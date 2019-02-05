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В Сызрани нашли повешенным 25-летнего парня

В Сызрани нашли повешенным 25-летнего парня

Страшную находку обнаружили в дачном кооперативе в юго-западном районе Сызрани - труп 25-летнего мужчины. Сейчас специалисты устанавливают причины смерти погибшего. Известно, что тело нашли 1 февраля, оно висело на дереве. Сейчас официальная версия произошедшего не выдвигается, по факту смерти этого 
5 февраля 2019, 09:40
Игрок «Крыльев Советов» будет выступать за «Рубин»

Игрок «Крыльев Советов» будет выступать за «Рубин»

Игрок «Крыльев Советов» Евгений Башкиров перешёл в казанский «Рубин». Футболист подписал контракт на 1,5 года. В Самаре Башкиров играл с 2016 года. Здесь он прославился не только забитыми голами, но и скандалом. Осенью 2018-го его задержали инспекторы ГИБДД за вождение 
5 февраля 2019, 08:55
В Самаре появился Центр компетенций по вопросам городской среды

В Самаре появился Центр компетенций по вопросам городской среды

В Самаре создан Центр компетенций по вопросам городской среды. Он будет внедрять современные подходы к благоустройству пространств с учетом интересов различных групп населения, а также помогать муниципальным образованиям готовить соответствующие проекты, говорится в сообщении правительства Самарской области. Новая структура будет 
5 февраля 2019, 08:36
В Самаре хотят отремонтировать парк Молодежный

В Самаре хотят отремонтировать парк Молодежный

В Самаре собираются отремонтировать парк Молодежный, расположенный в границах улиц Ставропольской, Ново-Вокзальной и Воронежской. Ремонтные работы запланированы на 2019-2020 годы, сообщили в муниципальном предприятии «Парки Самары». Что именно хотят изменить в зоне отдыха, пока в компании не уточняют. По всей 
5 февраля 2019, 08:27
В блогах: самарцы пригласили руководство ТТУ в комфортную поездку на 7-м трамвае

В блогах: самарцы пригласили руководство ТТУ в комфортную поездку на 7-м трамвае

Жители Самары пожаловались в "Твиттере" на переполненные вагоны городских трамваев и длительные промежутки между рейсами. "Приглашаем ТТУ в комфортную и безопасную поездку на 7-м трамвае. Господа, когда уже решите проблему с графиком и количеством составов? Когда людям не нужно 
4 февраля 2019, 05:37
В блогах: проект самарского Дворца спорта даже не направлялся в Главгосэкспертизу

В блогах: проект самарского Дворца спорта даже не направлялся в Главгосэкспертизу

Блогер Илья Круговой рассказал про странную ситуацию с проектом самарского Дворца спорта. "Сегодня мне позвонили из Главгосэкспертизы и огорошили. Оказывается, документ не только не рассматривался ведомством. Он туда даже не поступал! - утверждает автор. - А ведь ранее сообщалось, 
1 февраля 2019, 10:43
В блогах: железная дорога с Мехзавода до Управы

В блогах: железная дорога с Мехзавода до Управы

Блогер Игорь Кондратьев выложил старинный план нынешнего Красноглинского района. "На нем видна железнодорожная ветка, которая шла от Мехзавода до Управы и начиналась, не доезжая до современного Кошелева, - пишет автор. - Ясно, что основным предназначением дороги была транспортировка грузов 
1 февраля 2019, 10:34
В блогах: Сызранец по вечерам бесплатно возит горожан с остановок до дома

В блогах: Сызранец по вечерам бесплатно возит горожан с остановок до дома

Про еще одного необычного человека поведал другой YouTube-канал - "Делай добро и бросай его в воду". Сызранец по вечерам бесплатно возит горожан с остановок до дома. Своеобразный социальный эксперимент продолжается довольно долго. Мужчина, которого зовут Андрей, забирает пассажиров с 
30 января 2019, 05:05
За снег на дорогах Самары прокуратура требует наказать МП «Благоустройство»

За снег на дорогах Самары прокуратура требует наказать МП «Благоустройство»

Прокуратура Промышленного района Самары требует наказать сотрудников МП «Благоустройство» за неубранный с дорог снег. Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки. Материалы направлены в городской отдел Госавтоинспекции для решения вопроса о возбуждении административных дел в отношении должностных лиц муниципального предприятия.

«Копии 

19 декабря 2017, 12:29
Новым директором МП «Благоустройство» в Самаре стал Евгений Садовников

Новым директором МП «Благоустройство» в Самаре стал Евгений Садовников

Самарское муниципальное предприятие «Благоустройство» возглавил Евгений Садовников, сообщила мэрия Самары. На этом посту Садовников сменил Ольгу Устинову, которая руководила МП «Благоустройство» после ухода в ноябре 2017 года Алексея Власова, обвиненного в растрате.

Новый директор МП «Благоустройство Евгений Садовников 
15 декабря 2017, 10:39
В Самаре оштрафовали директора МП «Благоустройство»

В Самаре оштрафовали директора МП «Благоустройство»

В Самаре оштрафовали директора муниципального предприятия «Благоустройство» за несвоевременную оплату работ по покраске противопешеходных ограждений, сообщает генпрокуратура России. Компания «Магнат Строй» выполнила работы по муниципальному контракту в полном объеме, но деньги так и не получила. Фирме полагалось 4 миллиона рублей. 

30 ноября 2017, 08:53
Еще один человек из команды Олега Фурсова покинул мэрию Самары

Еще один человек из команды Олега Фурсова покинул мэрию Самары

Еще один человек из команды Олега Фурсова покинул самарскую мэрию. Это руководитель Муниципального предприятия «Благоустройство» Алексей Власов. До переезда в столицу 63-го региона в 2016 году он руководил предприятиями в сфере ЖКХ в Саратове. Весной 2017-го в отношении него было 

3 ноября 2017, 06:04
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