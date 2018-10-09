В блогах: Парк металлургов в Самаре скоро откроется



Кроме того, он коротко рассказал, что … В Самаре совсем скоро после реконструкции должен открыться Парк металлургов. Об этом сообщил в "Твиттере" глава Кировского района города Игорь Рудаков. «По пути заехал в Парк металлургов... Скоро откроем!» - написал чиновник.Кроме того, он коротко рассказал, что