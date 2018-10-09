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В блогах: Парк металлургов в Самаре скоро откроется
В Самаре совсем скоро после реконструкции должен открыться Парк металлургов. Об этом сообщил в "Твиттере" глава Кировского района города Игорь Рудаков. «По пути заехал в Парк металлургов... Скоро откроем!» - написал чиновник.
Кроме того, он коротко рассказал, что …
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9 октября 2018, 06:12
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В Самаре отопление дали в 95,6% домов
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9 октября 2018, 05:44
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В Самарской области 8986 человек заразились ОРВИ и гриппом
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9 октября 2018, 04:52
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В Самаре инженер получил условный срок за гибель 17-летнего подростка на стройке
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9 октября 2018, 04:19
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В Самаре могут придумать новое название Фрунзенскому мосту
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8 октября 2018, 09:48
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В Самаре на год перекроют три улицы в историческом центре
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27 сентября 2018, 11:11
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В Самаре с Фрунзенского моста снимут 18 километров телефонных проводов
В Самаре ведется поиск компании-подрядчика, которая займется переустройством линий связи на строящемся Фрунзенском мосту. По данным сайта госзакупок, о торгах объявил ПАО «Ростелеком». Известно, что к 1 ноября победитель аукциона должен представить заказчику весь пакет необходимых документов. На втором этапе …
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24 сентября 2018, 08:39
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В блогах: Фрунзенский мост, 20 сентября 2018 года
Блогер Евгений Синюков побывал на стройке Фрунзенского моста. "На днях там завершился последний, одиннадцатый по счету, этап надвижки центрального сегмента, - пишет автор. - После его окончания подрядная организация «Стройтрансгаз» приступит к монтажу двух крайних участков - левобережного и …
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21 сентября 2018, 11:35