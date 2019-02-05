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В Сызрани нашли повешенным 25-летнего парня
Страшную находку обнаружили в дачном кооперативе в юго-западном районе Сызрани - труп 25-летнего мужчины. Сейчас специалисты устанавливают причины смерти погибшего. Известно, что тело нашли 1 февраля, оно висело на дереве. Сейчас официальная версия произошедшего не выдвигается, по факту смерти этого …
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5 февраля 2019, 09:40
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Игрок «Крыльев Советов» будет выступать за «Рубин»
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5 февраля 2019, 08:55
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В Самаре появился Центр компетенций по вопросам городской среды
В Самаре создан Центр компетенций по вопросам городской среды. Он будет внедрять современные подходы к благоустройству пространств с учетом интересов различных групп населения, а также помогать муниципальным образованиям готовить соответствующие проекты, говорится в сообщении правительства Самарской области. Новая структура будет …
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5 февраля 2019, 08:36
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В Самаре хотят отремонтировать парк Молодежный
В Самаре собираются отремонтировать парк Молодежный, расположенный в границах улиц Ставропольской, Ново-Вокзальной и Воронежской. Ремонтные работы запланированы на 2019-2020 годы, сообщили в муниципальном предприятии «Парки Самары». Что именно хотят изменить в зоне отдыха, пока в компании не уточняют. По всей …
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5 февраля 2019, 08:27
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В блогах: самарцы пригласили руководство ТТУ в комфортную поездку на 7-м трамвае
Жители Самары пожаловались в "Твиттере" на переполненные вагоны городских трамваев и длительные промежутки между рейсами. "Приглашаем ТТУ в комфортную и безопасную поездку на 7-м трамвае. Господа, когда уже решите проблему с графиком и количеством составов? Когда людям не нужно …
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4 февраля 2019, 05:37
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В блогах: проект самарского Дворца спорта даже не направлялся в Главгосэкспертизу
Блогер Илья Круговой рассказал про странную ситуацию с проектом самарского Дворца спорта. "Сегодня мне позвонили из Главгосэкспертизы и огорошили. Оказывается, документ не только не рассматривался ведомством. Он туда даже не поступал! - утверждает автор. - А ведь ранее сообщалось, …
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1 февраля 2019, 10:43
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В блогах: железная дорога с Мехзавода до Управы
Блогер Игорь Кондратьев выложил старинный план нынешнего Красноглинского района. "На нем видна железнодорожная ветка, которая шла от Мехзавода до Управы и начиналась, не доезжая до современного Кошелева, - пишет автор. - Ясно, что основным предназначением дороги была транспортировка грузов …
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1 февраля 2019, 10:34
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В блогах: Сызранец по вечерам бесплатно возит горожан с остановок до дома
Про еще одного необычного человека поведал другой YouTube-канал - "Делай добро и бросай его в воду". Сызранец по вечерам бесплатно возит горожан с остановок до дома. Своеобразный социальный эксперимент продолжается довольно долго. Мужчина, которого зовут Андрей, забирает пассажиров с …
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30 января 2019, 05:05
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За снег на дорогах Самары прокуратура требует наказать МП «Благоустройство»
Прокуратура Промышленного района Самары требует наказать сотрудников МП «Благоустройство» за неубранный с дорог снег. Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки. Материалы направлены в городской отдел Госавтоинспекции для решения вопроса о возбуждении административных дел в отношении должностных лиц муниципального предприятия.
«Копии …
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19 декабря 2017, 12:29
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Новым директором МП «Благоустройство» в Самаре стал Евгений Садовников
Самарское муниципальное предприятие «Благоустройство» возглавил Евгений Садовников, сообщила мэрия Самары. На этом посту Садовников сменил Ольгу Устинову, которая руководила МП «Благоустройство» после ухода в ноябре 2017 года Алексея Власова, обвиненного в растрате.
Новый директор МП «Благоустройство Евгений Садовников …
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15 декабря 2017, 10:39
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В Самаре оштрафовали директора МП «Благоустройство»
В Самаре оштрафовали директора муниципального предприятия «Благоустройство» за несвоевременную оплату работ по покраске противопешеходных ограждений, сообщает генпрокуратура России. Компания «Магнат Строй» выполнила работы по муниципальному контракту в полном объеме, но деньги так и не получила. Фирме полагалось 4 миллиона рублей. …
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30 ноября 2017, 08:53
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Еще один человек из команды Олега Фурсова покинул мэрию Самары
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3 ноября 2017, 06:04
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