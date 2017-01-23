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В блогах: в Самаре на Ташкентской появилась горная гряда
Блогер samara_2070 поведал, что на улице Ташкентской появилась горная гряда из 10 вершин. "Можно было бы назвать её банально - Ташкентская. С этих гор можно кататься бесплатно. Конечно, в сторону проезжей части и трамвайной линии опасно, но если вдоль …
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23 января 2017, 11:25
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В Тольятти «Ниву» 1980 года продают по цене нового Range Rover
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19 января 2017, 06:56
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В блогах: в самарском изоляторе временного содержания творится неладное
Блогер Андрей Соколов рассказал, что в самарском изоляторе временного содержания на улице Куйбышева творится неладное. "Уже которую неделю подряд здесь можно наблюдать вызывающую картину: на встречу с адвокатами и следователями заключенных приводят в наручниках, а снимают только по письменному …
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19 января 2017, 06:37
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В блогах: Самара попадает в гиперпетлю?
Блогер Игорь Ермоленко поведал, что Самара попала в проект всемирной сети вакуумного поезда Hyperloop. "Амбициозную фантастическую идею предложил известный американский капиталист Илон Маск. Hyperloop представляет собой трубу, по которой люди и грузы перемещаются в вагонах-капсулах со скоростью до 1200 …
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19 января 2017, 06:34
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В Тольятти назначат сити-менеджера
В Тольятти определен порядок выбора нового главы города. Теперь его станут назначать по итогам конкурсного отбора, а не в результате всенародного голосования.
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19 января 2017, 04:27
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Под Тольятти горел цех по окраске пластика, есть видео
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19 января 2017, 08:07
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В блогах: коммунальщики изуродовали машину "мисс Вселенная" по бикини-шейпу
Блогер Наталья Ширяева рассказала, что самарские коммунальщики изуродовали машину "мисс Вселенная" по бикини-шейпу Любови Олешкевич. "Дом, в котором живет эта прекрасная девушка, обслуживает УК "Визит-М". Однажды "Визит" попросил жильцов не парковать свои автомобили во дворе, так как они могут …
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18 января 2017, 05:14
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В блогах: тольяттинцы добиваются запуска автобусов и троллейбусов
Тольяттинка Наталья Козловская рассказала в "Фейсбуке", что местные жители добиваются запуска автобусов и троллейбусов, которые свяжут все районы города. Инициативная группа обратилась к властям Автограда с просьбой скорректировать схему движения общественного транспорта так, чтобы была возможность доехать из Комсомольского района …
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17 января 2017, 10:04
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В Самаре из-за аварии затопило улицу Киевскую
В понедельник, 26 декабря, улицу Киевскую затопило холодной водой. В интернете появились фотографии потопа. Утечка из земли произошла в 5:55 по адресу: Киевская, 12. Причина – износ водопровода. Без воды остались семь жилых домов, сообщили в диспетчерской компании «Самарские …
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26 декабря 2016, 10:29
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В Самаре началось остекление стадиона ЧМ-2018
Строители «Самара Арены» приступили к остеклению стадиона, который строят в районе радиоцентра для проведения матчей ЧМ-2018. Информация об этом и фотографии были опубликованы в четверг, 17 ноября, в социальных сетях компании ФГУП «Спорт-Инжиниринг». Кроме того, на кровельные консоли начали наносить …
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17 ноября 2016, 04:38
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В Самаре затонувший самолет "Як-52" подняли со дна Татьянки
Самолет "Як-52", затонувший в реке Татьянке из-за вынужденной посадки после авиашоу над площадью Куйбышева, подняли со дня реки. В социальных сетях появились фотографии. Причинами происшествия, по предварительным версиям, могли стать как ошибка пилота или неисправность воздушного судна, так и погодные …
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8 ноября 2016, 05:00
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В Самаре фура перекрыла Ново-Садовую в сторону города, есть фото
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20 октября 2016, 09:37
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В Тольятти определят самого быстрого молодого мотогонщика России
Финал первенства страны по спидвею среди юниоров состоится 25 августа на базе СТК им. Анатолия Степанова. В соревнованиях примут участие 24 гонщика в возрасте до 21 года. Помимо семерых тольяттинских спортсменов из "Мега-Лады" на турнир также заявлены представители Сахалина, Владивостока,Новосибирска, …
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23 августа 2016, 11:38
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В Тольятти 23 сентября определится чемпион России по гаревому спидвею
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22 сентября 2014, 03:31
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5 октября в Тольятти состоится гонка памяти Анатолия Степанова
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18 сентября 2013, 02:37
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В Тольятти прошел второй этап финала чемпионата Европы по спидвею
В Тольятти прошел второй этап финала чемпионата Европы по спидвею
Столица отечественного автопрома такие соревнования принимала впервые.
15 тысяч зрителей на трибунах встретили участников второго финала чемпионата Европы по спидвею. Особенно представителей российской команды. Эмиль Сайфутдинов - главный фаворит сезона, он уже …
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13 августа 2013, 10:43