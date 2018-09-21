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В блогах: самарский школьник выиграл приз на международном кинофестивале
Самарец Олег Ракшин рассказал, что школьник одной из городских школ Никита Киселев для школьного конкурса снял документальный фильм "Рында парохода "Кашгар". Самарские педагоги фильм забраковали, мол, неинтересно, смотреть никто не будет. И надо же такому случиться – на международном …
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22 сентября 2018, 11:12
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Самарцы провожают в последний путь Виктора Сазонова
В эти минуты в спорткомплексе МТЛ "Арена" проходит церемония прощания со спикером Самарской Губернской Думы Виктором Сазоновым. Проводить его в последний путь собрались десятки человек: родные, близкие, коллеги по депутатскому корпусу, представители исполнительной власти и просто неравнодушные жители города. После …
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22 сентября 2018, 11:07
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В Самаре пройдет закрытие велосезона
23 сентября в городе пройдет официальное закрытие летнего велосезона. Организатором мероприятия, по традиции, выступил клуб «ВелоСамара».
Стартовой точкой заезда станет площадь Славы. Сбор участников намечен на 9:00. После построения и инструктажа колонна выдвинется в путь. Маршрут пройдет через основные улицы Самары. …
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21 сентября 2018, 10:34
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В Самаре автобусы № 47 будут выезжать на маршрут раньше
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21 сентября 2018, 05:03
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Строители приступили к последнему этапу надвижки Фрунзенского моста в Самаре
Строители Фрунзенского моста приступили к финальному, 11-му, этапу надвижки пролетного строения через реку Самара. После его завершения конструкция займет свое проектное положение между второй и седьмой опорами моста. Секции, которые соединят пролет с берегом, будут монтировать с помощью кранов установленных …
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18 сентября 2018, 10:46
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Из-за строительства Фрунзенского моста с улицы Фрунзе уберут трамваи
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29 августа 2018, 05:37
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Троллейбусы могут пустить по Фрунзенскому мосту в Самаре
Власти рассматривают возможность пуска по Фрунзенскому мосту после его сдачи общественного транспорта. Напомним, что масштабный объект, который соединит Куйбышевский район Самары с историческим центром, планируется завершить в 2019 году. На сегодняшний день конструкция готова наполовину, все 11 этапов надвижки моста …
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22 августа 2018, 10:14
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План строительства Фрунзенского моста в Самаре скорректировали
Освоение средств из федерального бюджета обсуждалось во время совещания по ходу работ по строительству Фрунзенского моста в Самаре. По словам главы региона Дмитрия Азарова, план работ скорректировали.
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21 августа 2018, 12:04