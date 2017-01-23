В блогах: в Самаре на Ташкентской появилась горная гряда … Блогер samara_2070 поведал , что на улице Ташкентской появилась горная гряда из 10 вершин. "Можно было бы назвать её банально - Ташкентская. С этих гор можно кататься бесплатно. Конечно, в сторону проезжей части и трамвайной линии опасно, но если вдоль