самарская область впервые примет на своей земле Чемпионат мира по зимним видам парусного спорта WISSA -2017. В качестве площадки выбрана тольяттинская акватория Волги. И одновременно там же будет проходить традиционный всероссийский фестиваль "Жигулевское море".
Куйбышевское водохранилище в качестве …
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17 февраля 2017, 07:45
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В Самаре на набережной появится фонтан площадью 385 квадратных метров
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин провел совещание, посвященное реконструкции и строительству новых объектов к ЧМ-2018. Они должны стать центрами гостевых маршрутов и придать Самаре облик современного мегаполиса. На встрече присутствовали члены правительства губернии и представители мэрии. Чиновники представили проект четвертой …
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14 февраля 2017, 01:51
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Составлен список самых романтических мест Самары
В Самаре ко Дню всех влюбленных составили список романтических достопримечательностей города, пишет «Самарская газета». По мнению авторов списка, привлечь влюбленных из других регионов столица губернии может в первую очередь видовыми площадками. Самая знаковая среди них - знаменитая «вертолетка» в Управленческом. …
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14 февраля 2017, 12:55
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В Самаре сэкономят на реконструкции набережной у Ладьи
Работы по реконструкции четвертой очереди самарской набережной подешевели на 71 миллион рублей. Соответствующие изменения появились на портале госзакупок. Если изначально максимальная стоимость контракта составляла чуть более 660 миллионов рублей, то теперь ее установили на уровне 590 миллионов.
Как уже …
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8 февраля 2017, 10:00
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В блогах: про уборку снега на самарской набережной
Блогер Виталий Политов пишет про "уборку самарской набережной после воскресного снегопада". "В целом с этой задачей городские власти справляются. Уже в понедельник практически все было хорошо почищено. Правда, без некоторых недочетов не обошлось. Те, кто чистят дорожки и лестницы, …
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7 февраля 2017, 04:43