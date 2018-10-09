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«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 09.10.2018 
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Материалы по теме:

В блогах: Парк металлургов в Самаре скоро откроется

В блогах: Парк металлургов в Самаре скоро откроется

В Самаре совсем скоро после реконструкции должен открыться Парк металлургов. Об этом сообщил в "Твиттере" глава Кировского района города Игорь Рудаков. «По пути заехал в Парк металлургов... Скоро откроем!» - написал чиновник.

Кроме того, он коротко рассказал, что 
9 октября 2018, 06:12
В Самаре отопление дали в 95,6% домов

В Самаре отопление дали в 95,6% домов

По данным на вторник, 9 октября, к отоплению в Самаре подключены 9811 домов, то есть 95,6% от общего количества зданий. Также тепло появилось в 99,4% детских садов, школ, учреждениях спорта и дополнительного образования. Началось теплоснабжение почти 98% объектов культуры. Как 
9 октября 2018, 05:44
В Самарской области 8986 человек заразились ОРВИ и гриппом

В Самарской области 8986 человек заразились ОРВИ и гриппом

За прошлую неделю, с 1 по 7 октября в Самарской области заболели гриппом и ОРВИ 8986 человек. Причем, 4408 случаев заражения зарегистрировали в областной столице. 
 
По данным на понедельник, 8 октября, заболеваемость регистрируется на неэпидемическом уровне, но специалисты отмечают, что количество 
9 октября 2018, 04:52
В Самаре инженер получил условный срок за гибель 17-летнего подростка на стройке

В Самаре инженер получил условный срок за гибель 17-летнего подростка на стройке

В Октябрьском суде областной столицы рассмотрели уголовное дело в отношении инженера по охране труда одного из ООО. Мужчина подозревался в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, из-за чего погиб человек.

По версии следствия, 27 ноября прошлого года где-то 
9 октября 2018, 04:19
В Самаре могут придумать новое название Фрунзенскому мосту

В Самаре могут придумать новое название Фрунзенскому мосту

В областной столице могут провести конкурс по выбору названия для нового моста через реку Самара, который сейчас все зовут Фрунзенским. Предложение поступило от губернатора Дмитрия Азарова.
 
- Есть идея объявить народный конкурс по выбору названия строящегося моста через реку Самара. 
8 октября 2018, 09:48
В Самаре на год перекроют три улицы в историческом центре

В Самаре на год перекроют три улицы в историческом центре

Из-за строительства Фрунзенского моста в Самаре с 06:00 1 октября до 24:00 31 августа 2019 года будет перекрыто движение транспорта по нескольким улицам в историческом центре города.

Ограничение коснется участка улицы Крупской от Степана Разина до Фрунзе, улицу Фрунзе 
27 сентября 2018, 11:11
В Самаре с Фрунзенского моста снимут 18 километров телефонных проводов

В Самаре с Фрунзенского моста снимут 18 километров телефонных проводов

В Самаре ведется поиск компании-подрядчика, которая займется переустройством линий связи на строящемся Фрунзенском мосту. По данным сайта госзакупок, о торгах объявил ПАО «Ростелеком». Известно, что к 1 ноября победитель аукциона должен представить заказчику весь пакет необходимых документов. На втором этапе 
24 сентября 2018, 08:39
В блогах: Фрунзенский мост, 20 сентября 2018 года

В блогах: Фрунзенский мост, 20 сентября 2018 года

Блогер Евгений Синюков побывал на стройке Фрунзенского моста. "На днях там завершился последний, одиннадцатый по счету, этап надвижки центрального сегмента, - пишет автор. - После его окончания подрядная организация «Стройтрансгаз» приступит к монтажу двух крайних участков - левобережного и 
21 сентября 2018, 11:35
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